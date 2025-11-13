Energetika v roku 2026: Klesajúce ceny ropy, stabilný plyn a rast exportu LNG

- Cena ropy Brent by mala v roku 2026 klesnúť na priemerných 55 USD za barel, čo tlačí nadol aj ceny benzínu a nafty.
- Cena ropy Brent by mala v roku 2026 klesnúť na priemerných 55 USD za barel, čo tlačí nadol aj ceny benzínu a nafty.
- Cena zemného plynu mierne porastie, najmä v dôsledku silného rastu exportu LNG, ktorý by mal v roku 2026 stúpnuť o ďalších 10 %.
- Dopyt po elektrine rastie, najmä kvôli dátovým centrám a ťažbe kryptomien v južných štátoch USA.
- Ťažba uhlia zostane nad úrovňou 500 mil. krátkych ton, predovšetkým vďaka opätovnému spusteniu ťažby v Appalačoch.
Najnovší krátkodobý energetický výhľad amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) prináša zmiešaný obraz vývoja cien energií na roky 2025 a 2026. Kľúčovými témami sú pokles cien ropy a pohonných hmôt, stabilizácia trhu so zemným plynom, rastúci export LNG a zvyšujúci sa dopyt po elektrine, najmä v južných oblastiach USA.
Ceny ropy a pohonných hmôt smerujú nadol
Podľa EIA by malo dôjsť k ďalšiemu nárastu globálnych zásob ropy až do roku 2026, čo bude vyvíjať tlak na pokles cien. Cena ropy Brent by sa tak mohla v prvom štvrťroku 2026 prepadnúť na priemer 54 USD za barel, pričom celoročný priemer by sa mal pohybovať okolo 55 USD/barel. Aj keď ide o mierne vyšší odhad než v predchádzajúcom mesiaci (kvôli revízii zásob v Číne a sankciám voči Rusku), trend zostáva klesajúci.
Očakávaný pokles cien ropy sa premietne aj do maloobchodných cien pohonných hmôt. Cena benzínu by mala v roku 2026 klesnúť pod 3 USD za galón (pokles o 10 % oproti roku 2024). Cena nafty sa má dostať na 3,50 USD/galón, teda o 7 % menej než v roku 2024.
Stabilný rast cien plynu vďaka exportu LNG
Pri zemnom plyne sa očakáva sezónny rast cien počas zimy 2025/26, kedy by priemerná cena mala dosiahnuť 3,90 USD za milión BTU (MMBtu). V priebehu roka 2026 by mala cena vzrásť na 4,00 USD/MMBtu, čo je o 16 % viac než v roku 2025.
Hlavným dôvodom je rast exportu LNG v kombinácii s obmedzeným rastom domácej produkcie.
USA aktuálne exportujú 14,9 miliardy kubických stôp LNG denne, čo je o 25 % viac než vlani. Najväčší rast zaznamenalo zariadenie Plaquemines LNG v Louisiane, ktorého kapacity rástli rýchlejšie, než sa očakávalo. V roku 2026 by mal export LNG vzrásť o ďalších 10 %, čo ďalej posilní americkú pozíciu na globálnom trhu s plynom.
Elektrina a uhlie: Rast dopytu aj ťažby
Dopyt po elektrine v USA má podľa výhľadu vzrastať o 2,4 % v roku 2025 a o 2,6 % v roku 2026. Najväčší nárast sa očakáva v regióne West South Central (vrátane Texasu), kde rastie spotreba v dátových centrách a ťažbe kryptomien.
Ťažba uhlia má v roku 2025 mierne vzrásť, následne v roku 2026 mierne klesnúť, no zostane nad úrovňou 500 miliónov krátkych ton (MMst). To je o 15 MMst viac, než sa predpokladalo v októbrovej správe, najmä vďaka znovuotvoreniu troch baní v Apalačskom regióne a nižšiemu čerpaniu zásob zo strany elektrární.
Graf NATGAS (H1)
Aktuálne sa cena zemného plynu pohybuje na úrovni 4,497 USD, čím sa vrátila nad hladinu 78,6 % Fibonacciho retracementu (4,464 USD) a EMA 50, čo je býčí signál. Objem obchodovania taktiež mierne vzrástol počas posledného rastového impulzu, čo podporuje dôveryhodnosť pohybu.
Zdroj: xStation5
Graf OIL (H1)
Ropa po prudkom výpredaji zaznamenala silný odraz od dna v oblasti 62,35 USD a aktuálne sa obchoduje na úrovni 63,12 USD. CCI dosahuje hodnotu 113,1, čo naznačuje krátkodobé prekúpenie, no zároveň potvrdzuje silu nákupného tlaku. Momentum rastie a drží sa nad hodnotou 98, čo signalizuje pokračujúcu dynamiku. Objem obchodov taktiež vzrástol počas rastu, čo podporuje platnosť obratu.
Zdroj: xStation5
