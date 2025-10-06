Akcia mesiaca: Vyhrá Meta preteky v oblasti umelej inteligencie?

- Umelá inteligencia je ústredným prvkom stratégie spoločnosti Meta
- Investície do AI krátkodobo znížia voľný cash flow, no z dlhodobého hľadiska ho výrazne posilnia.
- Cieľová cena pre akcie Meta
- Umelá inteligencia je ústredným prvkom stratégie spoločnosti Meta
- Investície do AI krátkodobo znížia voľný cash flow, no z dlhodobého hľadiska ho výrazne posilnia.
- Cieľová cena pre akcie Meta
Akcie Meta sú v roku 2025 vyššie o 22 %, no to neznamená, že sú mimo dosahu. Trh stále nedoceňuje hodnotu spoločnosti Meta. Aká je skutočná hodnota akcií Meta?
Podnikanie spoločnosti Meta
Meta rozdeľuje svoje podnikanie do dvoch hlavných segmentov:
-
Family of Apps (FoA): Aplikácie Meta sú sociálne siete, ktoré umožňujú interakciu medzi ľuďmi rôznymi spôsobmi. Tento segment predstavuje 99 % príjmov, pričom reklama tvorí 98 % z nich.
-
Reality Labs: Sekundárny segment, ktorý zahŕňa investície do experimentálnych technológií, metaverza a okuliarov pre virtuálnu realitu, ako je Meta Quest. Meta tu predáva aj hardvér – teda samotné okuliare. Napriek tomu, že Reality Labs momentálne vykazuje výrazné straty, veríme, že má zaujímavý potenciál do budúcnosti. Spoločnosť Meta je v tejto oblasti najpokročilejšia a nedávno uviedla na trh nové inteligentné okuliare Ray-Ban s integrovanou AI určené na každodenné použitie.
Z aplikácií ako Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads a Messenger treba vyzdvihnúť Instagram, ktorý za posledné roky výrazne vyrástol a mení formát obsahu.
Reels – krátke videá – majú podľa štúdie Buffer 2,25× väčší dosah než príspevok s jednou fotografiou a 1,36× väčší ako fotogaléria.
Reels boli zavedené v 3. štvrťroku 2020 a už v 1. štvrťroku 2022 tvorili 20 % času stráveného na Instagrame, zatiaľ čo v 1. štvrťroku 2024 dosiahli 50 % – a podľa nášho názoru ich podiel naďalej rastie.
Meta sa môže pochváliť najpopulárnejšími sociálnymi sieťami a celkovým počtom 3,48 miliardy denných aktívnych používateľov, čo predstavuje viac než 60 % svetovej populácie s prístupom na internet.
Ak vylúčime Čínu, kde dominuje WeChat a ostatné sociálne siete nie sú povolené, hovoríme o približne 76,5 % populácie s prístupom na internet a 42,74 % svetovej populácie (49,5 % bez Číny).
Z geografického hľadiska sú Spojené štáty a Kanada naďalej hlavným zdrojom príjmov spoločnosti Meta, hoci regióny ako Európa a zvyšok sveta získavajú podiel vďaka rastúcim tržbám v posledných rokoch.
Investície do AI a kľúčové faktory pre Meta
ARPU (priemerný výnos na používateľa) naprieč platformami Meta naďalej rastie medzi štvrťrokmi a v 2. štvrťroku 2025 zaznamenal oživenie.
Domnievame sa však, že ide len o začiatok.
Investície do AI a kľúčové faktory pre spoločnosť Meta
Rast priemernej ceny za reklamu je silný po niekoľkých štvrťrokoch poklesu. Tento takmer dvojciferný rast priemernej ceny spolu s nárastom počtu používateľov sú hlavnými hnacími silami dvojciferného rastu tržieb spoločnosti Meta.
Jediným regiónom, ktorý podľa nás vykazuje príliš nízky rast priemernej ceny za reklamu, je Ázia a Tichomorie, no zároveň veríme, že tento trh má výrazný potenciál. Zahŕňa aj Indiu, ktorú považujeme za kľúčový rastový trh, pretože sa stáva čoraz atraktívnejšou pre značky.
Počet impresií spomalil rast, čo pripisujeme poklesu času stráveného na sociálnych sieťach na celom svete. Tento faktor je zásadný, pretože cena za reklamu závisí od počtu interakcií a zobrazení.
V poslednom štvrťroku sme však zaznamenali výrazné oživenie, a veríme, že umelá inteligencia (AI) už začína zohrávať významnú úlohu.
AI je kľúčovou súčasťou stratégie spoločnosti Meta. Tržby spoločnosti sú ovplyvnené počtom používateľov, interakciami s reklamami a cenou týchto reklám.
Na to, aby sa zvýšil počet interakcií aj cena, je nevyhnutné zobraziť každému používateľovi tú správnu reklamu. Meta už dnes využíva AI modely na analýzu správania používateľov a zisťuje, ktorý obsah vyvoláva najväčšie zapojenie.
Tým môže používateľom zobrazovať najrelevantnejšie reklamy, čo zvyšuje pravdepodobnosť interakcie.
To zlepšuje cielenie reklamy a následne zvyšuje návratnosť investícií pre inzerentov, čo vedie k zvýšeniu cien reklám.
Zároveň sa očakáva, že do roku 2026 bude celý proces pre inzerentov plne automatizovaný – každá firma bude môcť stanoviť svoj rozpočet a nástroj Advantage+ (AI nástroj od Meta) automaticky vytvorí kompletnú marketingovú kampaň s obrázkami a videami.
Toto prinesie výrazné úspory nákladov – firmy budú môcť znížiť počet zamestnancov v marketingu alebo obmedziť spoluprácu s externými agentúrami.
Meta sa týmto otvára trhu s objemom vyše 400 miliárd USD ročne, ktorý bol doteraz zanedbávaný, pretože Meta bola len doplnok, nie náhrada.
Konkurenčné výhody spoločnosti Meta
Meta má dve hlavné konkurenčné výhody, ktoré jej umožňujú dosahovať vysoké marže a zároveň investovať do stratových projektov vďaka silnému cash flow z hlavného podnikania:
-
Sieťový efekt:
Hodnota siete rastie s tým, ako sa zvyšuje počet používateľov.
Meta (Facebook, Instagram) z tohto efektu výrazne profituje – používatelia si tieto siete vyberajú, lebo tam nájdu rodinu, známych a relevantný obsah.
Čím väčšia sieť, tým vyššia hodnota pre používateľa, a zároveň väčšia atraktivita pre inzerentov.
-
Úspory z rozsahu:
S rastom siete sa náklady rozkladajú medzi viac používateľov, čo znižuje náklady na používateľa a zvyšuje marže.
-
Náklady na zmenu (switching costs):
Tento obranný mechanizmus vzniká vtedy, keď náklady na prechod ku konkurencii sú vyššie než prínos zo zmeny.
Hoci v prípade Meta zatiaľ nie sú tieto náklady vysoké, s príchodom automatizovaných kampaní na báze AI môžu významne narásť – firmy sa zvyknú na jednoduchosť a efektivitu, a nebudú chcieť prechádzať na alternatívy, aj keď by boli lacnejšie.
Ocenenie spoločnosti Meta: Aká je cieľová cena akcií Meta?
Na účely ocenenia sme pripravili tri scenáre, ktoré vychádzajú z troch kľúčových premenných: ARPU (priemerný výnos na používateľa), výdavky na výskum a vývoj (R&D) a kapitálové výdavky (capex).
Základný scenár primerane odráža nové AI iniciatívy spoločnosti Meta, ktoré zvýšia počet impresií, potenciál získať trhový podiel od marketingových agentúr a vyššiu ziskovosť pre inzerentov.
Spoločnosť zároveň začína monetizovať WhatsApp a predpokladáme, že tento trh bude ďalej expandovať.
Zohľadnili sme aj predpoklad, že príjmy divízie Reality Labs zostanú konštantné, a to napriek rastúcim nákladom.
- Predpokladáme diskontnú sadzbu 8 % a daňovú sadzbu 18 %.
- Základný scenár nám ukazuje potenciálny diskont takmer 50 % pri hotovostných tokoch, ale 26,4 % diskont pri valuačných násobkoch.
- Konečné ocenenie nám dáva cieľovú cenu akcií Meta na úrovni 1 045,7 USD, čo predstavuje potenciálny rast o niečo viac než 40 %.
- Aj keď CAGR (zložené ročné tempo rastu) nie je mimoriadne vysoké, domnievame sa, že Meta zostáva skvelou spoločnosťou s konkurenčnými výhodami, ktoré jej umožnia udržať si svetové postavenie a ďalej expandovať.
- Napokon, investičná téza spoločnosti Meta nespočíva vo využití konkrétnej trhovej príležitosti, ale v nákup kvalitnej firmy za rozumnú cenu s vedením, ktoré má osobný záujem na výsledkoch spoločnosti.
Optimistický scenár nám dáva cieľovú cenu 1 232,7 USD, čo predstavuje potenciálny rast o 68 %.
Naopak, pesimistický scenár určuje cieľovú cenu na úrovni 561,3 USD, čo by znamenalo potenciálny pokles o -23 %.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
⏬ US100 klesá o 0,5 % po správach o Oracle
Applied Digital zrýchľuje rast. Akcie stúpli takmer o 20 %
Bývalý britský premiér Rishi Sunak sa stal poradcom spoločností Microsoft a Anthropic
Akcie Applied Digital posilnili o 26 % po silných kvartálnych výsledkoch a novej AI zmluve
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.