EURUSD klesá o 0,12 % pred zasadnutím ECB

EURUSD čaká veľmi rušný deň. O 14:15 zverejní Európska centrálna banka (ECB) svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách, nasledované údajmi o novembrovej inflácii o 14:30. EURUSD aktuálne klesá o niečo viac než 0,10 %, no volatilita zatiaľ zostáva relatívne tlmená pred týmito kľúčovými udalosťami. Dnešné rozhodnutie ECB a dáta o inflácii môžu určiť smer EURUSD až do konca roka.
ECB: „Jastrabia pauza“ alebo nastupujúca dezinflačná vlna?
Trhy plne započítavajú pauzu na dnešnom zasadnutí ECB. Politika zostane nezmenená už štvrtýkrát za sebou. Očakáva sa, že depozitná sadzba zostane na úrovni 2,0 %. Ekonómovia ECB už celé týždne naznačujú, že nie je dôvod meniť politiku, a to napriek miernejšiemu inflačnému vývoju.
Strednodobé projekcie, ktoré budú dnes taktiež zverejnené, budú rozhodujúce. Konsenzus očakáva, že prognózy ukážu infláciu pod 2 % cieľom v rokoch 2026–2027, čo by teoreticky mohlo ospravedlniť ďalšie uvoľnenie politiky v budúcom roku.
Na druhej strane sa očakáva, že Lagardeová zdôrazní odolnosť ekonomiky eurozóny, aj napriek tomu, že nedávne PMI dáta jasne ukázali oslabenie menových podmienok. Zároveň by masívne fiškálne výdavky plánované na rok 2026 (vrátane rekordnej emisie dlhopisov v Nemecku) mohli krátkodobo podporiť infláciu.
ECB pravdepodobne zdôrazní, že inflačný tlak v sektore služieb zostáva príliš vysoký na to, aby sa dalo uvažovať o uvoľnení politiky v blízkej dobe. Trhy však budú pozorne sledovať, ako Lagardeová opíše strednodobý dezinflačný vývoj premietnutý do prognóz. Akýkoľvek náznak, že sa inflačná trajektória nachádza jasne pod cieľom, by mohol nenápadne otvoriť dvere k debatám o znižovaní sadzieb v roku 2026 — aj keby to Lagardeová výslovne nespomenula.
Celkovo sa očakáva, že ECB doručí neutrálne posolstvo — žiadne zníženie, žiadna jastrabia rétorika, žiadne silné výhľady. Riziká sú však čoraz viac naklonené smerom k slabšiemu rastu v eurozóne v budúcom roku. Zaujímavé je, že to kontrastuje s nedávnymi vyjadreniami Isabel Schnabelovej, ktorá naznačila, že ďalším krokom ECB by mohlo byť zvýšenie sadzieb.
Dosiahla inflácia v USA svoj vrchol?
Zatiaľ čo ECB dnes určí smer európskeho obchodovania a vývoj eura, zverejnenie údajov o inflácii v USA (CPI) krátko nato pravdepodobne rozhodne o vývoji globálnych trhov — a dolára — do konca dňa. Novembrová správa o CPI bude prvá od znovuotvorenia vlády po rekordnom 43-dňovom vypnutí. V dôsledku chýbajúcich októbrových údajov BLS nezverejní štandardné medzimesačné zmeny, takže investori sa budú musieť spoliehať na medziročné hodnoty a dvojmesačné priemery, čo robí túto správu mimoriadne náročnou na interpretáciu.
Konsenzus očakáva, že celková inflácia vzrastie na približne 3,1 % medziročne, zatiaľ čo jadrová inflácia by sa mala udržať blízko úrovne 3 %. Tieto údaje môžu naznačovať pretrvávajúce tlaky z prenosu ciel na tovary ako elektronika, spotrebiče a rekreačné vybavenie. Tento tlak je však čiastočne kompenzovaný agresívnymi sviatočnými zľavami, ktoré môžu v novembri umelo znížiť ceny jadrového tovaru. Napriek tomu Powell nedávno naznačil, že cenové vplyvy ciel pravdepodobne ustupujú, čo otvára priestor pre nižšiu infláciu v budúcom roku.
Inflácia v sektore služieb — najmä tzv. „supercore“ inflácia (služby bez zahrnutia bývania) — by mala pokračovať v spomaľovaní, čo je v súlade so slabšími ukazovateľmi trhu práce a spomaľujúcim rastom miezd.
Inflácia v oblasti bývania, hoci je podľa historických štandardov stále zvýšená, postupne spomaľuje a zostáva v súlade s dezinflačným príbehom Fedu.
Správa o CPI zodpovedajúca očakávaniam by posilnila presvedčenie, že inflácia spôsobená clami je skutočne dočasný jav. V takom prípade sa trhová diskusia bude menej sústrediť na to, či Fed ešte zníži sadzby, a viac na to, ako agresívne by mohol uvoľňovať politiku v roku 2026. Trhy v súčasnosti započítavajú dve zníženia sadzieb v roku 2026, aj keď projekcie Fedu naznačujú iba jedno. Bloomberg Economics očakáva až štyri zníženia, predovšetkým kvôli slabosti na trhu práce.
Na druhej strane, vyššia než očakávaná hodnota CPI — najmä ak by jadrová inflácia jasne prekročila 3 % — by opäť vyvolala pochybnosti o dezinflačnom trende a mohla by oddialiť očakávania ďalšieho uvoľnenia. Tento scenár sa však nepovažuje za základný.
EURUSD (D1)
EURUSD klesá tretí deň po sebe, hoci predchádzajúce dve obchodné seansy priniesli zmiešané signály. Denná sviečka zo 16. decembra ukázala silný predajný tlak pod úrovňou 1,18, čo predstavuje jasný medvedí signál (formácia shooting star). Naopak, včerajšia sviečka naznačuje dopyt nad 1,17 (formácia hammer). Holubičí tón ECB by mohol prehlbiť dnešný pokles a viesť k otestovaniu hladiny 1,17. Tento pohyb by však mohol byť dočasný, pokiaľ CPI neprekvapí smerom nahor. Trvalejší pokles EURUSD by mohol nastať len v prípade veľmi jastrabieho výsledku americkej inflácie. Silne jastrabie vyjadrenie od Lagardeovej sa neočakáva, ale ak by predsa prišlo, EURUSD by sa mohol posunúť k úrovni 1,1750.
Základný scenár aktuálne predpokladá ďalší pokles, po ktorom by mal nasledovať mierny odraz a neskôr v decembri aj umiernené zisky. Za zmienku stojí aj to, že budúci týždeň bude zverejnený údaj o HDP USA.
