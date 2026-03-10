Graf dňa: JP225 rastie po nečakanej revízii HDP smerom nahor 🇯🇵 📈 Je Japonsko späť v hre?

Kontrakt na japonský index Nikkei 225 (JP225) nadväzuje na včerajší odraz ďalším rastom o 0,9 % a približuje sa k býčiemu testu 30-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA30). Optimizmus počas ázijskej seansy nie je daný len vysokými očakávaniami ohľadom deeskalácie konfliktu na Blízkom východe po komentároch Donalda Trumpa, ale aj výbornými dátami, ktoré dávajú nádej na oživenie japonskej ekonomiky prvýkrát po dlhšom čase.
JP225 sa aktuálne nachádza tesne pod EMA30 a úrovňou 38,2 % Fibonacciho retracementu poslednej klesajúcej vlny, pričom neutrálne RSI ponecháva priestor na ďalší rast. Zatiaľ čo optimizmus založený na rozhovoroch Donalda Trumpa zostáva krehký, fundamenty Japonska vyzerajú z pohľadu reálneho zlepšenia stále nádejne.
Zdroj: xStation5
Čo dnes ženie JP225 nahor?
- Donald Trump naznačil skorý koniec vojny v Iráne a zdôraznil, že postup USA je výrazne ďalej než pôvodný plán operácie na 4–5 týždňov. Globálne trhy okamžite prepadli eufórii; kontrakt na US100 rastie približne o 0,9 % a index strachu VIX padá o 4,3 %. V zelených číslach je aj celá Európa (EU50: +0,8 %).
- Finálny údaj o japonskom HDP za 4Q 2025 bol revidovaný smerom nahor, čo vymazalo pesimizmus investorov po predchádzajúcom oslabení spôsobenom chaosom v americkej obchodnej politike v roku 2025. Medzikvartálny rast bol zvýšený zo sklamaniach 0,1 % na 0,3 % (1,3 % anualizovane).
- Hlavným motorom boli firemné kapitálové výdavky (1,3 % q/q oproti odhadu 0,2 %), pretože spoločnosti sa po období solídnych výsledkov, ustupujúcej neistoty a stále uvoľnenej menovej politiky rozhodli vyčleniť výrazne viac prostriedkov na ďalší rozvoj podnikania.
- Prvýkrát za viac než rok bol zároveň zaznamenaný rast reálnych miezd (+1,4 %), čo sa premietlo do rastu spotreby japonských domácností (+0,3 % q/q oproti očakávaným 0,1 %). Pozitívne zapôsobili aj vyššie výdavky počas sviatočnej sezóny a celkový optimizmus ohľadom návrhov premiérky Takaichi na zníženie životných nákladov, napríklad 0 % DPH na potraviny alebo nižšie poplatky za energie.
