Striebro späť na 90 dolárov?

Striebro sa od pondelkových miním okolo 80 USD odrazilo a aktuálne sa obchoduje približne okolo 88 USD.
Striebru pomohlo oslabenie amerického dolára a pokles výnosov amerických štátnych dlhopisov.
Priemyselné využitie striebra tvorí približne 59 % celkového dopytu po striebre.
Striebro si z pondelkových miním približne 80 dolárov pripisuje solidné zisky a aktuálne sa pohybuje okolo 88 dolárov za uncu. Prvotný pokles ceny súvisel s prudkým rastom ropy a zvýšenou geopolitickou neistotou na trhoch. Počas dňa sa však nálada investorov postupne upokojila, k čomu prispel aj americký prezident Donald Trump, ktorý uviedol, že konflikt by sa mohol čoskoro skončiť. Ceny ropy sa následne vrátili pod hranicu 100 dolárov za barel. Striebru navyše pomohlo oslabenie amerického dolára a pokles výnosov amerických štátnych dlhopisov, čo tradične podporuje ceny drahých kovov.
Atraktivita striebra spočíva v jeho dvojitej úlohe, okrem toho, že ide o drahý kov, ide aj o dôležitú priemyselnú surovinu. Najväčším zdrojom dopytu je sektor solárnej energie, kde sa striebro využíva pri výrobe fotovoltických panelov. Významnú úlohu zohráva aj v elektronike a polovodičoch. S rastúcim rozšírením technológií sa očakáva ďalšie zvyšovanie dopytu po striebre v technologickom sektore.
Dôležitým zdrojom dopytu je aj sektor elektromobility, v ktorom sa striebro často používa. Jeho úloha rastie aj v oblasti riadenia batérií a elektroniky vozidiel. Popri moderných technológiách zostáva významná aj tradičná spotreba striebra v šperkárstve napríklad v Indii. Striebro sa zároveň využíva aj v zdravotníctve, kde vďaka svojim antibakteriálnym vlastnostiam nachádza uplatnenie napríklad v zdravotníckych prístrojoch.
Silný priemyselný dopyt dnes predstavuje hlavný motor trhu so striebrom. Priemyselné využitie tvorí približne 59 % celkového dopytu po tomto kove. Zároveň však globálna ponuka za dopytom zaostáva. Ponuka navyše reaguje na rast cien pomerne pomaly, pretože viac než 70 % striebra sa ťaží ako vedľajší produkt pri ťažbe iných kovov, čo obmedzuje možnosť rýchleho zvýšenia produkcie.
Graf SILVER (H4)
Zdroj: xStation05
