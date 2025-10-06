Procter & Gamble končí v Pakistane. Po Shell a Pfizer odchádza ďalší nadnárodný gigant

P&G ukončuje činnosť v Pakistane, vrátane značky Gillette, kvôli ekonomickým a regulačným problémom.
Spoločnosť Procter & Gamble oznámila, že ukončí svoje aktivity v Pakistane, čím sa zaradila k ďalším globálnym firmám, ktoré sa v posledných rokoch stiahli z piatej najľudnatejšej krajiny sveta. Firma z Cincinnati uviedla, že zastaví výrobu a obchodnú činnosť značky P&G Pakistan aj dcérskej spoločnosti Gillette Pakistan Ltd. Spotrebiteľov plánuje obsluhovať prostredníctvom distribučného modelu treťou stranou.
Rozhodnutie prichádza len niekoľko mesiacov po ohlásení globálnej reštrukturalizácie, počas ktorej má P&G prepustiť až 7 000 zamestnancov a zúžiť svoje portfólio značiek. Spoločnosť zároveň znížila výhľad pre dopady obchodných ciel a spomaľujúcu spotrebu.
Gillette Pakistan, ktorej tržby sa v účtovnom roku končiacom v júni 2025 prepadli takmer na polovicu, ešte v roku 2023 dosiahla rekordné tržby tri miliardy pakistanských rupií. Akcie spoločnosti reagovali na správu rastom o 10 %, čo predstavuje denné maximum burzy.
P&G pôsobila v Pakistane od roku 1991, kde postupne vybudovala silnú pozíciu s ikonickými značkami ako Pampers, Ariel, Safeguard, Pantene a Head & Shoulders. Firma rozšírila svoje lokálne kapacity akvizíciou továrne na mydlá v roku 1994 a výrobou pracích prostriedkov od roku 2010. V minulom roku predala výrobný závod na mydlo spoločnosti Nimir Industrial Chemical Ltd.
Pakistan čelí dlhodobým ekonomickým a regulačným problémom, vrátane obmedzení pri repatriácii ziskov, vysokých cien energií, slabej infraštruktúry a regulačných tlakov. Tieto faktory viedli k odchodu ďalších firiem – Shell, Pfizer, TotalEnergies a Telenor už v minulosti obmedzili aktivity alebo krajinu úplne opustili.
Podľa bývalého riaditeľa Gillette Pakistan Saada Amanullaha Khana by tieto odchody mali byť varovaním pre pakistanské úrady. „Dúfam, že sa podmienky zlepšia a prestaneme počuť o ďalších odchodoch nadnárodných firiem,“ uviedol.
Graf PG.US (D1)
Akcie spoločnosti Procter & Gamble sa aktuálne obchodujú okolo úrovne 152,25 USD, teda pod kĺzavými priemermi EMA 50 (155,95 USD) a SMA 100 (158,24 USD), ktoré teraz fungujú ako silné rezistencie. Vývoj ceny tak zostáva v zostupnom trende, ktorý sa začal v polovici roka 2025 a doteraz nebol technicky narušený. RSI (41,6) sa pohybuje v neutrálno-prepredanej oblasti a zatiaľ nenaznačuje výrazný nákupný záujem.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.