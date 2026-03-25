Európa vstupuje do plynovej sezóny s prázdnymi zásobníkmi ⚠️

- Európske zásobníky plynu sú na veľmi nízkych úrovniach, celkovo len okolo 28 %.
- Konflikt na Blízkom východe zvyšuje tlak na dodávky a ženie ceny plynu vyššie.
- Európa bude musieť viac súťažiť s Áziou o dostupné LNG.
- Futures na európsky plyn od začiatku vojny vzrástli o viac než 55 %.
Európa sa dostáva do citlivej situácie na trhu so zemným plynom práve vo chvíli, keď konflikt na Blízkom východe opäť zvyšuje tlak na globálne dodávky energií. Kontinent totiž začína obdobie dopĺňania zásob s nezvyčajne nízkou úrovňou naplnenosti, čo môže počas leta vystupňovať boj o dostupné dodávky LNG, najmä s ázijskými odberateľmi.
Najvýraznejšia situácia je teraz v Holandsku, kde sú zásobníky naplnené len približne na 6 %, čo je podľa dostupných dát najslabší stav pre toto obdobie od roku 2010. Aj Nemecko, ktoré má najväčšie zásobné kapacity v Európe, vykazuje len okolo 22 %. Celkovo sú európske zásobníky približne na úrovni 28 %, čo je najslabšia úroveň pre túto časť roka od 2022.
Napätie navyše zosilňuje vojna v Iráne, ktorá narúša energetické toky a tlačí ceny vyššie. Európa po zime vstupuje do dopĺňacej sezóny s vyčerpanými rezervami, a preto bude pravdepodobne nútená počas leta nakupovať viac skvapalneného plynu. To však prichádza v čase, keď o obmedzené objemy súťaží aj Ázia, čo môže ceny ďalej zvýšiť.
Európsky komisár pre energetiku Dan Jorgensen preto vyzval členské štáty, aby začali so zabezpečovaním plynu skôr a predišli tak letnému cenovému tlaku. Zároveň odporučil znížiť ciele pre naplnenie zásobníkov na 80 % a viac využívať flexibilitu, ktorú umožňuje európska legislatíva.
Doteraz boli sezónne cenové rozdiely pre obchodníkov nevýhodné a napĺňanie zásobníkov sa ekonomicky príliš neoplatilo. To sa však začína meniť. Správy o rozsiahlych škodách na zariadeniach v Katare totiž zdvihli ceny dlhodobejších kontraktov v Európe a zlepšili podmienky pre letné skladovanie. Referenčné európske futures na plyn od začiatku vojny vzrástli o viac než 55 %.
Pre investorov aj európske vlády tak pôjde v nasledujúcich týždňoch o kľúčové obdobie. Nízke zásoby, geopolitické napätie a silnejšia konkurencia o LNG môžu vytvoriť prostredie pre zvýšenú volatilitu a vyššie ceny energií v celej Európe.
