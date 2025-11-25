Equinor stavia na ropu: Do roku 2035 plánuje 250 vrtov v nórskych vodách

- Equinor plánuje do roku 2035 realizovať 250 nových vrtov, aby udržal produkciu na úrovni roku 2020.
- Ročné investície by mali dosahovať približne 60 miliárd nórskych korún (5,86 miliardy USD).
- Spoločnosť znižuje ambície v oblasti obnoviteľných zdrojov kvôli spomaleniu technologického pokroku.
- Dopyt po rope a plyne môže rásť až do roku 2050, čo zvyšuje význam ťažby.
Nórska energetická spoločnosť Equinor oznámila ambiciózny plán na vyvŕtanie 250 nových ropných a plynových prieskumných vrtov na nórskom kontinentálnom šelfe do roku 2035. Cieľom je udržať produkciu na úrovni roku 2020, a to aj napriek prirodzenému útlmu ťažby na starnúcich ložiskách. Podľa generálneho riaditeľa Andersa Opedala ide o jeden z najväčších priemyselných projektov v histórii Nórska.
Spoločnosť plánuje ročné investície vo výške približne 60 miliárd nórskych korún (cca 5,86 miliardy USD) s cieľom zabezpečiť dlhodobú stabilitu dodávok fosílnych palív. Tento krok prichádza v čase, keď Medzinárodná energetická agentúra (IEA) novo predpokladá, že dopyt po rope a plyne môže rásť až do roku 2050, čo predstavuje výrazný posun oproti skorším predikciám rýchleho prechodu na čistejšie zdroje energie.
Opedal zároveň priznal, že Equinor bol príliš optimistický, pokiaľ ide o rýchlosť rozvoja nízkouhlíkových technológií, ako sú zachytávanie CO₂ alebo plávajúce veterné elektrárne. Tieto technológie podľa neho naďalej zohrávajú kľúčovú úlohu v budúcnosti, no časový rámec ich rozšírenia zostáva neistý.
Equinor už začiatkom roka znížil svoje ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov, podobne ako ďalší veľkí európski hráči, ktorí čelia vysokým nákladom a politickým prekážkam. Trh s obnoviteľnými zdrojmi totiž v posledných mesiacoch čelí zhoršeným podmienkam a klesajúcej atraktivite pre investorov.
Graf EQNR.NO (D1)
Akcie nórskej energetickej spoločnosti Equinor sa aktuálne obchodujú na úrovni 231,70 NOK, teda výrazne pod kĺzavými priemermi EMA 50 (242,78 NOK) a SMA 100 (248,47 NOK). To poukazuje na pretrvávajúce medvedie momentum a potvrdzuje klesajúci trend, ktorý akcie sledujú už niekoľko týždňov. RSI sa nachádza pod neutrálnou hodnotou 50, no zatiaľ mimo pásma prepredanosti, čo naznačuje trvajúci tlak na pokles bez známok extrémneho vyčerpania.
Zdroj: xStation5
