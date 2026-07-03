📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (2.7.2026)

Víťazi:
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Genuine Parts Co (GPC) +12,92 %: Zaoberá sa distribúciou automobilových a priemyselných náhradných dielov.
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Moderna Inc (MRNA) +10,01 %: Biotechnologická spoločnosť známa predovšetkým vývojom mRNA vakcín a liečiv.
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Honeywell Aerospace Inc (HON) +8,74 %: Nadnárodný konglomerát pôsobiaci v letectve, stavebných technológiách a priemyselnej automatizácii.
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Equifax Inc (EFX) +6,10 %: Pôsobí ako jedna z najväčších nadnárodných agentúr pre hlásenie spotrebiteľských úverov a analýzu dát.
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Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX) +6,03 %: Zameriava sa na vývoj a komercializáciu inovatívnych liekov, najmä pre liečbu cystickej fibrózy.
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S&P Global Inc (SPGI) +6,01 %: Poskytuje finančné informácie, analytické nástroje a patrí medzi popredné svetové ratingové agentúry.
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Intuitive Surgical Inc (ISRG) +5,87 %: Vyvíja a vyrába robotické chirurgické systémy, z ktorých najznámejší je da Vinci.
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Leidos Holdings Inc (LDOS) +5,60 %: Poskytuje služby a riešenia v oblasti obrany, letectva, informačných technológií a biomedicínskeho výskumu.
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Northrop Grumman Corp (NOC) +5,59 %: Patrí medzi popredných svetových dodávateľov vojenských, leteckých a obranných technológií.
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Tyler Technologies Inc (TYL) +5,45 %: Vyvíja softvér a technologické služby primárne pre verejný sektor a vládne inštitúcie.
Porazení:
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Sandisk Corp (SNDK) -14,13 %: Zaoberá sa výrobou dátových úložísk, predovšetkým flash pamätí, pamäťových kariet a USB diskov.
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Teradyne Inc (TER) -13,63 %: Dodáva automatizačnú techniku a testovacie zariadenia pre kontrolu kvality v polovodičovom priemysle a elektronike.
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KLA Corp (KLAC) -11,51 %: Poskytuje systémy pre kontrolu procesov a riadenie kvality pri výrobe polovodičov a nanoelektroniky.
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Flex Ltd (FLEX) -10,86 %: Poskytuje služby elektronickej výroby a dodávateľského reťazca pre globálne technologické spoločnosti.
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Corning Inc (GLW) -10,81 %: Vyrába špeciálne sklo, keramiku a optické vlákna pre priemyselné, vedecké a technologické aplikácie.
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Seagate Technology Holdings (STX) -10,38 %: Patrí k popredným svetovým výrobcom pevných diskov a riešení pre ukladanie dát.
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Lam Research Corp (LRCX) -10,19 %: Vyrába a servisuje zariadenia pre spracovanie kremíkových dosiek používané pri výrobe polovodičov.
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Western Digital Corp (WDC) -9,92 %: Vyrába pevné disky, flash pamäte a ďalšie úložné riešenia pre spotrebiteľov aj dátové centrá.
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Marvell Technology Inc (MRVL) -9,84 %: Navrhuje a vyrába polovodiče a čipy zamerané na dátovú infraštruktúru, siete a úložiská.
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Coherent Corp (COHR) -9,57 %: Vyrába laserové technológie, optoelektronické súčiastky a pokročilé materiály pre priemysel a vedu.
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