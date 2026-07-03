💣Blokáda, zemetrasenie, invázia. Taiwan otestoval svoj najhorší scenár🚨

- Cvičenia v okrese Nantou sa zúčastnilo vyše 370 vládnych a vojenských úradníkov
- Scenár kombinoval čínsku blokádu, zemetrasenie s magnitúdou 6,8 a simulovanú inváziu
- Čína počas cvičenia vykonala hliadku bojovej pripravenosti s vojnovými loďami a najmenej 22 lietadlami
- TSMC zverejní výsledky za druhý kvartál v priebehu júla
- Cvičenia v okrese Nantou sa zúčastnilo vyše 370 vládnych a vojenských úradníkov
- Scenár kombinoval čínsku blokádu, zemetrasenie s magnitúdou 6,8 a simulovanú inváziu
- Čína počas cvičenia vykonala hliadku bojovej pripravenosti s vojnovými loďami a najmenej 22 lietadlami
- TSMC zverejní výsledky za druhý kvartál v priebehu júla
Taiwanská vláda tento týždeň otestovala scenár, ktorý by dokázal zaskočiť aj tých najskúsenejších. Vyše 370 vládnych a vojenských predstaviteľov si v okrese Nantou prešlo dvojdňovým cvičením, v ktorom sa čínska blokáda ostrova skombinovala so silným zemetrasením, výpadkami televízneho vysielania, sabotážou infraštruktúry a runom na banky. Celý scenár napokon vyvrcholil simulovanou inváziou.
Ide o súčasť širšieho programu prezidenta Laj Čching-teho na posilnenie odolnosti ostrova, ktorý reaguje na rastúci vojenský tlak Číny. Práve v čase, keď sa cvičenie končilo, oznámil Taiwan ďalšiu čínsku hliadku bojovej pripravenosti okolo ostrova, do ktorej boli zapojené vojnové lode a najmenej 22 lietadiel vrátane bombardérov schopných niesť jadrové zbrane.
Pre trhy je Taiwan citlivým bodom už dlhší čas, a nie iba pre politiku. Ostrov má dominantné postavenie vo výrobe najpokročilejších čipov, pričom kľúčovú úlohu v tomto reťazci zohráva spoločnosť TSMC. Akékoľvek zvýšenie neistoty okolo Taiwanskej úžiny sa tak môže prejaviť nielen na akciách samotného výrobcu čipov, ale aj naprieč celým technologickým sektorom, ktorý je od dodávok z ostrova výrazne závislý. Netreba pritom čakať na skutočnú eskaláciu. Už samotné signály o vyššej pripravenosti môžu zvyšovať rizikovú prémiu, s ktorou investori túto časť trhu oceňujú.
Vývoj cien akcií spoločnosti TSMC (TSM.US, H1)
Zdroj: xStation5
TSMC navyše zverejní výsledky za druhý kvartál v priebehu júla, čo môže byť moment, v ktorom sa geopolitická téma prepojí priamo s firemnými číslami. Cvičenie samo osebe neznamená bezprostrednú hrozbu vojny. Taiwanské úrady ho označili skôr za test pripravenosti než za reakciu na konkrétne bezprostredné riziko. Pre trhy je však dôležité najmä to, že Taiwan sa na krízové scenáre pripravuje čoraz realistickejšie. A keďže ide o jeden z najdôležitejších uzlov globálneho polovodičového priemyslu, geopolitické napätie v regióne zostáva rizikom, ktoré investori nemôžu úplne ignorovať.
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