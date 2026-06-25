EÚ schválila obchodnú dohodu s USA tesne pred Trumpovým ultimátom

Európska únia dala finálny súhlas obchodnej dohode so Spojenými štátmi, čím otvorila cestu k jej vstupu do platnosti. Členské štáty EÚ dohodu schválili dnes po takmer roku komplikovaných rokovaní. Brusel tým zároveň reagoval na tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý hrozil novými clami, ak EÚ nepokročí do 4. júla.
Podľa dohody Európska únia zruší clá na americký priemyselný tovar a niektoré poľnohospodárske produkty. Spojené štáty na oplátku nastavia strop pre clá na európsky export na úrovni 15 %. Pre európske firmy by to malo znamenať väčšiu predvídateľnosť, hoci samotná dohoda nerieši všetky sporné oblasti transatlantického obchodu.
Cieľom EÚ bolo predovšetkým zabrániť novej colnej vojne a udržať Spojené štáty zapojené do širších bezpečnostných otázok, vrátane podpory Ukrajiny. Dohoda však čelila zložitej ratifikácii. Európsky parlament proces dvakrát pozastavil, okrem iného kvôli Trumpovým výrokom o Grónsku a tiež po tom, čo americký súd spochybnil širší režim globálnych ciel zavedený prezidentom.
Nakoniec sa dohodu podarilo presadiť až po úpravách zo strany Európskeho parlamentu. Súčasťou je novo koniec platnosti na konci roka 2029 a tiež možnosť pozastavenia dohody, ak by Washington porušil jej podmienky. To má EÚ poskytnúť určitú poistku pre prípad, že by sa obchodná politika USA opäť výrazne zmenila.
Napriek schváleniu dohody zostávajú vzťahy medzi EÚ a USA napäté. Nevyriešené sú napríklad americké clá na tovar využívajúci oceľ a hliník, rovnako ako spory okolo európskej technologickej regulácie. Trump navyše nedávno pohrozil Francúzsku 100% clom na šampanské a vína kvôli francúzskym digitálnym daniam, čo ukazuje, že obchodné napätie môže rýchlo opäť eskalovať.
Ďalším dôležitým testom bude dohoda o subvenciách v leteckom priemysle. Súčasné päťročné prímerie, ktoré pozastavuje odvetné clá v objeme 11,5 miliardy USD, vyprší 11. júla. Ak sa obe strany nedohodnú na predĺžení, môže sa otvoriť ďalší citlivý obchodný front medzi Európou a Spojenými štátmi.
Z pohľadu investorov dohoda prináša krátkodobú úľavu, pretože znižuje riziko okamžitého zavedenia nových ciel na európsky export. Zároveň však nejde o definitívny koniec obchodných sporov. Trhy budú ďalej sledovať najmä vývoj v oblasti priemyselných ciel, digitálnych daní, technologickej regulácie a leteckého priemyslu.
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