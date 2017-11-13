🚀 Zaujíma vás Bitcoin, ale neviete, kde začať? Nie ste sami. Náš prehľadný sprievodca vysvetľuje, čo presne je Bitcoin, ako funguje a prečo je dôležitý – bez zložitých odborných pojmov. Či už investujete, učíte sa alebo len objavujete, tento sprievodca je pre vás ideálnym východiskovým bodom.
👉 Ste pripravení odomknúť dvere do sveta Bitcoinu? Ponorte sa doň teraz a prevezmite kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou!
🚀 Zaujíma vás Bitcoin, ale neviete, kde začať? Nie ste sami. Náš prehľadný sprievodca vysvetľuje, čo presne je Bitcoin, ako funguje a prečo je dôležitý – bez zložitých odborných pojmov. Či už investujete, učíte sa alebo len objavujete, tento sprievodca je pre vás ideálnym východiskovým bodom.
👉 Ste pripravení odomknúť dvere do sveta Bitcoinu? Ponorte sa doň teraz a prevezmite kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou!
Nezarábajte len peniaze. Nechajte ich pracovať pre Vás
Objavte investície, trading a riešenie pre úspory na XTB. Investovanie je rizikové.
Bitcoin sa často opisuje ako „digitálne zlato“, avšak na rozdiel od zlata je bitcoin niečo, čo sme doteraz nepoznali. Neexistuje v trezore ani vo forme mincí – namiesto toho existuje výlučne v podobe kódu. Bitcoin je zabezpečený kryptografiou a poháňaný decentralizovanou sieťou počítačov po celom svete. Funguje bez bánk, vlád alebo fyzických hraníc.
To, čo začalo ako experiment, je dnes globálnou finančnou silou. V roku 2024 trhová kapitalizácia bitcoinu prekonala striebro a jeho blockchain spracoval väčšiu hodnotu ako Visa – čo je míľnik, ktorý ukazuje, ako ďaleko sa bitcoin dostal. Ale čo je bitcoin skutočne za titulkami a cenovými grafmi? Tento článok to jasne vysvetľuje a pomáha vám pochopiť základnú technológiu, filozofiu, ktorá za ňou stojí, a prečo sa stal jednou z najdôležitejších finančných inovácií našej doby.
Kľúčové body
-
Bitcoin je decentralizovaná digitálna mena, ktorá funguje bez centrálnej banky.
-
Technológia blockchain transparentne zaznamenáva každú bitcoinovú transakciu.
-
Ponuka je obmedzená na 21 miliónov mincí a deflačný charakter robí Bitcoin odolnejším voči inflácii.
-
Cenu ovplyvňujú dynamika ponuky a dopytu, makroekonomické faktory a sentiment investorov.
-
Investovanie do bitcoinu je vysoko špekulatívne, s možnosťou veľkých výkyvov v krátkych obdobiach.
-
Dlhodobé cykly často vykazujú veľké vzostupy a pády na trhu s kryptomenami.
-
Medzi riziká patria regulačné zmeny, technologické problémy a volatilita trhu.
-
Bitcoin ponúka diverzifikáciu portfólia, ale je spojený s významnou nepredvídateľnosťou.
-
Bitcoin sa naďalej vyvíja a ovplyvňuje širšie finančné prostredie.
Čo je bitcoin?
Bitcoin je v podstate digitálna forma peňazí. Vytvoril ho v roku 2009 neznámy človek (alebo skupina) pod menom Satoshi Nakamoto. Na rozdiel od tradičných mien kontrolovaných vládami funguje Bitcoin v peer-to-peer sieti pomocou technológie blockchain – verejnej účtovnej knihy, ktorá transparentne zaznamenáva každú transakciu.
Bitcoin je decentralizovaný, čo znamená, že ho nekontroluje žiadna inštitúcia ani vláda. Vlastníctvo bitcoinu je reprezentované digitálnou peňaženkou a zabezpečené kryptografickými kľúčmi.
Jednoduchšie povedané: Bitcoin je ako vlastniť heslo k trezoru, s tým rozdielom, že trezor existuje na internete a je overený tisíckami počítačov po celom svete.
Dobre vedieť: Bitcoin investori často využívajú ako špekulatívne aktívum na krátkodobé obchody, ale aj ako dlhodobejšiu investíciu. Získať k nemu expozíciu môžu nielen cez kryptoburzy, ale aj prostredníctvom burzovo obchodovaných produktov (ETP), napríklad VanEck Bitcoin ETN (VBTC.DE) alebo Galaxy Physical Bitcoin ETC (XXBT.DE).
Viac informácií nájdete v článku: Ako fungujú Crypto ETFs a ETN a ako do nich investovať?
Čo poháňa Bitcoin?
Cena bitcoinu nesleduje tradičné ekonomické modely, ako sú akcie alebo dlhopisy. Namiesto toho sa pohybuje podľa vlastného rytmu, ktorý je ovplyvnený týmito faktormi:
-
Ponuka a dopyt: Ponuka bitcoinu je obmedzená na 21 miliónov mincí. Keď dopyt stúpa, zatiaľ čo ponuka zostáva nemenná, ceny sa často pohybujú nahor – ale platí aj opak. Mechanizmus ponuky a dopytu vo veľkom ovplyvňuje aj tzv. halving bitcoinu.
-
Nálada investorov: Správy, odporúčania celebrít, prijatie inštitúciami a trendy na sociálnych médiách môžu výrazne ovplyvniť cenu bitcoinu.
-
Makroekonomické podmienky: Obavy z inflácie, devalvácia mien a nedôvera v bankové systémy môžu zvýšiť záujem o Bitcoin ako „bezpečné útočisko“.
-
Technologický vývoj: Inovácie, ako sú vylepšenia siete Lightning Network alebo zvýšenie bezpečnosti, môžu posilniť dôveru a prijatie.
-
Regulácia: Opatrenia vlády a regulačné rámce buď podporujú, alebo potláčajú používanie a hodnotu bitcoinu.
Správanie bitcoinu sa často porovnáva s prílivom a odlivom – v dlhodobom horizonte je stabilné, ale v dennom meradle nepredvídateľné.
Ako funguje Bitcoin: základy digitálnej meny
Bitcoin je často označovaný za prvú skutočnú digitálnu menu na svete – ale čo ju chráni bez centrálnej autority? Odpoveďou je kombinácia technológie blockchainu, kryptografie a decentralizovaného konsenzu, čím vzniká systém, v ktorom používatelia sami overujú každú transakciu.
Porozumenie blockchainu
Jadrom Bitcoinu je blockchain – verejná digitálna kniha, kde sa každá transakcia trvalo zaznamenáva. Predstavte si to ako nekonečný zošit, kde je každá strana (alebo „blok“) vyplnená, zapečatená a prepojená s predchádzajúcou, čím vytvára nerozbitný reťazec.
Kľúčové vlastnosti blockchainu bitcoinu:
-
Transparentnosť: Transakcie sú viditeľné pre každého, čo zvyšuje dôveru.
-
Nemeniteľnosť: Záznamy nemožno meniť ani vymazať.
-
Bezpečnosť: Tisíce nezávislých počítačov (uzlov) overujú každý blok, čím je podvod prakticky nemožný.
Tento decentralizovaný prístup dodáva Bitcoinu silu a odolnosť aj voči závažným hrozbám.
Aká je veľkosť bitcoinu?
Celková hodnota transakcií spracovaných v blockchainu Bitcoinu v roku 2024 dosiahla 19 biliónov dolárov, čo je nárast z 8,9 biliónov dolárov v roku 2023. Investori by si však mali uvedomiť, že minulé výsledky nezaručujú žiadny budúci výsledok. Samotná transakčná aktivita tiež priamo neovplyvňuje cenu Bitcoinu. Priemerné hodnoty transakcií v sieti Bitcoin sú zvyčajne oveľa vyššie v porovnaní s tradičnými platobnými systémami.
Rastúca popularita Bitcoinu zdôrazňuje jeho dôležitú úlohu v cezhraničných transakciách a globálnom prenose hodnoty. Ako investičný majetok Bitcoin v roku 2025 prekonal okrem iného trhovú kapitalizáciu striebra a Amazonu a priblížil sa k 6 najcennejším investíciám na svete vedľa takých gigantov, ako sú zlato, Nvidia, Microsoft, Apple a Alphabet (trhová kapitalizácia 2,28 bilióna dolárov).
Ťažba bitcoinu a overovanie transakcií
Ťažba bitcoinu je motorom, ktorý poháňa celý systém. Na rozdiel od tradičnej ťažby zlata však ťažiari bitcoinu využívajú výpočtovú silu na riešenie zložitých matematických hádaniek. Riešením týchto hádaniek sa overujú transakcie a pridávajú sa do blockchainu.
Proces ťažby zabezpečuje, že:
-
Transakcie sú legitímne a nie sú duplikované (vyhnutie sa dvojitému výdavku).
-
Nové bitcoiny sa postupne uvoľňujú do obehu (v súčasnosti v priemere každých 10 minút).
-
Sieť zostáva decentralizovaná a bezpečná.
Ako odmenu za svoju prácu ťažiari dostávajú novo vytvorené bitcoiny a transakčné poplatky, čím vytvárajú sebestačný ekonomický systém založený výlučne na technológii a dôvere.
Prečo je Bitcoin dôležitý - viac ako len digitálne peniaze
Bitcoin je oveľa viac ako len nová forma peňazí. Predstavuje zmenu paradigmy – spochybňuje tradičné finančné systémy, prehodnocuje hodnotu a ponúka jednotlivcom väčšiu kontrolu nad ich aktívami.
Jeho význam rastie, keďže globálne ekonomiky čelia inflácii, rastúcemu zadlženiu a meniacim sa menovým politikám.
Bitcoin ako uchovávateľ hodnoty a ochrana proti inflácii
Jednou z charakteristických vlastností bitcoinu je jeho pevná ponuka. Existovať bude len 21 miliónov bitcoinov a tento pevný limit je naprogramovaný v jeho kóde.
Na rozdiel od fiat mien, ktoré vlády môžu tlačiť donekonečna, mnohí považujú vzácnosť bitcoinu za ochranu proti inflácii.
Prečo sa Bitcoin nazýva „digitálne zlato“:
-
Obmedzená ponuka napodobňuje vzácnosť zlata.
-
Globálna dostupnosť umožňuje komukoľvek a kdekoľvek ho vlastniť a prevádzať.
-
Odolnosť voči devalvácii chráni pred eróziou kúpnej sily.
Niektorí finanční analytici dokonca poukazujú na oneskorenú koreláciu bitcoinu s globálnou peňažnou zásobou M2, čo naznačuje, že s rastom množstva peňazí vo svete má hodnota bitcoinu tendenciu v čase rásť, aj keď s určitým oneskorením.
Úloha bitcoinu v budúcnosti financií
Bitcoin nielenže mení podobu mien, ale vytvára aj základ pre decentralizované financie (DeFi).
Vo svete, kde sprostredkovatelia ako banky kontrolujú väčšinu transakcií, Bitcoin umožňuje peer-to-peer výmenu hodnoty bez potreby povolenia.
Ako Bitcoin mení financie:
-
Posilňuje postavenie jednotlivcov: Ktokoľvek s prístupom na internet sa môže zúčastniť bez toho, aby bol závislý od bánk.
-
Zvyšovanie finančnej inklúzie: Bitcoin ponúka alternatívy k bankovníctvu v regiónoch, ktoré sú tradičnými financiami nedostatočne pokryté.
-
Podpora inovácií: Bitcoin inšpiroval vytvorenie decentralizovaných aplikácií a platforiem inteligentných zmlúv, ktoré nanovo definujú vlastníctvo, požičiavanie a investovanie.
S vývojom technológií je Bitcoin naďalej v centre debát o finančnej slobode, suverenite a budúcej architektúre globálnych trhov.
Investovanie do bitcoinu: klady a zápory
Výhody investovania do bitcoinu
🔐 Obmedzená ponuka
Existovať bude len 21 miliónov bitcoinov, čo vytvára ich nedostatok. Táto vlastnosť napodobňuje zlato a pomáha chrániť pred infláciou.
🌍 Globálny a dostupný
Bitcoiny je možné kupovať a predávať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, kdekoľvek na svete. Nemáte bankový účet? Žiaden problém – stačí internetové pripojenie.
📈 Silný dlhodobý rast
Napriek volatilite priniesol bitcoin v minulosti masívne výnosy trpezlivým, dlhodobým držiteľom.
💡 Nástroj diverzifikácie
Bitcoin sa často správa odlišne od tradičných aktív, ako sú akcie alebo dlhopisy, čo pomáha vyvažovať vaše portfólio.
👥 Rastúce inštitucionálne prijatie
Od správcov aktív po verejné spoločnosti, Bitcoin vstupuje do hlavného finančného prúdu, čím zvyšuje svoju dôveryhodnosť.
🕊️ Decentralizovaný a bez povolení
Žiadni sprostredkovatelia, žiadna kontrola zo strany vlád – len peer-to-peer digitálny prevod hodnoty. Svoje bohatstvo vlastníte priamo.
Nevýhody investovania do bitcoinu
📉 Extrémna volatilita
Cenové výkyvy v rozmedzí 5 – 10 % za deň nie sú nezvyčajné. Emocionálne investovanie môže viesť k veľkým stratám.
🧾 Regulačná neistota
Zmeny v daňových zákonoch alebo vládnej politike môžu ovplyvniť dostupnosť, používanie alebo zdanenie kryptoaktív.
🎣 Kybernetické riziká
Hackeri, podvody, phishingové útoky a strata súkromných kľúčov môžu znamenať trvalú stratu finančných prostriedkov – bez možnosti kontaktovať zákaznícku podporu.
⛔ Žiadna vnútorná hodnota
Na rozdiel od akcií alebo nehnuteľností, Bitcoin negeneruje príjem. Jeho hodnota závisí výlučne od dopytu na trhu.
🔋 Environmentálne obavy
Ťažba bitcoinu spotrebúva veľké množstvo energie. Hoci sa táto oblasť vyvíja, naďalej je predmetom kritiky a potenciálneho regulačného rizika.
📚 Náročná krivka učenia
Peňaženky, blockchainy, seed frázy – je toho veľa, čo treba pochopiť. Noví investori potrebujú čas, aby sa zoznámili so základmi.
Zaujímavé fakty
-
Prvý nákup bitcoinu bola pizza
V roku 2010 sa za 10 000 bitcoinov kúpili dve pizze v hodnote približne 41 dolárov. Dnes by tieto mince mali hodnotu miliónov.
-
Identita Satoshiho Nakamota zostáva neznáma
Napriek vyšetrovaniam sa tvorca bitcoinu nikdy definitívne neidentifikoval.
-
Ponuka bitcoinu nikdy neprekročí 21 miliónov
Limit 21 miliónov je pevne zakódovaný a nemožno ho zmeniť bez masívneho konsenzu siete.
-
Posledný bitcoin bude vyťažený okolo roku 2140
V dôsledku postupného znižovania odmien bude ťažba bitcoinu pokračovať viac ako sto rokov.
-
Ťažba bitcoinu spotrebuje viac energie ako niektoré krajiny
Sieť bitcoinu spotrebuje ročne viac elektriny ako krajiny ako Argentína.
-
Stratené bitcoiny sú navždy preč
Odhaduje sa, že 20 % všetkých bitcoinov je natrvalo stratených kvôli zabudnutým kľúčom alebo vyradeným zariadeniam.
-
Salvádor uzákonil bitcoiny ako zákonné platidlo
V roku 2021 sa Salvádor stal prvou krajinou, ktorá prijala bitcoiny ako oficiálnu menu.
-
Biela kniha bitcoinu má len 9 strán
Napriek tomu, že bitcoin vyvolal globálnu finančnú revolúciu, jeho zakladajúci dokument je pozoruhodne stručný.
-
Bitcoin je deliteľný na 100 miliónov jednotiek
Najmenšia jednotka, satoshi, umožňuje používať Bitcoin na drobné transakcie.
-
Bitcoinové bankomaty existujú po celom svete
Existuje viac ako 30 000 bitcoinových bankomatov, ktoré používateľom umožňujú kupovať alebo predávať bitcoiny za hotovosť.
Krátka história a míľniky
-
2008: Satoshi Nakamoto publikuje bielu knihu o bitcoine.
-
2009: Sieť Bitcoin je spustená; je vyťažený prvý blok (Genesis Block).
-
2010: Prvá transakcia v reálnom svete – 10 000 BTC za pizzu.
-
2013: Bitcoin prvýkrát dosahuje hodnotu 1 000 USD.
-
2014: Najväčší hack burzy Bitcoinov – Mt.Gox padá.
-
2017: Spustenie bitcoinových futures; cena bitcoinu dosahuje takmer 20 000 USD.
-
2020: Rastie záujem inštitúcií; spoločnosti ako MicroStrategy investujú veľké sumy.
-
2021: Bitcoin dosahuje historické maximum takmer 69 000 USD.
-
2022–2023: Medvedí trh sa zintenzívňuje v dôsledku kolapsu Luna-Terra a FTX.
-
2024: Očakávania sa sústreďujú na úspešné spustenie amerických ETF, podporu Donalda Trumpa a zníženie bitcoinu na polovicu.
Príbeh bitcoinu je príbehom inovácie, špekulácií, odolnosti a neustáleho vynovovania. Ak vás jeho dejiny zaujímajú viac, prečítajte si náš článok: História Bitcoinu
Zhrnutie
Bitcoin zmenil spôsob, akým premýšľame o peniazoch, hodnote a finančnej nezávislosti. Ako decentralizovaná digitálna mena ponúka novú alternatívu k tradičnému bankovníctvu, pričom využíva technológiu blockchain na zabezpečenie bezpečných peer-to-peer transakcií. S obmedzenou ponukou 21 miliónov mincí je Bitcoin často vnímaný ako poistka proti inflácii a inovatívny prostriedok na uchovávanie hodnoty.
Bitcoin však naďalej zostáva vysoko volatilným aktívom, ovplyvňovaným sentimentom investorov, regulačnými zmenami a technologickým vývojom. Pochopenie jeho cyklického charakteru, strategických výhod a súvisiacich rizík je nevyhnutné pre každého, kto zvažuje vstup na trh s kryptomenami. Nech už je vnímaný ako „digitálne zlato“ alebo špekulatívna investícia, Bitcoin sa naďalej vyvíja a zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v osobných financiách aj na globálnych trhoch.
Porozumením základov investovania do bitcoinu, uvedomením si jeho kladov a záporných stránok a dodržiavaním bezpečných návykov pri ukladaní môžu jednotlivci prijímať informovanejšie rozhodnutia v rýchlo sa meniacom svete kryptomien.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet
Vyskúšajte oceňovanú platformu
FAQ
Bitcoin je druh digitálnych peňazí, ktoré existujú iba online. Môžete ich poslať priamo komukoľvek a kdekoľvek na svete bez potreby banky alebo platobnej spoločnosti. Predstavte si, že posielate e-mail, ale namiesto správy posielate peniaze. Bitcoin umožňuje platby medzi jednotlivcami prostredníctvom bezpečnej technológie nazývanej blockchain, ktorá vedie trvalý verejný záznam všetkých transakcií.
Bitcoin vytvorila osoba alebo skupina používajúca meno Satoshi Nakamoto. V roku 2008 Nakamoto uverejnil krátku bielu knihu, v ktorej opísal, ako bude Bitcoin fungovať, a v roku 2009 sa uskutočnila prvá transakcia s Bitcoinom. Napriek nespočetným teóriám zostáva skutočná identita Nakamota záhadou, čo dodáva príbehu Bitcoinu ďalšiu vrstvu tajomna.
Samotná sieť Bitcoin je považovaná za extrémne bezpečnú vďaka decentralizovanému overovaniu a silnej kryptografickej ochrane. Dôležité je však to, ako bitcoiny ukladáte. Používanie renomovaných peňaženiek, zabezpečenie súkromných kľúčov a povolenie dvojfaktorovej autentifikácie sú nevyhnutnými krokmi. Niektorí investori si tiež vyberajú ETF ako bezpečnejší spôsob investovania než držanie bitcoinov na kryptoburzách. Hoci je systém silný, chyby môžu viesť k trvalej strate. Dôležité je tiež to, že bitcoiny sú volatilnou investíciou, ktorá môže viesť nielen k kapitálovým ziskom, ale aj k stratám.
Z celkového množstva 21 miliónov bitcoinov bolo už vyťažených približne 19,5 milióna. To znamená, že zostáva vytvoriť menej ako 2 milióny bitcoinov. Keďže odmeny za ťažbu sa v priebehu času znižujú v procese nazývanom halving, zostávajúce bitcoiny sa budú ťažiť veľmi pomaly – pravdepodobne to potrvá viac ako sto rokov.
Vlády môžu regulovať, obmedzovať alebo odrádzať od používania bitcoinu, ale jeho úplný zákaz je mimoriadne ťažký. Decentralizovaná sieť bitcoinu funguje na tisícoch nezávislých počítačoch po celom svete, čo znamená, že žiadna krajina ho nemôže úplne vypnúť. Regulácia však môže ovplyvniť, ako ľahko ľudia kupujú, predávajú alebo používajú bitcoin v rámci hraníc krajiny.
Cena bitcoinu môže kolísať, pretože je to stále relatívne mladá a špekulatívna aktíva. Faktory ako titulky správ, kroky vlády, inštitucionálne investície alebo dokonca tweety vplyvných osobností môžu dramaticky ovplyvniť trh. Navyše, obmedzená ponuka bitcoinu a koncentrované vlastníctvo (veľkí držitelia nazývaní „veľryby“) spôsobujú, že cenové pohyby sú prudšie ako na tradičných trhoch.
Bitcoin sa dá najlepšie opísať ako pseudonymný. Každá bitcoinová transakcia je verejne zaznamenaná v blockchainu a dá sa vysledovať. Identita za adresami bitcoinových peňaženiek však nie je vždy spojená so skutočnými menami. Predstavte si to ako používateľské meno – pokiaľ niekto nespojí vaše používateľské meno s vašou skutočnou identitou, zostanete anonymní. To znamená, že mnohé služby dnes vyžadujú overenie identity na nákup alebo predaj bitcoinu.
Hodnota bitcoinu je ovplyvnená dynamikou ponuky a dopytu, vnímaním trhu a jeho vzácnosťou. Na rozdiel od tradičných spoločností, ktoré generujú zisky, hodnota bitcoinu vyplýva z toho, čo sú ľudia ochotní zaň zaplatiť. S rastom dôvery v bitcoin – či už ako uchovávateľ hodnoty ako zlato, alebo ako špekulatívny majetok – rastie dopyt, čo tlačí cenu nahor. Mediálne pokrytie, ekonomická neistota a záujem inštitúcií často tento efekt zosilňujú.
Akonáhle bude vyťažených všetkých 21 miliónov bitcoinov (približne v roku 2140), ťažiari už nebudú zarábať nové bitcoiny ako odmenu. Namiesto toho budú odmeňovaní prostredníctvom transakčných poplatkov, ktoré platia používatelia vykonávajúci prevody bitcoinov. Tieto poplatky poskytujú ťažiarom finančnú motiváciu naďalej overovať a zabezpečovať sieť.
Áno, bitcoiny sa môžu natrvalo stratiť. Ak stratíte prístup k svojmu súkromnému kľúču (tajnému heslu, ktoré dokazuje, že ste vlastníkom svojich bitcoinov), svoje mince už nikdy nezískate späť. Podobne, ak je vaša digitálna peňaženka hacknutá a vaše bitcoiny sú ukradnuté, neexistuje žiadna banka ani orgán, ktorý by mohol transakciu zvrátiť. Správne bezpečnostné opatrenia, ako je používanie hardvérových peňaženiek, záložných kľúčov a silných hesiel, sú kritické pre bezpečné vlastníctvo bitcoinov.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.