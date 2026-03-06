Európske indexy otvárajú so zmiešaným sentimentom📊

Európske akciové trhy dnes otvorili zmiešane, pričom investori zostávajú opatrní kvôli pretrvávajúcej geopolitickej neistote a vývoju cien energií. Nemecký index DAX otvoril mierne nižšie, ale odvtedy sa zotavil a teraz je vyššie o 0,2 %. Index Euro Stoxx 50 reagoval podobne a na začiatku obchodovania otvoril s miernym poklesom. Investori sledujú predovšetkým geopolitické napätie na Blízkom východe, ktoré v posledných dňoch tlačilo nahor ceny ropy a zvýšilo obavy z vyššej inflácie. Tieto faktory prispievajú k opatrnejšej nálade na trhoch a častejším presunom kapitálu do bezpečnejších aktív.
Nemecký index DAX sa momentálne obchoduje na úrovni okolo 23 850 bodov. Od začiatku tohto roka však stratil viac ako 2,5 %, čo odzrkadľuje opatrnosť investorov a zvýšenú volatilitu na európskych trhoch. Od začiatku konfliktu index DAX stratil viac ako 3 %, pričom pred konfliktom sa obchodoval nad hranicou 25 000 bodov. Podobný vývoj pozorujeme aj v prípade indexu Euro Stoxx 50, ktorý sa momentálne obchoduje na úrovni okolo 5 800 bodov. Za posledný týždeň index stratil 5 % a od začiatku roka EU50 stratil 1 %. Celkovo po počiatočnej panike európske indexy ešte neodzrkadľujú zvýšené geopolitické riziko a obchodujú sa len mierne pod svojimi historickými maximami.
GRAF DE40 (H4), EU50 (H4)
Zdroj: xStation05
