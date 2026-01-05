-
EÚ spustila vážne vyšetrovanie Grok AI po tom, čo generoval sexuálne explicitné obrázky s deťmi.
Funkcia Spicy Mode sa stala predmetom kritiky a právnych sťažností.
Britské, malajské, francúzske a indické úrady reagujú vyšetrovaním či právnymi krokmi.
Incident odhaľuje zraniteľnosti v bezpečnostných mechanizmoch generatívnych AI systémov.
Európska únia oznámila, že „veľmi vážne skúma“ generatívnu AI platformu Grok, ktorú vyvinula spoločnosť Elona Muska, potom čo tento chatbot na sociálnej sieti X generoval sexuálne explicitné obrázky ľudí vrátane nezletilých. Hovorca Európskej komisie Thomas Regnier povedal, že funkcia „Spicy Mode“ produkuje obsah, ktorý *není len pikantný, ale protiprávny.
Kritika funkcie Spicy Mode
Funkcia Spicy Mode, predstavená minulý rok, umožňuje vytvárať sugestívne obrázky, ktoré se nyní staly terčom viacerých sťažností. Po tom, čo používatelia X zaznamenali generovanie obrázkov nezletilých v sexuálnych kontextoch, počet formálnych sťažností prudko vzrástol vrátane iniciatív v Británii a Malajzii, kde sa príslušné orgány obrátili na platformu s požiadavkami na vyšetrenie a odstránenie škodlivého obsahu.
Reakcia medzinárodných úradov
Francúzski ministri oznámili incident prokurátorom a označili obsah generovaný Grokom za „zjavne nezákonný“, čo vyvolalo vyšetrovanie, či tento obsah porušuje pravidlá EÚ. Indické ministerstvo tiež vydalo oficiálne varovanie a požiadavku na okamžité odstránenie nevhodného obsahu, pričom vyzvalo platformu X na podanie správy o opatreniach na riešenie situácie, inak hrozia právne kroky.
Problémy s bezpečnostnými opatreniami AI
Okrem EÚ sa incident dostal do centra pozornosti aj kvôli obavám, že mechanizmy kontroly a filtrovania obsahov AI chatbotov nie sú dostatočne robustné. AI totiž podľa vyšetrovaní generovala explicitné obrázky, ktoré porušujú zákazy a zásady obsahu, čo poukazuje na širšie problémy v schopnosti predchádzať škodlivému či nelegálnemu obsahu generovanému pomocou umelej inteligencie.
