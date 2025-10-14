Ekonomický kalendár – Výsledková sezóna začína!

- Fed/Data Blackout: Napriek uzavretiu americkej vlády (v dôsledku čoho je makroekonomický kalendár prázdny) sa pozornosť presúva na komentáre Fedu, pričom predseda Jerome Powell má dnes večer vystúpiť s prejavom.
- Výsledková sezóna: Cyklus zverejňovania výsledkov za 3. štvrťrok sa rozbieha naplno, pričom pred otvorením trhu budú zverejnené výsledky finančných gigantov, ako sú JP Morgan, Goldman Sachs a Citigroup.
- Údaje z Veľkej Británie a Nemecka: Európsky dopoludňajší program prináša kľúčové regionálne údaje, konkrétne údaje o požívateľoch dávok v nezamestnanosti a mzdách vo Veľkej Británii, ako aj nemecký index ekonomického sentimentu ZEW.
- Fed/Data Blackout: Napriek uzavretiu americkej vlády (v dôsledku čoho je makroekonomický kalendár prázdny) sa pozornosť presúva na komentáre Fedu, pričom predseda Jerome Powell má dnes večer vystúpiť s prejavom.
- Výsledková sezóna: Cyklus zverejňovania výsledkov za 3. štvrťrok sa rozbieha naplno, pričom pred otvorením trhu budú zverejnené výsledky finančných gigantov, ako sú JP Morgan, Goldman Sachs a Citigroup.
- Údaje z Veľkej Británie a Nemecka: Európsky dopoludňajší program prináša kľúčové regionálne údaje, konkrétne údaje o požívateľoch dávok v nezamestnanosti a mzdách vo Veľkej Británii, ako aj nemecký index ekonomického sentimentu ZEW.
Začíname druhé zasadnutie týždňa v situácii, keď americká vláda naďalej nefunguje, čo spôsobilo pozastavenie zverejňovania viacerých kľúčových makroekonomických údajov USA. Napriek tomu sa očakáva, že americké zasadnutie bude rušné, s vystúpeniami viacerých predstaviteľov Federálneho rezervného systému, vrátane predsedu Jeromea Powella. Okrem toho sa na Wall Street oficiálne začína Výsledková sezóna. Súčasne pretrváva vysoká politická neistota, keďže budúcnosť obchodného sporu medzi USA a Čínou je stále neistá. Kým investori na Wall Street prejavujú relatívny pokoj, drahé kovy naďalej dosahujú nové rekordy.
Dnešný kalendár:
- 08:00 – Spojené kráľovstvo – Zmena počtu žiadateľov o podporu v nezamestnanosti za september (prognóza: 10,3 tis.; predchádzajúca hodnota: 17,4 tis.)
- 08:00 – Spojené kráľovstvo – Miera nezamestnanosti za august (prognóza: 4,7 %; predchádzajúca hodnota: 4,7 %)
- 08:00 – Spojené kráľovstvo – Priemerné príjmy vrátane bonusov (r/r) za august (prognóza: 4,7 %; predchádzajúca hodnota: 4,7 %)
- 08:00 – Nemecko – Konečná inflácia CPI za september (prognóza: 2,4 % r/r; predchádzajúca hodnota: 2,2 % r/r)
- 11:00 – Nemecko – Index ekonomického sentimentu ZEW za október (prognóza: -75; predchádzajúca hodnota: -76,4)
- 14:30 – Kanada – Stavebné povolenia (m/m) za august (prognóza: -0,7 %; predchádzajúca hodnota: -0,1 %)
- 18:20 – USA – Prejav predsedu Fedu Jeromea Powella
- 19:00 – USA – Prejav guvernéra BoE Andrew Baileyho
- 21:25 – USA – Prejav guvernéra Fedu Christophera Wallera
Dnešný kalendár spoločností (všetko pred otvorením trhu)
- JP Morgan
- Goldman Sachs
- Wells Fargo
- Citigroup
- BlackRock
- J&J
- Dominos Pizza
DE40: Dobré výsledky firiem a opatrný optimizmus
MMF zvyšuje výhlaď globálneho rastu, podporeného investičným boomom poháňaným umelou inteligenciou 🔎
EURUSD stúpa po prejave Powella! 💶📈
US OPEN: Wall Street prehlbuje poklesy! 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.