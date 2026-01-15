Eufória zasiahla akcie polovodičových spoločností 📈 KLA Corp na historickom maxime

Výsledky spoločnosti TSMC (TSM.US) znovu naštartovali chuť Wall Street po akciách polovodičových firiem, čo viedlo k rastu akcií Nvidia, Broadcom a menej medializovaných, no stále veľmi významných spoločností ako Lam Research (LRCX.US) a Applied Materials (AMAT.US).
Tržby najväčšieho svetového výrobcu čipov rastú medziročne o 35 %, čo trh čoraz viac vedie k názoru, že ďalšie AI-investície sú takmer nevyhnutné.
Táto dynamika vytvára dva paralelné príbehy:
-
Nové prehodnotenie toho, aký veľký môže byť rast dopytu v celom polovodičovom sektore.
-
Rastúca ochota investorov platiť rekordné valuácie za firmy, ktoré ťažia z rastu – ako napríklad KLA Corp. (KLAC.US), ktorá profituje z pamäťového boomu.
Akcie KLA dnes dosahujú nové historické maximá. Hlavné americké finančné inštitúcie, vrátane Morgan Stanley a Wells Fargo, zvýšili cieľové ceny akcií, pozitívny výhľad pridala aj Barclays a RBC Capital spustila pokrývanie spoločnosti.
iShares MSCI Global Semiconductors ETF (SEC0.DE), denný graf
Od 5. apríla 2025 (prepad spôsobený odvetnými clami Donalda Trumpa) vzrástol široký index globálnych polovodičových akcií približne o 120 %.
Zdroj: xStation5
KLA Corp ťaží z býčieho trhu v polovodičovom sektore
V posledných dňoch sa KLA Corp. stala jedným z výrazných lídrov Wall Street.
Spoločnosť pôsobí v oblasti metrológie a procesnej kontroly pri výrobe polovodičov a aktuálne sa dostáva do centra pozornosti najväčších finančných inštitúcií na svete.
Vlna zvýšených odporúčaní a vyšších cieľových cien naznačuje, že Wall Street vníma KLA čoraz viac ako jedného z najväčších potenciálnych víťazov ďalšej investičnej vlny do AI infraštruktúry.
Kľúčovým impulzom je zmena naratívu okolo pamäťového trhu (DRAM a NAND), ktorý sa podľa analytikov stáva kritickým úzkym hrdlom pre rozvoj AI – takmer rovnako dôležitým ako samotné GPU a pokročilé procesory.
Najsilnejší signál prišiel od Morgan Stanley
Morgan Stanley zvýšila hodnotenie KLA z „equal-weight“ na „overweight“ a tvrdí, že trh stále podceňuje expozíciu spoločnosti voči pamäťovému segmentu, ktorý sa opäť dostáva do centra pozornosti kvôli zrýchľujúcemu sa dopytu poháňanému AI.
Pamäťové čipy sa stávajú kľúčovým limitujúcim faktorom rozvoja AI.
V praxi to znamená, že nestačí vyrábať viac výpočtových čipov – je potrebné aj obrovské množstvo modernej pamäte, pričom požiadavky na výkon rastú rovnako rýchlo.
Morgan Stanley poukazuje na rastúcu intenzitu procesnej kontroly v DRAM aj NAND.
Čím zložitejší je výrobný proces a prísnejšie sú požiadavky na kvalitu, tým hodnotnejšie sú nástroje KLA, ktoré pomáhajú znižovať počet chýb a zvyšovať výťažnosť výroby.
Cieľová cena pre akcie KLA bola zvýšená na 1 697 USD zo 1 214 USD – ide o jedno z najvyšších ocenení medzi hlavnými inštitúciami.
Wells Fargo sa pridáva
Wells Fargo následne tiež zvýšila hodnotenie z „equal-weight“ na „overweight“ a cieľovú cenu z 1 250 USD na 1 600 USD.
Tento krok možno chápať ako potvrdenie, že trh vstupuje do fázy, v ktorej už nejde len o „AI hype“, ale o reálne kapitálové výdavky: rozširovanie kapacít, modernizáciu procesov a prechod na pokročilejšie výrobné uzly.
Spoločnosti ako KLA majú v tomto cykle strategickú úlohu v hodnotovom reťazci – bez procesnej kontroly a metrológie nie je možné škálovať výrobu špičkových čipov na požadovanej úrovni kvality.
Barclays: AI zostáva kľúčovým motorom aj v roku 2026 – a KLA je jeho pilierom
Barclays rovnako zaujala silný postoj a zvýšila cieľovú cenu pre KLA z 1 300 USD na 1 595 USD, pričom zachovala hodnotenie „overweight“.
Podľa Barclays bude rok 2026 ďalším rokom, kedy:
-
blízkosť k téme AI bude rozhodujúcim faktorom výkonnosti polovodičových akcií, a
-
investori budú preferovať firmy, ktoré sú „piliermi AI ekosystému“.
Barclays upozorňuje na čoraz dôležitejší fakt: v určitom bode prestane byť naratív „AI rastie“ postačujúci – kľúčovou otázkou bude, do akej miery možno túto príležitosť reálne implementovať a monetizovať.
V takomto prostredí budú mať investori tendenciu preferovať spoločnosti, ktoré nie sú len teoretickými príjemcami výhod, ale sú skutočne nevyhnutné pre fungovanie polovodičového ekosystému.
KLA túto definíciu napĺňa tým, že podporuje kritickú fázu výrobného procesu.
KLA Corp (KLAC.US) chart, D1
Zdroj: xStation5
KLA dosahuje solídne zlepšenie ziskovosti a rekordne vysoké tržby, no ťažko tvrdiť, že to nebolo sprevádzané vyššími valuáciami. Pomer ceny k očakávanému zisku na nasledujúcich 12 mesiacov je aktuálne na úrovni okolo 41, čo je výrazne nad priemerom indexu Nasdaq 100, zatiaľ čo aktuálne P/E dosahuje takmer 45. Aj pomer ceny k tržbám (P/S) sa nachádza na historicky zvýšených úrovniach (hoci v niektorých momentoch v roku 2025 bol ešte vyšší). Návratnosť investovaného kapitálu (ROIC) rastie od druhej polovice roka 2024, aj keď v rokoch 2021–2022 bola vyššia. Zároveň náklady na kapitál (WACC) zostávajú hlboko pod úrovňou ROIC, čo znamená, že KLA naďalej generuje reálnu hodnotu pre akcionárov.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
