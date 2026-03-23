Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 75 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
13:19 · 23. marca 2026

Trump sťahuje ultimátum voči Iránu 🚨 TACO obracia trhy smerom nahor 📈

Dolárový index prudko obracia smer (USDIDX: -0,6 %) v reakcii na vyhlásenie Donalda Trumpa, že nariadil odloženie všetkých útokov na iránsku energetickú infraštruktúru na nasledujúcich päť dní. Americký prezident vo svojom vyjadrení dodal, že počas posledných dvoch dní viedli obe strany konfliktu produktívne rokovania o možnom zastavení operácií.

USDIDX bol blízko vymazania všetkých strát od minulého štvrtka, no Trumpovo vyjadrenie zastavilo silný presun do bezpečia smerom k doláru. Zdroj: xStation5

TACO pre posledné hodiny ultimáta

Trumpovo vyhlásenie otočilo trhy zo širokých a hlbokých poklesov do globálneho odrazu nahor. Úľava od napätia spojeného s hlbšou eskaláciou – a obáv z ešte väčšieho narušenia globálnych dodávateľských reťazcov energií – okamžite rozptýlila averziu k riziku a väčšinu indexov poslala do zelených čísel.

Regionálny prehľad trhov:

Európske indexy: Futures na nemecký DAX (DE40: +2,7 %), ktorý zostával najviac vystavený negatívnej bete energetického sektora, sa odrážajú najsilnejšie. Širší EU50 pridáva približne 2,3 %, zatiaľ čo poľský W20 rastie skromnejšie o 0,5 %, stále pod tlakom pre 4 % pokles akcií Orlenu.

Vývoj sektorov:

  • Banky zaznamenávajú najväčšie zisky, keďže ich finančné výsledky zostávajú citlivé na celkový ekonomický vývoj (PKO BP: +4 %, HSBC, UniCredit: +3,8 %).
  • Energetické spoločnosti zostali v červených číslach po prudkom prepade cien ropy (Shell: -3,5 %, BP: -4,1 %, Orlen: -4 %).
  • Menový trh: Na dolári došlo k prudkému obratu. Najväčším príjemcom úľavy sa stala britská libra (GBPUSD: +0,5 %, GBPCHF: +0,55 %), ktorá bola silno zasiahnutá nedávnym výpredajom britských dlhopisov. EURUSD rastie o 0,2 % na 1,158. Rizikovo citlivé meny Antipódov (AUDUSD, NZDUSD) medzitým pridávajú len 0,2 %, čo môže zdôrazňovať absenciu skutočného zlepšenia globálneho ekonomického výhľadu vzhľadom na to, že Hormuzský prieliv zostáva naďalej uzavretý.

Geopolitický kontext a výhľad pre ropu

Zaujímavé je, že tento optimizmus pretrváva napriek vyhláseniu Teheránu, že Irán neviedol s Donaldom Trumpom žiadne priame ani nepriame rokovania. Podľa Teheránu Trump ustúpil sám v reakcii na hrozby odvetných útokov na energetickú infraštruktúru západoázijských spojencov.

Za zmienku stojí aj to, že ropa sa rýchlo vrátila tesne pod hranicu 100 USD za barel. Dočasný výpredaj akcií ropných spoločností tak môže podceňovať scenár vyšších priemerných cien komodít v nasledujúcich štvrťrokoch, a to aj v prípade deeskalácie.

Zdá sa, že ropa rešpektuje support na úrovni 100 USD napriek realistickému scenáru pokračovania konfliktu. Zdroj: xStation5

 

Zaujala Vás táto téma?

 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako

Kurzy a e-booky:

 

Články: 

 

25. marca 2026, 12:38

Volkswagen: Mohla by potenciálna dohoda s Izraelom zachrániť závod v Sasku?
25. marca 2026, 12:30

Európa vstupuje do plynovej sezóny s prázdnymi zásobníkmi ⚠️
25. marca 2026, 8:13

Začiatok konca petrodolára? 💵
24. marca 2026, 17:11

❓Čo ďalšie nám môže unikať z Perzského zálivu

