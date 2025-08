EURUSD klesá, keďže ECB potvrdila dosiahnutie inflačného cieľa 📌

EURUSD sa po zverejnení aktualizovaných prognóz ECB o inflácii stiahol o takmer 0,1 %.

Podľa najnovšieho prieskumu bola prognóza inflácie na rok 2025 (z 2,2 % na 2 %) aj na rok 2027 (z 2 % na 1,8 %) revidovaná smerom nadol o 0,2 percentuálneho bodu . Okrem toho sa odhaduje, že clá prispejú k marginálnemu poklesu inflácie o 0,06 % v rokoch 2025 až 2026, pričom z dlhodobého hľadiska nebudú mať výraznejší vplyv.

Očakáva sa, že absencia výrazných deflačných tlakov presunie pozornosť ECB na riziká slabého hospodárskeho rastu, hoci stojí za zmienku, že na rozdiel od Fedu ECB nemá dvojitý mandát - jej jediným cieľom je cenová stabilita.

Gediminas Šimkus z ECB sa venoval aj inflačnému cieľu, keď uviedol, že „inflácia by mala v strednodobom horizonte zostať na úrovni 2 %“. Najnovšia prognóza teda potvrdzuje, že ECB je so súčasnou cenovou úrovňou spokojná, hoci nepriaznivý scenár vývoja ciel by mohol vyvolať opätovný tlak na zníženie sadzieb.

EURUSD ustúpil pod 30-hodinový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA30, svetlofialová). Zdroj: xStation5