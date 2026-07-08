Ekonomický kalendár: Zápisnica FOMC a jastrabí RBNZ v centre pozornosti

Hlavným faktorom formujúcim náladu na globálnych finančných trhoch je prudký nárast geopolitického napätia na Blízkom východe. Po vzájomných vojenských útokoch za účasti síl USA a Iránu došlo na komoditnom trhu k skokovému rastu cien ropy. Investori s obavami sledujú riziko eskalácie konfliktu a jeho dopad na zásobovacie trasy energií. Táto situácia sa časovo zbiehá s očakávaním kľúčovej makroekonomickej udalosti týždňa – večernou publikáciou zápisnice z posledného zasadnutia Federálneho rezervného systému (FOMC Minutes). Trh bude v nej hľadať jastrabé signály a náznak ďalších krokov v politike úrokových sadzieb, najmä v kontexte vysokej inflácie CPI (4,2 % r/r) a slabších júnových údajov z trhu práce. Zvýšenú volatilitu možno očakávať predovšetkým na menových pároch spojených s USD, burzových indexoch na Wall Street a termínových kontraktoch na ropu.
Najdôležitejšie publikácie z ázijskej relácie
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Reserve Bank of New Zealand zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu (OCR) o 25 bázických bodov na úroveň 2,50 %, čím sa vrátila k cyklu sprísňovania menovej politiky v dôsledku pretrvávajúcej inflácie.
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Kurz páru NZD/USD zaznamenal skokový rast o takmer 2 % v priamej reakcii na jastrabé vyhlásenie novozélandskej centrálnej banky.
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Na trhu energetických komodít došlo k prudkému rastu cien ropy Brent a WTI po správach o priamej výmene paľby medzi silami USA a Iránu.
Makroekonomický kalendár
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13:00 USA – Index hypotekárneho trhu MBA. Konsenzus: bez údajov. Predchádzajúci odčítok: 272,2
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16:00 USA – Zásoby veľkoobchodníkov m/m. Konsenzus: 0,3 %. Predchádzajúci odčítok: 0,3 %
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16:00 USA – Predaje veľkoobchodníkov m/m. Konsenzus: bez údajov. Predchádzajúci odčítok: 2,0 %
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16:30 USA – Správa GDPNow Fed z Atlanty. Konsenzus: 1,2 %. Predchádzajúci odčítok: 1,2 %
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16:30 USA – Zmena zásob ropy podľa EIA. Konsenzus: bez údajov. Predchádzajúci odčítok: -3,775M
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16:30 USA – Zmena zásob benzínu podľa EIA. Konsenzus: bez údajov. Predchádzajúci odčítok: -2,333M
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19:00 USA – Aukcia 10-ročných štátnych dlhopisov. Konsenzus: bez údajov. Predchádzajúci odčítok: 4,538 %
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20:00 USA – Zápisnica zo zasadnutia FOMC. Konsenzus: bez údajov. Predchádzajúci odčítok: bez údajov
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20:00 USA – Hodnota spotrebiteľských úverov. Konsenzus: 16,90B. Predchádzajúci odčítok: 20,73B
V poľskom kalendári nie sú naplánované žiadne aktuálne makroekonomické zverejnenia zo strany GUS, kľúčovým bodom dňa pre domáci trh však zostáva júlové rozhodnutie Rady menovej politiky (RPP) o úrokových sadzbách. Trhový konsenzus predpokladá zachovanie parametrov menovej politiky na doterajšej úrovni:
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Poľsko – Referenčná sadzba. Konsenzus: 3,75 %. Predchádzajúci odčítok: 3,75 %
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Poľsko – Lombardná sadzba. Konsenzus: 4,25 %. Predchádzajúci odčítok: 4,25 %
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Poľsko – Depozitná sadzba. Konsenzus: 3,25 %. Predchádzajúci odčítok: 3,25 %
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Poľsko – Rediskontná sadzba. Konsenzus: 3,80 %. Predchádzajúci odčítok: 3,80 %
Výsledky spoločností
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AZZ Inc. (pred reláciou)
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Helen of Troy Ltd. (pred reláciou)
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Levi Strauss & Co. (po relácii)
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PriceSmart Inc. (po relácii)
Trhy hodné pozornosti
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Ropa (WTI / Brent) – priamy zápalný bod na komoditných trhoch v dôsledku vojenskej eskalácie a výmeny paľby medzi USA a Iránom na Blízkom východe, čo vytvára vysokú geopolitickú rizikovú prémiu.
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Index dolára (DXY) / EUR/USD – hlavný menový pár a index americkej meny sa večer ocitne pod silným tlakom volatility v reakcii na obsah zápisnice FOMC, ktorá definuje trhovú pravdepodobnosť ďalších pohybov úrokových sadzieb v USA.
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Wall Street (hlavné indexy) – akciový trh v USA zostáva citlivý na jastrabé alebo holubičie tóny v zápisnici Fedu, najmä vzhľadom na prebiehajúcu rotáciu a tlak v technologickom sektore.
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