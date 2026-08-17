- Zlato dnes začalo týždeň rastom približne o 0,5 % k úrovni 4 400 USD, pričom striebro pridáva takmer 1,5 %.
- Drahé kovy podporili slabšie dáta z USA, najmä pokles maloobchodných tržieb, slabší spotrebiteľský sentiment a horší report NFP.
- Trh zrejme očakáva menej jastrabí Fed, keďže inflačné dáta CPI a PPI pôsobili upokojujúco.
- Technicky je kľúčová úroveň 4 300 USD, kde zlato našlo podporu a odkiaľ môže pri obnovení rastu smerovať k rezistencii okolo 4 600 USD.
- Zlato dnes začalo týždeň rastom približne o 0,5 % k úrovni 4 400 USD, pričom striebro pridáva takmer 1,5 %.
- Drahé kovy podporili slabšie dáta z USA, najmä pokles maloobchodných tržieb, slabší spotrebiteľský sentiment a horší report NFP.
- Trh zrejme očakáva menej jastrabí Fed, keďže inflačné dáta CPI a PPI pôsobili upokojujúco.
- Technicky je kľúčová úroveň 4 300 USD, kde zlato našlo podporu a odkiaľ môže pri obnovení rastu smerovať k rezistencii okolo 4 600 USD.
Ceny zlata začali týždeň na globálnych trhoch rastom. Zlato posilňuje o 0,5 % približne k 4 400 USD a nadväzuje na piatkové zisky, zatiaľ čo striebro rastie takmer o 1,5 %. Drahé kovy zrejme pozitívne reagujú na najnovšiu sériu amerických makroekonomických údajov.
- Piatkové údaje ukázali nečakaný pokles maloobchodných tržieb v USA a slabší spotrebiteľský sentiment v prieskume University of Michigan.
- Tieto čísla nadviazali na relatívne „upokojujúce“ júlové reporty inflácie CPI a PPI.
- Sklamal aj najnovší report NFP, zatiaľ čo zlato zrejme reaguje na oslabovanie jastrabích očakávaní pred jesennými rozhodnutiami Fedu.
Graf ceny zlata dnes (H4, D1)
Na 4-hodinovom grafe sa zlato drží nad 4 300 USD za uncu a nedávno zastavilo pokles okolo tejto dôležitej úrovne 23,6 % Fibonacciho retracementu. RSI a MACD stále naznačujú určitý priestor na ďalší rast, zatiaľ čo dôležitá Fibonacciho rezistencia sa nachádza v blízkosti 4 600 USD, kde je zároveň viditeľná výraznejšia cenová reakcia vrátane májovej konsolidácie, ktorá predchádzala následnému poklesu.
Zdroj: xStation5
Na dennom grafe vyzerá oblasť 4 300 USD ešte dôležitejšie, pretože sa tu nachádza 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer EMA200 (červená línia). Po krátkom poklese pod tento kĺzavý priemer sa zlato rýchlo vrátilo k rastu.
Samotná blízkosť EMA200 naznačuje, že v prípade obnovenia uptrendu by zlato mohlo mať stále značný priestor na rast — najmä ak sa očakávania týkajúce sa politiky Fedu a ECB stanú holubičejšími a ceny ropy budú postupne klesať smerom k 70–80 USD za barel.
Zdroj: xStation5
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