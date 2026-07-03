EÚ zmierňuje ESG pravidlá 🚨 Chce tým uľaviť firmám a posilniť konkurencieschopnosť

Európska komisia predstavila úpravu pravidiel pre udržateľnostný reporting, ktorá má znížiť administratívnu záťaž firiem aj správcov aktív. Nové pravidlá by znamenali, že európski správcovia aktív by nemuseli vykazovať ESG dáta ku všetkým aktívam, ktoré spravujú pre svojich klientov.
Zmena sa týka správcov aktív, ktorí konajú v rámci fiduciárnej povinnosti, teda povinnosti spravovať majetok klienta zodpovedne a v jeho najlepšom záujme, a spravujú portfóliá na základe vopred dohodnutého mandátu. V praxi to znamená, že ak správca aktív iba spravuje majetok klienta podľa jeho pokynov, nemusel by automaticky reportovať detailné ESG údaje ku všetkým držaným aktívam.
Úprava je súčasťou revízie európskych štandardov pre udržateľnostný reporting, známych ako ESRS. Tie určujú, ako majú firmy plniť požiadavky vyplývajúce zo smernice CSRD, teda Corporate Sustainability Reporting Directive. Práve tieto pravidlá sa v posledných rokoch stali jednou z najdiskutovanejších tém medzi európskymi firmami, investormi aj regulátormi.
Európska komisia uviedla, že firmy budú musieť po novom vykazovať výrazne menej údajov než doteraz. Počet povinne reportovaných informácií má klesnúť o viac než 60 %. Zároveň očakáva, že firmám klesnú náklady na reporting o viac než 30 % na spoločnosť. Cieľom je zachovať kvalitné informácie o udržateľnosti, ale súčasne obmedziť nadmernú byrokraciu, ktorá podľa kritikov znižovala konkurencieschopnosť európskych podnikov.
Debata okolo správcov aktív bola dlhodobo citlivá. Investičné spoločnosti argumentovali, že by nemali byť nútené reportovať ESG dáta za aktíva, ktoré samy nevlastnia a nad ktorými nemajú priamu kontrolu. Podľa nich by takáto povinnosť mohla vytvárať neprimeranú administratívnu záťaž a zároveň skresľovať zodpovednosť za dané investície.
Zástancovia prísnejšieho prístupu naopak upozorňovali, že správcovia aktív často využívajú ESG argumenty pri predaji investičných produktov. Podľa nich je preto dôležité, aby investori mali dostatok informácií o skutočnom dopade portfólií na životné prostredie, spoločnosť a správu firiem. Otázka tak nie je iba technická, ale dotýka sa aj dôveryhodnosti celého európskeho trhu s udržateľnými investíciami.
Z investičného pohľadu ide o dôležitý signál. Európska únia sa snaží nájsť rovnováhu medzi transparentnosťou, nižšou byrokraciou a podporou konkurencieschopnosti. Príliš prísny reporting môže zvyšovať náklady a odrádzať firmy od pôsobenia na európskom trhu. Príliš voľné pravidlá by naopak mohli oslabiť dôveru investorov v ESG označenia a udržateľné produkty.
Nové pravidlá ešte musia prejsť schvaľovacím procesom. Členské štáty EÚ a zákonodarcovia majú na reakciu dva mesiace, pričom lehota môže byť predĺžená o ďalšie dva mesiace. Ak úprava prejde, bude zavádzaná postupne.
Celkovo ide o ďalší krok v širšej európskej snahe zjednodušiť podnikové reportovacie povinnosti. Pre firmy a správcov aktív to môže znamenať nižšie náklady a menší administratívny tlak. Pre investorov však bude dôležité sledovať, či jednoduchšie pravidlá zároveň zachovajú dostatočnú kvalitu a porovnateľnosť ESG informácií.
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