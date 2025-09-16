Eli Lilly investuje 5 miliárd USD do novej továrne vo Virginii v rámci rozšírenia domácej výroby liečiv

Farmaceutický gigant Eli Lilly oznámil investíciu 5 miliárd USD na výstavbu nového výrobného závodu v meste Goochland County vo Virginii. Ide o prvé z plánovaných štyroch nových zariadení, ktoré chce Lilly postaviť v Spojených štátoch.
Čomu sa továreň bude venovať
Zariadenie vo Virginii bude vyrábať aktívne farmaceutické látky (API) pre liečby zamerané na rakovinu, autoimunitné choroby a ďalšie pokročilé terapie. Takisto posilní kapacity Lilly pre výrobu antibody-drug conjugates, špecializovaných cieľových onkologických terapií.
Očakáva sa, že nová továreň bude plne fungovať v horizonte nasledujúcich piatich rokov. Vytvorí viac ako 650 trvalých kvalifikovaných pracovných miest, medzi vedcami, inžiniermi či technikmi, a 1 800 pracovných miest počas výstavby.
Strategický kontext a dôvody
Tento krok je súčasťou väčšieho plánu Eli Lilly investovať približne 27 miliárd USD do výstavby štyroch nových výrobných závodov v USA. Od roku 2020 spoločnosť už investovala viac ako 50 miliárd USD kapitálových prostriedkov v rámci vývoja výrobných kapacít, aby posilnila svoj reťazec dodávok a znížila závislosť na zahraničných dodávateľoch.
Jedným z hlavných dôvodov je očakávanie možných ciel na dovozy farmaceutických surovín a zložiek liekov v USA, ktoré by mohli zvýšiť náklady a riziko prerušených dodávok.
Dopady a na čo si treba dať pozor
-
Nový závod by mal pomôcť Lilly zabezpečiť odolnejší dodávateľský reťazec pre kritické farmaceutické komponenty, čo zníži riziká spojené so závislosťou na importe.
-
Vznik vysoko kvalifikovaných pracovných miest bude mať pozitívny ekonomický vplyv na región vo Virginii. Miestni predstavitelia ocenili rozhodnutie.
-
Miestni závody, ktoré Lilly ešte oznámi, budú dôležité pre strategickú distribúciu, dostupnosť pracovnej sily a súlad s regulačnými požiadavkami.
-
Kľúčové bude sledovať rýchlosť povolení, proces výstavby a efektívnosť výroby, predovšetkým pri špecializovaných produktoch ako antibody-drug conjugates.
