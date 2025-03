Európsky hospodársky rast by sa mohol kvôli clám znížiť až o 0,5 % (ECB)

„Obchodné trenice sú škodlivé pre globálny rast a blahobyt,“ vyhlásila Christine Lagardeová v Bruseli.

Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) sa počas zasadnutia Európskeho parlamentu zaoberala obavami a neistotou v súvislosti s eskalujúcou obchodnou vojnou medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Z analýz ECB vyplýva, že hospodársky rast eurozóny by v reakcii na zavedenie 25 % ciel na európsky tovar dovážaný do USA klesol o 0,3 %. odvetná reakcia EÚ by mohla túto stratu prehĺbiť na 0,5 %.

Na druhej strane existujú ďalšie obavy týkajúce sa inflácie. Podľa Lagardeovej je dezinflačný proces na dobrej ceste a jej celkové vyjadrenia naznačujú, že ECB presúva väčšinu svojej pozornosti na riziká slabého hospodárskeho rastu.

EUR/USD od včerajšej tlačovej konferencie predsedníčky Fedu postupne klesá pod 1,09. Zdroj: xStation5