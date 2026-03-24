Trump tvrdí, že prebiehajú rokovania. Boje s Iránom však pokračujú ⚠️

- Konflikt medzi Iránom a americko-izraelskou alianciou naďalej pokračuje napriek správam o možnej dohode.
- Terčom útokov sa stáva aj energetická infraštruktúra, čo zvyšuje tlak na ropné trhy.
- Cena ropy Brent od začiatku konfliktu vzrástla o viac než 40 %.
- Pre investorov zostáva kľúčovou témou riziko ďalšej eskalácie a neistota okolo prípadných rokovaní.
- Konflikt medzi Iránom a americko-izraelskou alianciou naďalej pokračuje napriek správam o možnej dohode.
- Terčom útokov sa stáva aj energetická infraštruktúra, čo zvyšuje tlak na ropné trhy.
- Cena ropy Brent od začiatku konfliktu vzrástla o viac než 40 %.
- Pre investorov zostáva kľúčovou témou riziko ďalšej eskalácie a neistota okolo prípadných rokovaní.
Boje medzi Iránom a americko-izraelskou alianciou pokračujú aj vo chvíli, keď Donald Trump tvrdí, že prebiehajú rokovania o ukončení konfliktu. Irán počas noci podnikol ďalšie raketové a dronové útoky na izraelské mestá Eilat, Dimona a Tel Aviv a zároveň mieril aj na americké základne na Blízkom východe. Poplach bol hlásený aj v ďalších štátoch Perzského zálivu.
Súčasne pokračovali aj útoky na iránskom území. Podľa iránskych médií boli zasiahnuté objekty spojené s plynárenskou infraštruktúrou v Isfaháne a tiež plynovod zásobujúci elektráreň v Chorramšahri. Konflikt tak naďalej tvrdo dopadá na energetický sektor, ktorý sa stáva jedným z hlavných cieľov oboch strán.
Trump pritom uviedol, že USA vedú s Teheránom zákulisné rokovania a že Irán chce uzavrieť dohodu. Tieto tvrdenia však iránski predstavitelia spochybnili alebo priamo odmietli. Vzniká tak zmätok okolo toho, či skutočne nejaké rokovania prebiehajú, kto sa ich zúčastňuje a či vôbec existuje realistický základ pre prímerie.
Napätie sa okamžite premieta aj na trhoch. Cena ropy Brent vzrástla takmer o 3 % a od začiatku konfliktu si pripísala už viac než 40 %. Investori reagujú predovšetkým na obavy z ďalšieho narušenia dodávok energií a z rozšírenia bojov do širšieho regiónu. Kritická je najmä situácia v Hormuzskom prielive, cez ktorý bežne prúdi významná časť svetovej ropy a LNG, zatiaľ čo teraz je doprava výrazne obmedzená.
Rastie aj tlak zo strany regionálnych hráčov. Saudská Arábia, Omán alebo Turecko sa podľa dostupných informácií snažia cez neverejné kontakty konflikt utlmiť a podporiť rokovania o prímerí. Zároveň však zaznievajú aj tvrdé varovania. Irán pohrozil ďalšou eskaláciou, ak budú pokračovať útoky na jeho pobrežie či kritickú infraštruktúru, zatiaľ čo USA posielajú do oblasti ďalšie vojenské sily.
Z investičného pohľadu je podstatné, že trh teraz sleduje nielen vojenský vývoj, ale aj možné obrysy budúcej dohody. Trump naznačil, že súčasťou prípadného ujednania by mohol byť aj tvrdý režim kontroly iránskeho jadrového programu a širšie bezpečnostné usporiadanie v regióne. Zatiaľ však prevláda skôr neistota než reálny posun k diplomatickému riešeniu.
Graf OIL (H4)
Cena ropy sa aktuálne obchoduje okolo 97,51 USD. Trh sa teraz pohybuje v blízkosti dôležitej Fibonacciho úrovne 38,2 % na hodnote 95,59 USD, nad ktorou sa zatiaľ drží. To naznačuje, že kupujúci sa stále snažia udržať časť predchádzajúceho rastového impulzu, hoci krátkodobý sentiment viditeľne oslabil. Z technického pohľadu je situácia zmiešaná. Cena sa nachádza pod EMA 50 na úrovni 100,47 USD, čo je krátkodobo skôr negatívny signál, zároveň však zostáva nad SMA 100 na hodnote 94,88 USD, ktorá zatiaľ funguje ako dôležitý strednodobý support. Trh sa tak nachádza medzi dvoma kľúčovými kĺzavými priemermi, čo často naznačuje vyčkávanie na ďalší silnejší impulz.
Ďalší zaujímavý signál prináša CCI, ktorý klesol približne na -101, teda do pásma prepredanosti. To môže ukazovať na vyčerpaný predajný tlak a zvyšuje šancu na krátkodobý technický odraz. Naopak Momentum sa drží v blízkosti 91,40, teda pod neutrálnou hranicou 100, čo potvrdzuje, že aktuálna dynamika trhu je stále slabšia a kupujúci zatiaľ neprevzali plnú kontrolu.
Pokiaľ ropa udrží oblasť medzi 95,59 USD a 94,88 USD, môže sa pokúsiť o návrat smerom k 100,13 USD, čo zodpovedá 50 % retracementu a zároveň dôležitej rezistenčnej zóne. Jej prekonanie by mohlo otvoriť priestor pre ďalší rast k 104,66 USD a prípadne vyššie. Naopak prerazenie pod SMA 100 by zvýšilo riziko hlbšieho poklesu smerom k 89,99 USD, kde leží ďalší významný technický support.
Zdroj: xStation5
Volkswagen: Mohla by potenciálna dohoda s Izraelom zachrániť závod v Sasku?
Európa vstupuje do plynovej sezóny s prázdnymi zásobníkmi ⚠️
Začiatok konca petrodolára? 💵
❓Čo ďalšie nám môže unikať z Perzského zálivu
