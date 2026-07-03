Zhrnutie trhov: Európske akcie rastú 📈 ASML ťahá nahor čipové akcie, zatiaľ čo obranný sektor ustupuje

Európske akciové trhy výrazne rastú. Indexy STOXX Europe 600 aj Euro Stoxx 50 stúpajú na nové rekordné maximá. Sentiment investorov sa zlepšil vďaka očakávaniu, že Fed môže po slabších než očakávaných dátach z amerického trhu práce odložiť ďalšie zvyšovanie sadzieb. Rast už neťahajú iba technológie. Kupcov priťahujú aj priemyselné podniky, finančný sektor a obranné akcie. Nemecký DAX ďalej vedie región a dosahuje ďalšie historické maximum. Vzhľadom na to, že sú dnes americké trhy pre Deň nezávislosti zatvorené, investori sa sústreďujú hlavne na vývoj v Európe. Ropa Brent sa medzitým obchoduje blízko 72 USD za barel, zatiaľ čo EURUSD po najnovších európskych údajoch PMI oslabil k úrovni okolo 1,144.
Kľúčové body
- Index STOXX Europe 600 v rannom obchodovaní rastie o 0,5 % a zostáva blízko rekordných maxím.
- Nemecký DAX pridáva takmer 0,9 % a dosahuje ďalšie historické maximum. Čiastočne ho podporuje Siemens po zvýšení odporúčania od brokera.
- FTSE 100 rastie o 0,3 %, zatiaľ čo francúzsky CAC 40 tiež pridáva 0,3 %. To ukazuje na širokú silu európskych trhov.
- Aalberts rastie o 4,3 % a A.P. Moller-Maersk B pridáva 3,5 %, zatiaľ čo EQT klesá o 1,9 % a Redcare Pharmacy stráca 1,7 %.
- Obranné akcie naďalej prekonávajú trh vďaka pretrvávajúcemu geopolitickému napätiu a očakávaniu vyšších vojenských výdavkov.
- Trhová rotácia sa rozšírila aj na cyklické sektory, priemysel a finančné spoločnosti. Pluxee po zverejnení kvartálnych tržieb rastie približne o 6 %.
Denný výhľad pre Euro Stoxx 50
Index Euro Stoxx 50 zostáva na rekordných maximách. Za posledných 12 mesiacov posilnil o 17,4 % a od začiatku roka o viac než 10 %. Najväčším prispievateľom k dnešným ziskom sú technológie, zatiaľ čo defenzívne sektory, ako sú základný spotrebný tovar a zdravotníctvo, naďalej zaostávajú. Približne 68 % spoločností v indexe sa obchoduje nad svojimi 200-dňovými kĺzavými priemermi, čo potvrdzuje širokú účasť trhu v prebiehajúcom uptrende. Infineon Technologies a ASML zostávajú medzi najsilnejšími relatívnymi hráčmi. To naznačuje, že európsky polovodičový sektor je aj naďalej jedným z kľúčových motorov býčieho trhu v regióne.
Zdroj: XTB Research
Hlavní ťahúni trhu
Dnešnej seanse dominujú technologické a priemyselné akcie. Na čele ziskov stojí ASML, ktoré rastie takmer o 3 % a potvrdzuje silu európskeho polovodičového sektora. Medzi ďalšie výrazne rastúce tituly patria Siemens, Volkswagen a Mercedes-Benz, čo ukazuje na zlepšujúci sa sentiment voči cyklickým spoločnostiam.
Naopak najslabším titulom je Rheinmetall, kde investori vyberajú zisky po nedávnom silnom raste. Nižšie sa obchodujú aj L’Oréal, Hermès a Ahold Delhaize. V ročnom horizonte zostávajú medzi najsilnejšími titulmi v indexe Infineon, ASML a Siemens Energy, zatiaľ čo spoločnosti z oblasti luxusného tovaru a časti automobilového sektora naďalej zaostávajú.
Zdroj: XTB Research
EU50 (D1)
Futures kontrakt na Euro Stoxx 50 vystúpil na nové historické maximá nad 6 400 bodov a predlžuje svoj silný býčí trend. Európske akcie sa v prostredí nedávnej volatility polovodičových titulov a výrobcov pamäťových čipov ukázali ako odolnejšie než ich náprotivky v USA a Ázii. Technologické akcie navyše počas dnešnej seansy zaznamenávajú oživenie.
Zdroj: xStation5
Ekonomika eurozóny sa stabilizuje po dvoch mesiacoch poklesu
Kompozitný PMI eurozóny vzrástol z májových 48,5 na 50,0, čo predstavuje najvyššiu hodnotu za tri mesiace a prvý návrat do pásma expanzie od marca. Služby zostávajú v poklese na úrovni 49,4, hoci tempo poklesu výrazne spomalilo. Výroba sa však zlepšila natoľko, že dokázala vykompenzovať slabosť v službách.
Jedným z najdôležitejších vývojov bolo prudké spomalenie nákladovej inflácie. Inflácia vstupných nákladov v sektore služieb zaznamenala najväčší pokles od začiatku prieskumu v roku 1998 s výnimkou obdobia covidových lockdownov. Do veľkej miery to odráža zmiernenie tlakov na ceny energií po konflikte na Blízkom východe. Zamestnanosť sa stabilizovala po prudkom májovom poklese, zatiaľ čo podnikateľské očakávania sa zlepšili na najsilnejšiu úroveň od začiatku konfliktu. Celkovo dáta znižujú pravdepodobnosť ďalšieho zvýšenia sadzieb ECB v krátkodobom horizonte.
Rozdelenie podľa krajín
Nemecko
- PMI v službách: 48,6 (očakávanie: 46,8; predchádzajúce: 46,8)
- Kompozitný PMI: 49,5 (očakávanie: 48,0; predchádzajúce: 48,0)
- Služby zostali v poklese tretí mesiac po sebe, hoci najpomalším tempom od apríla. Nákladové tlaky výrazne poľavili napriek stále slabej dopytovej situácii, najmä zo zahraničia.
Francúzsko
- PMI v službách: 46,8 (očakávanie: 47,4; predchádzajúce: 47,4)
- Kompozitný PMI: 47,2 (očakávanie: 47,6; predchádzajúce: 47,6)
- Podnikateľská aktivita klesala najpomalším tempom od marca po mimoriadne slabom máji. Podnikateľská dôvera sa mierne zlepšila, zatiaľ čo nákladové tlaky prvýkrát od októbra oslabili.
Taliansko
- PMI v službách: 50,2 (v súlade s očakávaniami; predchádzajúce: 49,4)
- Kompozitný PMI: 50,8 (očakávanie: 50,9; predchádzajúce: 50,4)
- Ekonomická aktivita sa po troch mesiacoch poklesu vrátila k rastu, podporená silnejším domácim dopytom. Nákladová aj cenová inflácia ďalej poľavovala, zatiaľ čo podnikateľská dôvera dosiahla najvyššiu úroveň od novembra.
Španielsko
- PMI v službách: 54,2 (očakávanie: 50,9; predchádzajúce: 50,1)
- Kompozitný PMI: 53,3 (očakávanie: 50,9; predchádzajúce: 50,2)
- Španielsko zaznamenalo najsilnejší rast podnikateľskej aktivity a nových objednávok v tomto roku. Zamestnanosť rástla najrýchlejším tempom od marca a inflácia výstupných cien klesla na najnižšiu úroveň od januára.
EURUSD (D1)
Pár EURUSD klesol k úrovni okolo 1,144 napriek relatívne solídnym údajom PMI z eurozóny. Trhy zrejme interpretujú najnovšie dáta ako podporu pre dlhšiu pauzu ECB, zatiaľ čo nižšie ceny ropy naďalej znižujú inflačné riziká v celej eurozóne.
Zdroj: xStation5
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