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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
77 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
11:25 · 17. augusta 2026

Zlato posilňuje a vracia sa k 4 400 USD 🗽 Stávkujú drahé kovy na holubičí Fed?

Xuan Quang Dang
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Trainee Analyst

Zhrnutie
Zhrnutie
  • Zlato dnes začalo týždeň rastom približne o 0,5 % k úrovni 4 400 USD, pričom striebro pridáva takmer 1,5 %.
  • Drahé kovy podporili slabšie dáta z USA, najmä pokles maloobchodných tržieb, slabší spotrebiteľský sentiment a horší report NFP.
  • Trh zrejme očakáva menej jastrabí Fed, keďže inflačné dáta CPI a PPI pôsobili upokojujúco.
  • Technicky je kľúčová úroveň 4 300 USD, kde zlato našlo podporu a odkiaľ môže pri obnovení rastu smerovať k rezistencii okolo 4 600 USD.

Ceny zlata začali týždeň na globálnych trhoch rastom. Zlato posilňuje o 0,5 % približne k 4 400 USD a nadväzuje na piatkové zisky, zatiaľ čo striebro rastie takmer o 1,5 %. Drahé kovy zrejme pozitívne reagujú na najnovšiu sériu amerických makroekonomických údajov.

  • Piatkové údaje ukázali nečakaný pokles maloobchodných tržieb v USA a slabší spotrebiteľský sentiment v prieskume University of Michigan.
  • Tieto čísla nadviazali na relatívne „upokojujúce“ júlové reporty inflácie CPI a PPI.
  • Sklamal aj najnovší report NFP, zatiaľ čo zlato zrejme reaguje na oslabovanie jastrabích očakávaní pred jesennými rozhodnutiami Fedu.

Graf ceny zlata dnes (H4, D1)

Na 4-hodinovom grafe sa zlato drží nad 4 300 USD za uncu a nedávno zastavilo pokles okolo tejto dôležitej úrovne 23,6 % Fibonacciho retracementu. RSI a MACD stále naznačujú určitý priestor na ďalší rast, zatiaľ čo dôležitá Fibonacciho rezistencia sa nachádza v blízkosti 4 600 USD, kde je zároveň viditeľná výraznejšia cenová reakcia vrátane májovej konsolidácie, ktorá predchádzala následnému poklesu.

Zdroj: xStation5

Na dennom grafe vyzerá oblasť 4 300 USD ešte dôležitejšie, pretože sa tu nachádza 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer EMA200 (červená línia). Po krátkom poklese pod tento kĺzavý priemer sa zlato rýchlo vrátilo k rastu.

Samotná blízkosť EMA200 naznačuje, že v prípade obnovenia uptrendu by zlato mohlo mať stále značný priestor na rast — najmä ak sa očakávania týkajúce sa politiky Fedu a ECB stanú holubičejšími a ceny ropy budú postupne klesať smerom k 70–80 USD za barel.

Zdroj: xStation5

 

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Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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