Európsky zemný plyn pokračuje v raste 🔥📈

Európske kontrakty na zemný plyn počas pondelkovej seansy rastú takmer o 3 %, zatiaľ čo americký zemný plyn posilňuje o necelé 1 %.
Dôvodom sú špecifické faktory, ktoré aktuálne ovplyvňujú Európu, ktorá je závislá od dovozu zemného plynu.
Technická analýza NATGAS.EU (D1)
Na grafe je vidieť, že sa cena približuje k hornej hranici zužujúceho sa rastúceho trendu. Ak by došlo k prerazeniu rezistencie, existuje pomerne vysoká pravdepodobnosť pokračovania uptrendu. V takomto scenári sa najvýraznejšia rezistenčná zóna nachádza v širokom pásme približne 76 až 81 EUR. Pre predávajúcich sa support nachádza predovšetkým pri spodnej hranici trendu a v oblasti posledných maxím okolo 64 EUR.
Zdroj: xStation5
- Napätie na strane ponuky vyvolané konfliktom v Perzskom zálive je známym faktorom už mnoho mesiacov. Dnešný citeľný, hoci zatiaľ nie panický rast cien mohla podporiť publikácia Goldman Sachs.
- Investičná banka upozorňuje predovšetkým na relatívne nízke zásoby plynu v Európe. Podľa dnešných údajov Reuters sú zásobníky v priemere naplnené iba na 62 %, oproti 74 % pred rokom.
- Analytici Goldman Sachs upozorňujú, že vzhľadom na nízke zásoby, konkurenciu o dodávky s Áziou a riziko tuhej zimy by ceny mohli výrazne rásť aj zo súčasných úrovní.
- Zástupcovia Európskej komisie sa snažia trhy upokojiť a uvádzajú, že „v súčasnosti neexistuje priame ohrozenie dodávok“.
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