Eli Lilly po tržbách: Vysoké očakávania, ešte lepšie výsledky

Eli Lilly je americká farmaceutická spoločnosť s viac ako storočnou históriou, zameraná na liečbu metabolických ochorení, onkológiu a imunológiu. V posledných rokoch sa však stala svetovým lídrom v oblasti liečby obezity a cukrovky.
Jadrom rastu Lilly je dopyt po inkretínových liekoch a rýchla expanzia výrobných kapacít, ktorá umožňuje pretaviť dopyt do tržieb – a ten je obrovský v čase, keď väčšina krajín čelí vážnym problémom s obezitou. Ďalším motorom rastu sú nové molekuly, vrátane perorálneho agonistu GLP1 orforglipronu, ktorý dosiahol pozitívne výsledky v tretej fáze klinických štúdií a smeruje k registrácii na liečbu cukrovky a obezity. V praxi to znamená rozšírenie portfólia, dostupnosti a indikácií, čo pomôže udržať vysoký rast tržieb v nasledujúcich rokoch.
Trh očakával silné kvartálne výsledky, no spoločnosť prekročila konsenzus analytikov. Upravený zisk na akciu prekonal očakávania a zároveň Lilly zvýšila výhlaď tržieb aj zisku na celý rok.
-
Tržby v treťom štvrťroku vzrástli o 54 % na 17,60 miliardy USD
-
Zisk na akciu dosiahol 6,21 USD, upravený EPS: 7,02 USD
-
Predaje Mounjaro vzrástli o 109 % na 6,52 miliardy USD
-
Predaje Zepbound vzrástli o 185 % na 3,59 miliardy USD
-
Výhlaď pre celý rok 2025 po navýšení presahuje 63,0 miliardy USD, EPS vyše 23 USD
Kvartálne údaje a zvýšený výhlaď pochádzajú z firemného vyhlásenia a jasné prekonanie očakávaní spolu s detailmi o predajoch hlavných liekov potvrdzujú optimizmus analytikov o stave firmy.
Zároveň hlavný konkurent Novo Nordisk čelí náročnejšiemu obdobiu. Spoločnosť vydala profit warning, oznámila výmenu generálneho riaditeľa, a tiež úsporné a personálne opatrenia. Výsledkom je výrazný prepad ceny akcií, čo ostro kontrastuje s relatívne stabilnou reakciou trhu na výsledky Lilly a jej navýšený výhlaď.
Rozdiel vo výnosoch je najmä dôsledkom dôveryhodnosti v dosahovaní výsledkov a konzistencii príbehu. Lilly zvyšuje prognózy a vykazuje veľmi silný rast predajov kľúčových prípravkov, čo znižuje rizikovú prirážku a podporuje valuáciu aj napriek vysokým násobkom.
Novo Nordisk súčasne čelí prevádzkovému tlaku a zmenám vo vedení aj štruktúre, čo zvyšuje neistotu a znižuje ocenenie. Investori uprednostňujú firmu, ktorá reálne zvyšuje objemy a potvrdzuje marže. Podľa tlačových správ americké listingy Novo tento rok klesli o približne tretinu, zatiaľ čo Lilly po zverejnení silnejších výsledkov a vyššieho výhľadu pokračuje v raste a aktuálne dosahuje medziročný nárast o 10 %.
Eli Lilly má dnes jasný rastový príbeh, založený na prudko rastúcom dopyte po inkretínových liekoch a rozširovaní portfólia vrátane perorálnych foriem. Výsledky za tretí štvrťrok a zvýšený výhlaď potvrdzujú možnosť udržať vysokú dynamiku, pokiaľ firma dokáže škálovať dodávky a udržať ceny. Novo Nordisk síce disponuje silnými produktmi a globálnym dosahom, ale v krátkodobom horizonte zaostáva.
LLY.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Nálada na Wall Street napriek zníženiu sadzieb Fedu a uzavretej dohode s Čínou 🗽Americký dolár posilňuje
US100 stráca 0,5 % 📉 Pokles akcií Meta pokračuje pre obavy z výdavkov na AI a vyjadrenia Deutsche Bank
Bostic a Hammack z Fedu komentujú menovú politiku USA 🔍Rozdelený Fed?
AbbVie blízko mesačného minima po zverejnení výsledkov 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.