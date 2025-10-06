Eli Lilly investuje viac než 1 miliardu USD do Indie. Reaguje na globálny dopyt aj geopolitické zmeny

- Eli Lilly investuje viac než 1 miliardu USD do Indie, aby podporila výrobu cez miestnych partnerov.
- Cieľom je zvýšiť dostupnosť liekov na obezitu, cukrovku a ďalšie chronické ochorenia.
- V Hyderabade vznikne nové centrum kvality a výroby, s okamžitým náborom odborníkov.
- Spoločnosť reaguje na rastúci globálny dopyt a geopolitické tlaky, vrátane nových ciel v USA.
Americká farmaceutická spoločnosť Eli Lilly oznámila, že v nasledujúcich rokoch investuje viac než 1 miliardu dolárov do rozšírenia výrobnej a dodávateľskej kapacity v Indii. Cieľom je prehĺbiť spoluprácu s miestnymi výrobcami liekov a posilniť globálnu výrobnú sieť v čase rastúceho dopytu po kľúčových liekoch a narušenia medzinárodného obchodu.
Podľa vyhlásenia spoločnosti sa spolupráca s indickými partnermi zameria na zvýšenie dostupnosti liekov na obezitu, cukrovku, Alzheimerovu chorobu, rakovinu a autoimunitné ochorenia. „India je pre nás centrom rozvoja odborných kapacít a výroby,“ uviedol Patrik Jonsson, prezident Lilly International.
Hoci Eli Lilly aktuálne nevlastní vlastné výrobné zariadenia v Indii, aktívne spolupracuje s kontraktačnými výrobcami, ktorí majú bohaté skúsenosti s výrobou zložitých liekov a injekčných foriem. Nedávno firma spustila predaj svojho vlajkového lieku na chudnutie Mounjaro v Indii, čím reaguje na prudko rastúci záujem o liečbu obezity – najmä v krajine, ktorá má byť podľa odhadov do roku 2050 druhou najväčšou populáciou obéznych ľudí na svete.
Zároveň Eli Lilly oznámila výstavbu nového výrobného a kontrolného centra v meste Hyderabad, ktoré rozšíri aktivity firmy za hranice existujúceho globálneho kompetenčného centra. Nová jednotka bude riadiť sieť zmluvnej výroby po celej Indii a zároveň poskytne technické, analytické a kontrolné kapacity. Nábor sa začína okamžite – spoločnosť hľadá inžinierov, chemikov, analytikov a expertov na kvalitu.
Expanzia v Indii prichádza paralelne s investíciami v USA – len minulý mesiac firma oznámila výstavbu závodu za 5 miliárd USD vo Virgínii, čo je súčasťou širšieho expanzného plánu vo výške 27 miliárd dolárov počas nasledujúcich piatich rokov. Tieto kroky sú reakciou na nové clo vo výške 100 % na dovoz značkových a patentovaných liekov do USA, ktoré nadobudlo účinnosť 1. októbra pod vedením administratívy Donalda Trumpa.
Zároveň sa spoločnosť pripravuje na rastúcu konkurenciu zo strany indických výrobcov generík, ktorí plánujú uviesť lacnejšie verzie prípravku Wegovy (konkurencia Mounjara), keď v budúcom roku vyprší patent na účinnú látku semaglutid.
Graf LLY.US (D1)
Akcie spoločnosti Eli Lilly zaznamenali prudký rast, keď sa v priebehu niekoľkých dní vystrelili z úrovne pod 750 USD až na aktuálnych 839,67 USD. Tento cenový skok sprevádzala silná býčia sviečka, ktorá prerazila oba kĺzavé priemery – EMA 50 (751,32 USD) aj SMA 100 (752,20 USD) – a jednoznačne potvrdzuje návrat kupujúcich na trh.
RSI dosahuje hodnotu 66,8, čo značí silný, no zatiaľ neprekúpený trh. Je tu priestor na ďalší rast, hoci v nasledujúcich dňoch nemožno vylúčiť krátkodobú konsolidáciu. MACD zároveň vykazuje výrazné býčie prekrižovanie, ktoré potvrdzuje zrýchľujúce pozitívne momentum.
Zdroj: xStation5
