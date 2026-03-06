Benzín v USA zdražuje najrýchlejšie za dva roky ⛽

- Cena benzínu v USA vzrástla na 3,32 USD za galón, najvyššie od septembra 2024.
- Benzínové futures tento týždeň posilnili o 27 %.
- Hlavnou príčinou sú výpadky dodávok z Blízkeho východu a obmedzenie exportov z Číny.
- Rast cien zhoršuje politickú situáciu pred americkými kongresovými voľbami.
- Cena benzínu v USA vzrástla na 3,32 USD za galón, najvyššie od septembra 2024.
- Benzínové futures tento týždeň posilnili o 27 %.
- Hlavnou príčinou sú výpadky dodávok z Blízkeho východu a obmedzenie exportov z Číny.
- Rast cien zhoršuje politickú situáciu pred americkými kongresovými voľbami.
Ceny benzínu v USA vystúpili na najvyššiu úroveň od septembra 2024. Priemerná cena na čerpacích staniciach vo štvrtok dosiahla 3,32 USD za galón, zatiaľ čo benzínové futures tento týždeň posilnili o 27 %, čo predstavuje najvýraznejší týždenný rast od marca 2022.
Za zdražením stojí najmä napätie na Blízkom východe, ktoré narúša dodávky energií z regiónu. Problémy sa týkajú najmä ropy prechádzajúcej cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou pre svetový obchod s ropou. Niektoré ázijské rafinérie pre obmedzené dodávky zvažujú zníženie výroby a Čína zároveň nariadila svojim najväčším rafinériám pozastaviť export nafty a benzínu.
Rast cien pohonných hmôt prichádza v citlivom politickom období. Prezident Donald Trump dlhodobo zdôrazňuje nízke ceny benzínu ako dôkaz americkej energetickej sily, no súčasný vývoj môže jeho administratíve skomplikovať situáciu pred tohtoročnými midterm elections.
Ďalším faktorom je aj sezónny vývoj v USA. Rafinérie teraz prechádzajú zo zimnej zmesi na drahší letný benzín, čo každoročne na jar vytvára dodatočný tlak na rast cien.
Graf Gasoline (H1)
Cena benzínu zostáva v silnom rastovom trende a aktuálne sa pohybuje blízko 265,07 USD, teda tesne pod krátkodobou rezistenciou v oblasti 266,61 USD. Trh sa po prudkom raste drží vysoko nad kĺzavými priemermi, pričom EMA 50 je na 257,97 USD a SMA 100 na 250,11 USD, čo potvrdzuje pokračujúcu prevahu kupcov. Štruktúra trhu zostáva býčia, keďže cena vytvára vyššie maximá aj vyššie minimá a ani posledné krátkodobé výkyvy zatiaľ nenaznačujú výraznejší obrat. CCI dosahuje hodnotu okolo 99,7, čo poukazuje na stále zvýšené nákupné momentum, hoci trh sa už pohybuje blízko prekúpených úrovní. Momentum sa drží na 102,586, takže rastová dynamika síce pretrváva, no v úplne krátkom horizonte je viditeľné určité kolísanie a možné spomalenie po predchádzajúcej silnej vlne. Ak sa benzínu podarí udržať nad pásmom 262–263 USD, zostáva priestor na ďalší test rezistencie na 266,61 USD a prípadné pokračovanie vyššie. Pri oslabení by prvú dôležitú podporu tvorila oblasť okolo 258 USD, kde sa nachádza EMA 50, a nižšie potom silnejší support pri 250 USD v blízkosti SMA 100.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Denné zhrnutie: Ropa naďalej tlačí na Wall Street napriek priaznivým údajom CPI 🗽
🚩Striebro stráca 3 %
Kakao sa odrazilo od dna a pridalo 20 % od svojich minim 🍫
Ropa mierne rastie pre napätie okolo Iránu a správu EIA o zásobách v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.