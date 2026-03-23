Čo čaká Irán?

Situácia v Iráne a v Hormuzskom prielive zostáva vyhrotená a výhlaď konfliktu je mimoriadne premenlivý a zložitý. Čoraz zreteľnejšie sa ukazuje, že americká strana, reprezentovaná prezidentom Donaldom Trumpom, nie je na konflikt dostatočne pripravená.
Postup a vyjadrenia prichádzajúce zo Spojených štátov ukazujú na značnú mieru prekvapenia a dezorganizácie, ak nie zúfalstva. To však neznamená, že by sa Iránska islamská republika nachádzala v komfortnej pozícii.
Iránsky „prah bolesti“ je o niekoľko rádov vyšší než v prípade Spojených štátov. Je však potrebné položiť si otázku, či je ekonomický, sociálny a inštitucionálny „vankúš“ Iránu dostatočný na vyrovnanie americkej vojenskej prevahy.
Odpoveď znie nie, no tým sa to nekončí.
Veľká časť verejnej mienky a množstvo analytikov sa snaží sústrediť na tvrdenie, že v modernej histórii nikdy nebolo možné prinútiť krajinu ku kapitulácii iba alebo predovšetkým prostredníctvom leteckých úderov. Najväčším problémom tohto pohľadu je, že nejde o fakt, ale o anekdotu bez pevného základu. Operácie Desert Storm, Unified Protector a Allied Force boli presne takýmito operáciami a skončili úspešne pri zanedbateľných stratách na strane koalície.
Dôležité však je, že v týchto operáciách mali Spojené štáty omnoho liberálnejší prístup k výberu cieľov, než aký by bol dnes spoločensky prijateľný. Jednou z týchto „liberálnych“ volieb bolo zasahovanie infraštruktúry na prenos vody a elektriny, a to v Srbsku aj v Iraku. Fundamentalistické režimy môžu bojovať celé roky, aj bez akejkoľvek šance na víťazstvo, no človek bez vody zomiera približne po troch dňoch. Irán je púštna krajina a štát, ktorého populácia sa pred industrializáciou a elektrifikáciou v 20. storočí pohybovala okolo 10 miliónov, zatiaľ čo dnes dosahuje 90 miliónov.
Teherán aj Pentagon si tieto skutočnosti uvedomujú. Výsledkom sú Trumpove najnovšie hrozby a údajné rokovania, ktoré s Iránom vedie. Vzhľadom na chaotickú a uzavretú povahu oboch mocenských centier nie je možné predpovedať, ako sa udalosti vyvinú, je však možné načrtnúť najpravdepodobnejšie scenáre.
Scenár, ktorý pre Irán dáva najväčší zmysel a prináša najväčšie výhody, je hrať o čas. Predstierané rokovania by režimu umožnili konsolidovať vážne oslabené vojenské kapacity, riešiť najnaliehavejšie sociálne a ekonomické problémy a zároveň udržiavať tlak na obchodné trasy s tým, že vyššie ceny pohonných látok a poklesy akciových indexov prinútia Trumpa pristúpiť na prímerie za podmienok výhodných pre Irán. Z funkčného pohľadu by to znamenalo porážku Spojených štátov, zároveň by to však umožnilo postupnú normalizáciu trhových podmienok.
Na opačnom konci spektra stojí scenár čiastočného alebo podmieneného odzbrojenia Iránu a odblokovania Hormuzského prielivu. Žiadna dohoda o odzbrojení s Iránom nemôže byť vzhľadom na povahu tamojšieho režimu dlhodobá, no ad hoc riešenia môžu byť pre Irán nevyhnutné a pre Spojené štáty dostatočné. Išlo by o formu prímeria a len ťažko by sa dalo hovoriť o víťazstve jednej či druhej strany, práve tento scenár však v tejto chvíli preferujú trhy.
Scenár maximálnej eskalácie by znamenal, že Trump naplní svoje nedávne hrozby. Spojené štáty majú stále obrovské schopnosti zasiahnuť prakticky akékoľvek ciele na území Iránu. Irán medzitým nemá schopnosť USA zastaviť ani obnovovať vlastné straty. To by mohlo spôsobiť destabilizáciu regiónu v ťažko predstaviteľnom rozsahu a vyvolať reťazovú reakciu s nepredvídateľnými dôsledkami.
Ide o scenár, ktorý je mimoriadne nepriaznivý takmer pre všetky strany vrátane finančných trhov. Takáto eskalácia by znamenala maximálny nárast priameho vojenského tlaku na Irán a zbavila by režim akýchkoľvek dôvodov na zdržanlivosť v používaných prostriedkoch.
Zároveň platí, že aj keby Spojené štáty dokázali spôsobiť kolaps iránskeho štátu, znamenalo by to len to, že namiesto ochrany prielivu pred Revolučnými gardami by ho bolo potrebné chrániť pred potenciálne viacerými skupinami s profilom a názormi podobnými jemenským húsíom.
