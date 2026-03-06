Zlato z Dubaja zlacňuje 🪙

- Zlato v Dubaji sa predáva so zľavou až 30 USD za uncu.
- Hlavným problémom sú obmedzené lety, drahšie poistenie a komplikovaná logistika.
- Krátkodobo má India ešte dosť zásob, dlhšie výpadky však môžu spôsobiť napätie na trhu.
- Náklady na prepravu nových dodávok vzrástli o 60 až 70 %.
- Zlato v Dubaji sa predáva so zľavou až 30 USD za uncu.
- Hlavným problémom sú obmedzené lety, drahšie poistenie a komplikovaná logistika.
- Krátkodobo má India ešte dosť zásob, dlhšie výpadky však môžu spôsobiť napätie na trhu.
- Náklady na prepravu nových dodávok vzrástli o 60 až 70 %.
Zlato, ktoré uviazlo v Dubaji pre rozširujúci sa konflikt na Blízkom východe, sa na trhu ponúka so zľavou až 30 USD za uncu oproti londýnskemu benchmarku. Dôvodom sú obmedzené lety, vysoké náklady na prepravu a poistenie a tiež neistota, kedy sa zásielky vôbec podarí doručiť.
Dubaj patrí medzi kľúčové centrá pre rafináciu a export zlata do Ázie a zároveň funguje ako dôležitý tranzitný uzol pre dodávky zo Švajčiarska, Británie aj afrických krajín. Vzhľadom na čiastočné uzavretie vzdušného priestoru však časť zásielok zostala zablokovaná. Hoci sa od polovice týždňa podarilo niektoré dodávky naložiť na odlety z Dubaja, trh naďalej čelí logistickým komplikáciám. Prevoz po zemi na letiská v okolitých krajinách navyše obchodníci považujú za príliš rizikový a zložitý.
Dopady sa začínajú prejavovať aj v Indii, ktorá patrí medzi najväčších odberateľov zlata z Dubaja. Krátkodobo síce na trhu zostáva dostatok zásob, keďže dovoz bol na začiatku roka silný, no dlhšie trvanie problémov by mohlo viesť k nedostatku fyzického kovu. Pod tlak sa dostávajú aj rafinérie, ktoré hlásia komplikácie pri zabezpečovaní dodávok doré, teda polozpracovaného zlata z baní.
Výrazne rastú aj logistické náklady. Podľa zástupcov trhu sa od začiatku konfliktu náklady na nové kontrakty zvýšili o 60 až 70 %. Obchodníci preto radšej predávajú časť kovu so zľavou, než aby ďalej platili drahé skladovanie a financovanie bez istoty rýchleho vývozu.
Graf Gold (H1)
Zlato sa obchoduje blízko 5 080,47 USD a po predchádzajúcom raste sa dostalo do fázy konsolidácie. Cena sa aktuálne pohybuje medzi Fibonacciho úrovňami 50,0 % na 5 000,76 USD a 61,8 % na 5 141,54 USD, pričom práve horná hranica tohto pásma teraz funguje ako najbližšia rezistencia. Trh po skoršom odraze z nižších úrovní nedokázal udržať rast nad pásmom 5 140–5 180 USD a v posledných hodinách je viditeľné slabnúce tempo aj návrat pod krátkodobé kĺzavé priemery. EMA 50 je na 5 133,43 USD a SMA 100 na 5 190,34 USD, takže cena sa teraz drží pod oboma priemermi, čo krátkodobo zhoršuje technický obraz. CCI kleslo na −56,9, čo naznačuje prevahu predajného tlaku, zatiaľ však bez výrazného prepredaného extrému. Momentum sa pohybuje na hodnote 99,283, teda mierne pod neutrálnou hranicou 100, čo potvrdzuje, že býčí impulz momentálne oslabil.
Z technického pohľadu bude kľúčové sledovať, či zlato udrží podporu v oblasti 5 000,76 USD. Ak by táto úroveň povolila, trh by mohol zamieriť nižšie k 4 859,98 USD, kde sa nachádza Fibonacciho úroveň 38,2 %. Na zlepšenie nálady by bol potrebný návrat nad 5 141,54 USD a následne aj nad pásmo okolo 5 190 USD, kde leží SMA 100. Až potom by sa otvoril priestor na opätovný test vyšších úrovní pri 5 302,69 USD a 5 341,96 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Denné zhrnutie: Ropa naďalej tlačí na Wall Street napriek priaznivým údajom CPI 🗽
🚩Striebro stráca 3 %
Kakao sa odrazilo od dna a pridalo 20 % od svojich minim 🍫
Ropa mierne rastie pre napätie okolo Iránu a správu EIA o zásobách v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.