EÚ pripravená na obchodné rokovania s USA a udržiava núdzový balík odvetných ciel 📌

Nemecký minister financií dnes potvrdil, že EÚ je „pripravená na odvetu“ v prípade zlyhania obchodných rokovaní s USA a zdôraznil, že Berlín podporuje rýchle protiopatrenia, ak Washington nepríde s férovou dohodou. Upozornil, že s blížiacim sa termínom musí byť EÚ pripravená zaviesť ochranné opatrenia, pokiaľ USA neponúknu vyvážené podmienky – čo odzrkadľuje dlhodobý postoj EÚ k recipročnému obchodnému zaobchádzaniu.

Aktuálny stav rokovaní

Európska únia a Spojené štáty sa snažia v časovej tiesni dosiahnuť dočasnú dohodu o clách, ktorá by zachovala aktuálnu 10% sadzbu na vývoz z EÚ. Brusel usiluje o trvalé výnimky pre kľúčové sektory ako civilné lietadlá, letecké komponenty, víno a liehoviny. Washington požaduje recipročné ústupky – najmä v oblasti áut a kovov – a navrhol „kompenzačné kvóty“, ktoré by umožnili závodom vlastneným EÚ na území USA vyviezť obmedzený počet vozidiel bez ciel.

Rokovania musia dosiahnuť aspoň rámcovú dohodu do 1. augusta 2025, inak budú takmer všetky európske výrobky dovážané do USA čeliť trestným clám až do výšky 50 %, čo by automaticky aktivovalo už pripravený odvetný colný balík EÚ. Úradníci na oboch stranách Atlantiku dúfajú, že tento týždeň uzavrú základnú dohodu, ktorá udrží 10% limit a umožní ďalšie rokovania smerujúce k plnohodnotnej záväznej dohode.

Mena EURUSD zostáva na zvýšenej úrovni, keďže správy o možných komplikáciách v americkej obchodnej politike dnes oslabujú dolár.

