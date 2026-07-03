Obchod medzi EÚ a USA láme rekordy. Automobilky však platia vysokú cenu 🚗

Obchod s tovarom medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi dosiahol v minulom roku rekordnú hodnotu 875 miliárd EUR, teda približne 1 bilión USD. Na prvý pohľad to môže pôsobiť ako dôkaz, že colné napätie a politické spory medzi oboma stranami transatlantické ekonomické vzťahy výrazne nepoškodili. Detailnejší pohľad však ukazuje, že rast nie je rovnomerný a niektoré sektory už tlak ciel pociťujú veľmi silno.
Vývoz Európskej únie do USA vzrástol o 7,7 % na 580 miliárd EUR, zatiaľ čo dovoz z USA do EÚ sa zvýšil o 2,2 % na 295 miliárd EUR. Výsledkom bol obchodný prebytok EÚ vo výške takmer 285 miliárd EUR. Takéto silné čísla môžu na prvý pohľad naznačovať, že európske firmy sa s novým prostredím dokázali vyrovnať. Podľa štúdie nemeckého ekonomického inštitútu IW je však tento dojem zavádzajúci.
Najväčší tlak je viditeľný v automobilovom priemysle. Export áut a automobilových dielov z EÚ do Spojených štátov klesol o 20,4 %. Ešte výraznejší dopad je viditeľný pri Nemecku, ktoré tvorí takmer dve tretiny európskeho automobilového vývozu do USA. Nemecký export v tejto kategórii sa prepadol o 18,9 %, čo ukazuje, že práve najväčšia európska priemyselná ekonomika nesie významnú časť negatívnych dopadov.
Automobilový sektor je pre Európu mimoriadne dôležitý nielen z hľadiska exportu, ale aj zamestnanosti, investícií a priemyselného reťazca. Pokles vývozu do USA preto môže mať širšie dopady než iba nižšie tržby automobiliek. Slabší dopyt alebo horšia cenová konkurencieschopnosť sa môžu postupne prenášať aj na dodávateľov, výrobcov komponentov a ďalšie naviazané odvetvia.
Naopak Írsko sa z celkového trendu výrazne vymyká. Jeho export do USA vzrástol o 52,7 %, predovšetkým vďaka farmaceutickým a chemickým produktom, ktoré boli vyňaté z colných opatrení. To ukazuje, že rekordné obchodné čísla EÚ nie sú výsledkom plošnej sily všetkých odvetví, ale skôr kombináciou rastu vybraných sektorov a súčasného prepadu iných oblastí.
Významná zostáva aj oblasť služieb. Transatlantický obchod so službami dosiahol rekordných 865 miliárd EUR, ale tu má Európska únia voči USA naopak deficit vo výške 178 miliárd EUR. Veľkú rolu zohrávajú najmä platby za duševné vlastníctvo, teda softvérové licencie, patenty a ochranné známky. Tie tvorili viac než 40 % dovozu služieb z USA do EÚ a vzrástli o 13,7 %.
Z investičného pohľadu je dôležité, že transatlantický obchod ako celok zostáva silný, ale jeho štruktúra sa mení. Európa si udržiava vysoký prebytok v tovare, zatiaľ čo Spojené štáty dominujú v oblasti služieb, softvéru a duševného vlastníctva. To odráža širší rozdiel medzi európskou priemyselnou základňou a americkou technologickou silou.
Súčasné čísla tak nevypovedajú iba o rekordnom objeme obchodu, ale aj o rastúcich nerovnováhach. Európsky priemysel, najmä automobilky, čelí tlaku ciel a zmenám v globálnom dopyte. USA naopak ďalej ťažia zo silnej pozície v digitálnej ekonomike, licenciách a technologických službách.
Pre investorov bude kľúčové sledovať, či sa slabosť automobilového sektora prehĺbi, alebo či ju dokážu vyvážiť iné časti európskej ekonomiky. Rekordný objem obchodu síce potvrdzuje, že vzťahy medzi EÚ a USA zostávajú mimoriadne dôležité, ale zároveň ukazuje, že colná politika a sektorové výnimky môžu výrazne meniť víťazov a porazených.
Zhrnutie trhov: Európske akcie rastú 📈 ASML ťahá nahor čipové akcie, zatiaľ čo obranný sektor ustupuje
Konečne obrat na CSG? Akcie vzrástli z miním o 15 % 🚀
🎥 Dve čísla & Sú Česi naozaj chudobní? Pravda o majetku českých domácností
Alibaba zakáže Claude 🚫
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.