Kuba je pre USA bezpečnostnou hrozbou ⚠️

- Napätie medzi USA a Kubou opäť rastie
- Marco Rubio označil kubánsky režim za bezpečnostnú hrozbu pre USA
- Washington varuje, že nebude tolerovať zahraničné vojenské, spravodajské alebo bezpečnostné štruktúry blízko amerických brehov
Napätie medzi Spojenými štátmi a Kubou opäť rastie. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil kubánsky režim za bezpečnostnú hrozbu pre USA a varoval, že Washington nebude tolerovať pôsobenie zahraničných vojenských, spravodajských alebo bezpečnostných štruktúr tak blízko amerických brehov. Kuba obvinenia odmieta a tvrdí, že Rubio šíri klamstvá, ktoré majú ospravedlniť tvrdší postup voči Havane.
Rubio dlhodobo patrí k najtvrdším kritikom kubánskeho komunistického režimu. Podľa neho Kuba nie je problémom len pre svoju vnútornú politickú a ekonomickú situáciu, ale aj pre väzby na štáty, ktoré Washington považuje za svojich protivníkov. Americká administratíva argumentuje tým, že Havana môže slúžiť ako priestor pre aktivity Číny, Ruska alebo ďalších režimov nepriateľských voči USA.
Kuba na tieto tvrdenia reagovala ostro. Kubánska diplomacia odmieta, že by krajina predstavovala hrozbu pre americkú národnú bezpečnosť, ekonomiku alebo spôsob života. Podľa Havany ide skôr o politicky motivovanú rétoriku, ktorá má pripraviť pôdu pre ďalšie sankcie a tlak na ostrov. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez Parrilla už skôr označil podobné obvinenia za klamlivé a za súčasť kampane proti kubánskemu ľudu.
Spor prichádza v čase, keď sa vzťahy medzi Washingtonom a Havanou výrazne zhoršujú. Spojené štáty v posledných týždňoch stupňujú tlak na kubánskych predstaviteľov a zároveň dávajú najavo, že diplomatické riešenie považujú za čoraz náročnejšie. Rubio síce uviedol, že USA stále preferujú pokojné a vyrokované riešenie, zároveň však vyjadril pochybnosti, či je s terajším kubánskym vedením takáto dohoda realistická.
Do napätia vstúpil aj Donald Trump, ktorý naznačil možnosť tvrdšieho postupu voči Kube. Trump povedal, že by mohol byť tým, kto v otázke Kuby podnikne krok, na ktorý sa predchádzajúci prezidenti neodhodlali. Pre USA je Kuba citlivou témou nielen pre históriu vzájomných vzťahov, ale aj pre svoju polohu. Ostrov leží len približne 90 míľ od amerického pobrežia, a preto Washington tradične veľmi pozorne sleduje akékoľvek zahraničné pôsobenie na Kube. Rubio tvrdí, že humanitárna, ekonomická a politická kríza na ostrove môže byť zdrojom regionálnej nestability.
Celý spor tak nie je len bilaterálnym konfliktom medzi USA a Kubou. Zapadá do širšieho geopolitického napätia, v ktorom Washington tvrdšie vystupuje voči režimom napojeným na Čínu, Rusko alebo Venezuelu. Havana naopak tvrdí, že Spojené štáty využívajú bezpečnostné argumenty na legitimizáciu sankcií a politického tlaku.
Vývoj bude dôležité sledovať najmä preto, či zostane iba pri rétorike a sankciách, alebo či Washington pristúpi k ďalším krokom. Zatiaľ je jasné, že vzťahy medzi USA a Kubou sa dostávajú do najnapätejšej fázy za posledné roky.
