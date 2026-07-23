Ropa rastie o viac ako 3% 🛢️

Prvý priamy útok bojovníkov Hútiov podporovaných Iránom na saudskoarabské tankery v oblasti Červeného mora vyvolal okamžitú reakciu finančných trhov. Obavy z eskalácie konfliktu a potenciálnej odvety zo strany USA vyhnali ceny suroviny na niekoľkomesačné maximá, pričom súčasne oslabili dolár.
Ropa Brent najvyššie od júna
Situácia okolo kľúčovej námornej trasy v Báb al-Mandabskom prielive sa prudko vyostruje. Správa o útoku na dve saudskoarabské plavidlá spôsobila ďalší skok cien ropy Brent o ~3%, ktorá prekonala úroveň 97 USD za barel na septembrovom kontrakte po prvýkrát od júna. Po rolovaní na platforme xStation sa ropa Brent momentálne obchoduje na úrovni takmer 92 USD za barel na októbrovom kontrakte.
Zmena ceny ropy Brent odráža rolovanie futures kontraktov. Zdroj: XTB
- Geopolitické riziko: Ide o prvý úder namierený priamo proti komerčnej preprave ropy v tomto regióne, čo výrazne zvyšuje pravdepodobnosť odvety zo strany Spojených štátov.
- Tlak na dodávky: Trh začal rýchlo započítavať riziko narušenia dodávateľských reťazcov cez Červené more a Suezský prieplav. Je potrebné zdôrazniť, že ide aktuálne o hlavnú zásobovaciu trasu do Ázie.
Ropa Brent pokračuje v raste po rolovaní futures kontraktov, hoci včera došlo k reakcii pri 100-períodovom kĺzavom priemere. Ďalší dôležitý odpor predstavuje pásmo medzi 96 a 98 USD za barel. Zdroj: xStation5
Stráca dolár status „bezpečného prístavu"?
Na devízovom trhu bola zaznamenaná prekvapivá reakcia. Napriek nárastu geopolitického napätia index dolára stráca až 0,2%. Na rozdiel od počiatočnej fázy konfliktu investori v súčasnosti nevnímajú americkú menu ako prvú voľbu v čase krízy.
- Aussie na čele ziskov: Austrálsky dolár (AUD) dnes posilňoval až o 0,3%, poháňaný veľmi silnými údajmi z tamojšieho trhu práce za jún.
- Euro v raste: Spoločná mena (EUR) posilňuje o takmer 0,2% v očakávaní dnešného rozhodnutia Európskej centrálnej banky (ECB).
Ázijský optimizmus versus slabé výsledky Big Tech spoločností
Sentiment na globálnych burzách je výrazne rozdelený:
- Silný rast v Ázii: Väčšina ázijských indexov rástla, pričom lídrom sa stal juhokórejský Kospi, ktorý dnes poskočil o viac ako 4%.
- Tlak na Západe: Futures kontrakty na indexy v USA a Európe zaznamenávajú pokles. Hlavnou záťažou sa ukázali zverejnené finančné výsledky amerických spoločností. Alphabet vykázal fenomenálne výsledky, najmä na strane rastu príjmov z cloudu, avšak trh sa obáva rastúceho CAPEXu.
- Výpredaj v technologickom sektore: Akcie gigantov ako Alphabet, Tesla, IBM a Texas Instruments strácali v mimoborzovom obchodovaní, čo výrazne ochladzovalo náladu investorov.
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