Európa a Austrália spájajú sily 🤝

- EÚ a Austrália po 10 rokoch uzavreli dohodu o voľnom obchode a zároveň posilnili spoluprácu v oblasti bezpečnosti.
- Očakáva sa, že európsky export do Austrálie vzrastie počas nasledujúcich 10 rokov približne o jednu tretinu.
- Najväčšie spory vyvolali podmienky pre poľnohospodárstvo, najmä pri mäse a mliečnych výrobkoch.
- Strategicky veľmi dôležitou časťou dohody je oblasť kritických surovín a snaha o zníženie závislosti od Číny.
Európska únia a Austrália po takmer 10 rokoch rokovaní dospeli k dohode o voľnom obchode. Obe strany tým chcú posilniť hospodárske vzťahy, znížiť obchodné bariéry a zároveň vyslať jasný signál, že medzinárodný obchod založený na pravidlách má aj naďalej svoje miesto napriek rastúcemu protekcionizmu vo svete.
Súčasťou oznámenia je aj podpis partnerstva v oblasti bezpečnosti a obrany, ktoré má zlepšiť spoluprácu pri krízovom riadení a riešení bezpečnostných hrozieb. Podľa austrálskeho premiéra Anthonyho Albaneseho ide o obojstranne výhodnú dohodu, ktorá zníži náklady pre spotrebiteľov a otvorí nové trhy pre austrálskych exportérov. Medzi kľúčové austrálske exporty, ktorých sa dohoda týka, patria napríklad víno, morské plody a záhradnícke produkty.
Z ekonomického pohľadu je dohoda významná aj tým, že má pomôcť obom stranám čeliť tlaku zvonka. Európska komisia aj austrálski predstavitelia ju prezentujú ako protiváhu voči americkým clám a zároveň ako krok k zníženiu závislosti od Číny, najmä v oblasti kritických surovín. Európska únia zároveň očakáva, že jej ročný export tovarov a služieb do Austrálie by mohol počas nasledujúcej dekády vzrásť približne o jednu tretinu zo súčasnej úrovne 65 miliárd eur.
Dohoda zahŕňa odstránenie austrálskych ciel na vybrané európske dovozy, napríklad syry, čokoládu, mäsové produkty, víno a šumivé vína. Austrália naopak získa bezcolný alebo zvýhodnený prístup pre časť svojej poľnohospodárskej produkcie. Pri hovädzom mäse bola stanovená kvóta 30 600 ton, z ktorej bude po 10 rokoch možné 55 % dovážať do EÚ bez cla. Pri baranacom a kozom mäse predstavuje kvóta 25 000 ton, pričom jej zavádzanie bude postupné počas 7 rokov. Bezcolný režim sa bude týkať aj 35 000 ton austrálskej surovej trstiny, doplnenej menšími kvótami na mliečne výrobky.
Jedným z citlivých bodov boli aj európske zemepisné názvy potravín a nápojov. Austrálski producenti budú musieť prestať používať väčšinu chránených označení, napriek tomu si ponechajú možnosť využívať niektoré názvy, napríklad feta alebo gruyère. Dohoda zároveň ochráni niekoľko stoviek špecifických európskych produktov vrátane 231 druhov liehovín a vín.
Práve podmienky pre poľnohospodárstvo však vyvolali v Austrálii ostrú kritiku. Zástupcovia farmárov aj potravinárskych odvetví označili výsledok za slabý a upozorňujú, že dohoda podľa nich neprináša dostatočne atraktívny prístup na európsky trh. Negatívne sa vyjadrili najmä producenti červeného mäsa a mliečnych výrobkov, ktorí očakávali výrazne lepšie podmienky.
Z investičného pohľadu je dôležité aj to, že EÚ a Austrália súčasne vytvorili rámec pre hlbšiu spoluprácu v oblasti kritických nerastov. Austrália disponuje rozsiahlymi zásobami surovín potrebných pre moderný priemysel a energetickú transformáciu, zatiaľ čo Európa hľadá spoľahlivých partnerov, aby obmedzila svoju závislosť od Číny. Práve táto časť dohody môže byť z dlhodobého hľadiska jedným z najstrategickejších prvkov celého partnerstva.
