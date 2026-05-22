Trumpov človek preberá Fed 🚨 Ustojí Warsh tlak Bieleho domu, alebo padne nezávislosť centrálnej banky? 🏦

- Warsh preberá Fed v čase, keď inflácia zostáva nad cieľom 2 % a trhy opäť riešia riziko vyšších sadzieb.
- Drahá ropa, clá a investície do AI môžu ďalej zvyšovať cenové tlaky v americkej ekonomike.
- Prvý veľký test príde na zasadnutí Fedu 16.–17. júna, kde budú zverejnené nové projekcie sadzieb.
- Warsh bude musieť balansovať medzi bojom s infláciou, tlakom prezidenta Trumpa a obranou nezávislosti Fedu.
Kevin Warsh sa dnes ujíma vedenia americkej centrálnej banky v mimoriadne citlivom okamihu. Do čela Fedu prichádza ako výrazný kritik doterajšieho smerovania centrálnej banky a ako kandidát podporovaný prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý dlhodobo tlačil na nižšie úrokové sadzby.
Jeho prvý veľký problém je zrejmý už pri nástupe do funkcie. Inflácia zostáva nad cieľom Fedu a ekonomika čelí novým nákladovým šokom. Ropu nad 100 USD za barel tlačí konflikt medzi USA, Izraelom a Iránom. Dovozné clá zdražujú niektoré produkty a rýchly rozvoj AI môže zvyšovať náklady na elektrinu, infraštruktúru aj kapitálové investície.
Warsh počas potvrdzovacieho procesu vyhlásil, že inflácia je voľbou Fedu. Tým naznačil, že centrálna banka má pomocou krátkodobých úrokových sadzieb stále dostatočne silný nástroj na brzdenie dopytu a návrat rastu cien späť k cieľu 2 %. Práve tu sa však začína jeho dilema. Ak bude príliš mäkký, môže rýchlo stratiť dôveryhodnosť ako bojovník s infláciou. Ak bude príliš tvrdý, môže sa dostať do konfliktu s Trumpovou administratívou, ktorá vyššie sadzby vníma ako prekážku svojho ekonomického programu.
Trh už začína počítať s tým, že éra očakávaného uvoľňovania menovej politiky nemusí prísť tak rýchlo. Rastúce ceny energií, clá a tlak na náklady spojené s rozvojom AI môžu držať infláciu vyššie dlhší čas. To zvyšuje pravdepodobnosť, že Fed bude musieť držať sadzby vysoko dlhšie obdobie, prípadne zvážiť aj ich ďalšie zvýšenie.
Ďalší dôležitý test príde už na zasadnutí Fedu 16.–17. júna. Pôjde o prvé menovopolitické rokovanie pod Warshovým vedením a zároveň o zasadnutie spojené s novými ekonomickými projekciami. Práve takzvaný dot plot ukáže, kam jednotliví predstavitelia Fedu vidia vývoj sadzieb do konca roka. Warsh sa tak bude musieť rozhodnúť, či zverejní odhad blízky väčšine kolegov, alebo sa od nich výrazne odlíši a riskuje ďalšiu nervozitu na trhoch.
Pre investorov je situácia mimoriadne citlivá. Vyššie sadzby by mohli ďalej tlačiť nahor výnosy amerických dlhopisov, zdražiť hypotéky a ochladiť akciový trh. Naopak príliš rýchle zníženie sadzieb by mohlo posilniť inflačné očakávania a oslabiť dôveru v nezávislosť Fedu. Warsh tak nastupuje do funkcie vo chvíli, keď každé jeho slovo môže ovplyvniť dolár, dlhopisy, akcie aj komodity.
Politický rozmer je pritom rovnako dôležitý ako ekonomický. Trump kritizoval predchádzajúceho šéfa Fedu Jeromea Powella za to, že neznižoval sadzby dostatočne rýchlo. Warsh zatiaľ zrejme dostáva od Bieleho domu určitý priestor, ale ak inflácia zostane vysoko a sadzby neklesnú, tlak sa môže rýchlo vrátiť. Práve obrana nezávislosti Fedu bude jedným z kľúčových testov jeho vedenia.
Celkovo Warsh nepreberá Fed v období pokoja, ale uprostred zložitej kombinácie drahej ropy, geopolitických rizík, technologickej transformácie a politického tlaku. Jeho prvé mesiace tak môžu rozhodnúť o tom, či ho trhy budú vnímať ako dôveryhodného strážcu cenovej stability, alebo ako šéfa Fedu príliš zviazaného očakávaniami Bieleho domu.
