Obranný sektor pred výsledkami

Vzhľadom na to, že po celom svete postupne prepukajú a časom eskalujú ďalšie ozbrojené konflikty a existuje vyhliadka na vznik ďalších, nie je prekvapujúce, že výdavky na obranu rastú najrýchlejším tempom za posledné desaťročia.
Stovky miliárd dolárov a eur z rastúcich obranných rozpočtov prúdia do spoločností z obranného priemyslu. Viaceré z nich zverejnia svoje výsledky v nasledujúcich týždňoch.
Väčšina spoločností v tomto segmente počas posledných mesiacov prišla o značnú časť svojho ocenenia. Dokonca aj najvýkonnejší lídri odvetvia vyzerajú na grafoch slabo, a to napriek rekordným tržbám a ziskom.
Dôvodom je, že investičná téza sa stala výrazne zložitejšou a náročnejšou, čo sa jasne premieta do ocenenia.
Harmonogram
- 17. 7. – SAABB.SE – Saab AB
- 21. 7. – NOC.US – Northrop Grumman
- 22. 7. – AM.FP – Dassault Aviation
- 23. 7. – HO.FP – Thales
- 23. 7. – IDR.SM – Indra Group
- 23. 7. – RTX.US – RTX Corp
- 23. 7. – LMT.US – Lockheed Martin
- 23. 7. – EXA.FP – Exail Technologies
- 28. 7. – SAF.FP – Safran
- 30. 7. – BAE.UK – BAE Systems
- 30. 7. – HII.US – Huntington Ingalls Industries
- 31. 7. – HAG.DE – Hensoldt AG
- 6. 8. – RHM.DE – Rheinmetall
Zhrnutie
Hlavnou témou zverejňovania výsledkov naprieč takmer celým sektorom už nie je dopyt ani jeho stabilita.
Odkaz je jasný: trh teraz očakáva efektívnu a konzistentnú premenu objemu nevybavených objednávok na zisky a zároveň udržanie marží v prostredí rastúcich cien energií a surovín a pretrvávajúceho rizika oneskorenia dodávok.
Saab a Northrop Grumman už tento vývoj ilustrovali:
- Saab vykázal nielen mimoriadne silný rast tržieb, ale aj rozšírenie marží.
- Akcie Northrop Grumman napriek rekordným tržbám klesli. Spoločnosť vykázala pokles marže o 2 % a jej akcie v najhoršom bode pohybu strácali až 8 %.
Rovnaký vývoj možno očakávať pri každej ďalšej spoločnosti zo sektora, ktorá bude zverejňovať výsledky. Mnohé z nich však ponúknu aj špecifické vedľajšie a regionálne faktory. Tie pravdepodobne neovplyvnia hlavný smer pohybu, investori hľadajúci konkurenčnú výhodu by im však mali venovať veľkú pozornosť, pretože v dlhodobom horizonte môžu často získať na význame.
Spoločnosti
Lockheed Martin
Latka je pre spoločnosť nastavená nízko, rovnako ako jej ocenenie. Konsenzus počíta s rastom tržieb približne o 6 až 7 %, zisk na akciu však má v porovnaní s 2. štvrťrokom 2025 zostať prakticky bez zmeny. Trh nepožaduje dokonalosť. Požaduje iba, aby neprišlo ďalšie negatívne prekvapenie.
- Kľúčové budú programy F-35, PAC-3 a modernizácia lietadiel F-16 a C-130.
- Prekvapiť môžu aj ďalšie odpisy spojené s utajovanými projektmi.
Thales
Konsenzus pre 1. polrok 2026 počíta s objednávkami vo výške 10,48 miliardy EUR a upraveným EBIT vo výške 1,32 miliardy EUR, pri marži 12,1 %. Očakávania sú vysoké, ale stále realistické.
- Kľúčové bude udržanie pomeru book-to-bill nad úrovňou 1 a pokračujúca dynamika segmentu Cyber.
Dassault Aviation
„Divoká karta“ francúzskeho obranného sektora.
- Odhady výsledkov sa podľa jednotlivých zdrojov výrazne líšia. Tržby sa očakávajú v rozmedzí 3,15 až 3,5 miliardy EUR.
- Okrem hlavných čísel budú zásadné kontrakty súvisiace s lietadlami Rafale a Falcon. Trh bude tiež oveľa pozornejšie sledovať náklady na výskum a vývoj v súvislosti s programom Falcon 10X.
RTX
Najkvalitnejšie aktíva v sektore, ale zároveň najslabšia asymetria z pohľadu možnej reakcie trhu po zverejnení výsledkov.
- Udržanie dvojciferného rastu nebude stačiť.
- Kľúčový bude výhlaď a kontrola nákladov a peňažných tokov v segmente leteckých motorov.
Rheinmetall
Rheinmetall je spoločnosťou v obrannom sektore, ktorá v posledných štvrťrokoch prišla o najväčšiu časť svojho ocenenia, hoci patrí medzi lídrov v raste tržieb a objemu nevybavených objednávok. Nemecká skupina má podľa všetkého o niečo jednoduchšiu úlohu, keďže väčšina rizík už bola započítaná do ceny akcií. V centre pozornosti budú predovšetkým marže, ktoré pravdepodobne rozhodnú o ďalšom smerovaní ceny akcií. Investori sa budú zároveň sústreďovať na kontrakty na rôzne typy vozidiel pre nemeckú armádu.
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