EÚ zasahuje proti e-shopom. Zákazníci nemajú platiť nečakané clo 🛒

Európske spotrebiteľské organizácie a časť zákonodarcov vyzývajú Európsku komisiu, aby zabránila tomu, že zákazníci budú pri doručení internetových objednávok čeliť nečakaným poplatkom. Problém sa objavil po tom, ako Európska únia od 1. júla zaviedla nový poplatok vo výške 3 € na zásielky nízkej hodnoty z internetových obchodov, ktoré predtým vstupovali na európsky trh bez cla.
Podľa európskej spotrebiteľskej federácie BEUC musí zákazník poznať celkovú cenu objednávky vrátane všetkých ciel, poplatkov a administratívnych nákladov ešte pred dokončením nákupu. V niektorých prípadoch sa však nový poplatok zobrazí až v záverečnej fáze objednávky alebo nie je uvedený vôbec. Zákazník potom môže byť vyzvaný na jeho úhradu až pred doručením zásielky.
Ďalšie náklady môžu vzniknúť aj v dôsledku administratívnych poplatkov poštových a logistických spoločností. Tie môžu byť výrazne vyššie než samotné clo a konečnú cenu lacnej objednávky citeľne zvýšiť. Európske poštové spoločnosti vrátane PostNL a La Poste upozornili, že v niektorých prípadoch môže byť príjemca vyzvaný na zaplatenie ešte pred odovzdaním zásielky.
Zodpovednosť majú niesť internetové platformy
Holandský europoslanec Dirk Gotink, ktorý sa podieľal na príprave colných pravidiel v Európskom parlamente, vyzval Európsku komisiu na zásah. Podľa neho by všetky povinné poplatky mali uhrádzať a administratívne riešiť samotné internetové platformy, nie zákazníci pri prevzatí zásielky.
Európska komisia uviedla, že právnu zodpovednosť za clo nesú obchodníci a že poplatky by nemali byť dodatočne vyberané od spotrebiteľov. Situáciu preto naďalej sleduje. BEUC zároveň plánuje medzi zákazníkmi uskutočniť prieskum, ktorý má ukázať, ako často sa nečakané doplatky objavujú a aké vysoké administratívne poplatky prepravcovia účtujú.
Čínske platformy Temu a AliExpress uvádzajú clo už pri dokončovaní objednávky, pričom AliExpress ho označuje ako odhad. Shein ho samostatne nezobrazuje, tvrdí však, že všetky platné poplatky uhrádza a premieta ich priamo do cien tovaru. Časť objednávok Shein sa navyše expeduje zo skladov v rámci Európskej únie, takže sa na ne dovozný poplatok nevzťahuje.
EÚ chce obmedziť prílev lacných zásielok
Nové opatrenie má čiastočne reagovať na prudký rast objemu lacných zásielok a na obavy z nerovných podmienok medzi európskymi obchodníkmi a zahraničnými platformami. Európska únia dlhodobo upozorňuje, že lacné dovozy môžu oslabovať domáci maloobchod, znižovať výber cla a zvyšovať riziko dovozu nebezpečných alebo nekvalitných výrobkov.
V roku 2025 dorazilo do Európskej únie približne 5,8 miliardy e-commerce zásielok nízkej hodnoty. Oproti predchádzajúcemu roku išlo o nárast približne o 26 %. Tempo rastu ukazuje, ako výrazne sa európske spotrebiteľské správanie presunulo smerom k lacným nákupom na globálnych internetových trhoviskách.
Vplyv nového poplatku sa rýchlo prejavil aj v leteckej nákladnej doprave. Kapacita priamych nákladných letov z Číny do Európy počas prvých 48 hodín po zavedení poplatku klesla o 18 %. V prvom celom týždni dosiahol pokles približne 14 %. Výraznejší útlm zaznamenali najmä Belgicko a Maďarsko, ktoré patria medzi hlavné vstupné body pre e-commerce zásielky do EÚ.
Časť prepravy sa však mohla presunúť mimo Európskej únie. Kapacita smerujúca na londýnske letisko Stansted vzrástla približne o 25 %, čo naznačuje, že logistické spoločnosti začali na nové pravidlá rýchlo reagovať zmenou trás.
Graf počtu e-commerce zásielok nízkej hodnoty do EÚ
Zdroj: Reuters
Graf ukazuje prudký rast počtu lacných e-commerce zásielok vstupujúcich do Európskej únie. V roku 2022 ich počet dosahoval približne 1,4 miliardy, o rok neskôr už vzrástol na 2,3 miliardy. Najvýraznejší skok prišiel v roku 2024, keď počet zásielok vystúpil na 4,6 miliardy, teda na dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku.
V roku 2025 rast pokračoval a objem zásielok dosiahol 5,8 miliardy, čo predstavuje medziročný nárast približne o 26 %. Za iba tri roky sa tak počet lacných balíkov smerujúcich do EÚ viac než zoštvornásobil.
Tento vývoj vysvetľuje, prečo Brusel sprísňuje pravidlá a snaží sa obmedziť výpadky colných príjmov, tlak na európskych obchodníkov aj dovoz výrobkov, ktoré nemusia spĺňať miestne bezpečnostné normy.
Čo vývoj znamená pre firmy a spotrebiteľov
Pre európskych spotrebiteľov znamená nový poplatok riziko vyšších konečných cien, najmä pri veľmi lacných objednávkach, pri ktorých môžu 3 € tvoriť významnú časť celkovej hodnoty nákupu. Ak k tomu prepravca pridá administratívny poplatok, atraktivita lacných zásielok sa môže výrazne znížiť.
Pre platformy ako Temu, AliExpress a Shein môže nový režim znamenať vyššie náklady, zložitejšiu administratívu a tlak na presun väčšej časti skladov priamo do Európskej únie. Z tohto vývoja by mohli profitovať európski maloobchodníci a logistické spoločnosti s domácimi skladmi, pretože rozdiel medzi cenou miestneho a čínskeho tovaru sa môže čiastočne zmenšiť.
Zároveň však hrozí, že časť nákladov bude prenesená priamo na zákazníkov. Kľúčové preto bude, či Európska komisia skutočne presadí, aby bola konečná cena transparentne uvedená už pri nákupe a aby spotrebitelia neboli prekvapení dodatočnou platbou pri doručení.
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