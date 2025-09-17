📉EURUSD klesá o 0,15 % pred zasadnutím FOMC

🏦Trhy zadržiavajú dych pred prvým znížením sadzieb v roku 2025
O 20:00 oznámi Federálny rezervný systém svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách v USA. Trh je už niekoľko týždňov nastavený na zníženie o 25 bázických bodov – prvé od posledného poklesu zo 4,75 % na 4,5 % v decembri 2024.
Špekulácie o možnom „jumbo“ znížení o 50 bázických bodov každou minútou rastú, aj keď aj takýto krok by mohol byť vnímaný ako potenciálne jastrabí signál pre záverečné mesiace pôsobenia Jeromea Powella na čele Fedu.
Výnosy amerických dlhopisov sa jednoznačne posunuli do defenzívneho režimu, čo poukazuje na veľmi silné očakávania návratu k znižovaniu sadzieb v USA. S výnimkou prudkého poklesu po Dni oslobodenia sa výnosy desaťročných amerických štátnych dlhopisov nachádzajú na najnižšej úrovni od novembra 2024.
Zdroj: XTB Research, údaje Bloomberg
Čo očakávať od dnešného zasadnutia FOMC:
- Fed pravdepodobne zníži sadzby o 25 bázických bodov na rozpätie 4,00–4,25 %, prvýkrát od decembra 2024. Tento krok by mal prísť v reakcii na sériu slabších dát z trhu práce, ktoré si vyžadujú prekalkulovanie menovej politiky, aby sa predišlo rastu nezamestnanosti v prostredí zvýšenej podnikateľskej neistoty.
- Septemberové zasadnutie FOMC pravdepodobne odhalí prehlbujúce sa rozdiely vo vnútri Fedu. Nový kandidát Donalda Trumpa do Rady guvernérov, Stephen Miran, pravdepodobne podporí „jumbo“ zníženie o 50 bázických bodov, čo odráža ekonomickú agendu prezidenta. Naopak, Jeffrey Schmid z Kansasu sa vyjadril za ponechanie sadzieb bezo zmeny, pričom poukázal na zvýšený rast cien potravín, ktorý môže výrazne ovplyvniť inflačné očakávania medzi nízko- a strednepríjmovými spotrebiteľmi. K prvému narušeniu konsenzu po rokoch došlo už na poslednom zasadnutí, keď Michelle Bowman a Christopher Waller hlasovali za zníženie sadzieb.
- Oficiálne vyhlásenie o menovej politike by malo reflektovať rastúce riziká na trhu práce. Aktuálna fráza „podmienky na trhu práce zostávajú solídne“ pravdepodobne ustúpi zmienke o spomaľovaní rastu zamestnanosti. Na druhej strane, zmienky o „mierne zvýšenej inflácii“ a „nízkej nezamestnanosti“ by mali zostať nezmenené, pričom Fed zostane ostražitý voči rizikám na oboch stranách svojho mandátu.
- Spolu s rozhodnutím o sadzbách Fed zverejní aj aktualizované prognózy kľúčových makroekonomických ukazovateľov. Konsenzus očakáva navýšenie projekcie jadrovej PCE inflácie z 3 % na 3,1 %, pričom odhad HDP (1,4 %) a nezamestnanosti (4,5 %) na rok 2025 by mali ostať nezmenené.
- Napriek holubičím očakávaniam trhu môže septembrové zníženie sadzieb mať jastrabí tón, ktorý zdôrazní vzdialený cieľ cenovej stability a historicky nízku nezamestnanosť. Ak Powell nezdôrazní slabosť trhu práce výraznejšie než počas prejavu v Jackson Hole (t. j. riziko, že pomalší rast zamestnanosti sa môže pri externom šoku rýchlo zmeniť na krízu), a ak bude inflácia vykreslená ako pretrvávajúci problém, môže byť aj zníženie o 50 bázických bodov vnímané ako preventívne poistenie pre nadchádzajúce mesiace.
Inflácia CPI v auguste vzrástla v súlade s očakávaniami, pričom hlavným faktorom bol rast cien služieb, ktorý nesúvisel s clami.
Zdroj: XTB Research, údaje Macrobond
Včerajšie údaje o maloobchodných tržbách výrazne prekonali očakávania (0,6 % m/m vs. odhad 0,1 %), čo poukazuje na prekvapivú odolnosť spotrebiteľov napriek zreteľnému poklesu dopytu po pracovnej sile a všeobecnému trendu „menej náborov, viac prepúšťania.“
Nárast tržieb zasiahol široké spektrum sektorov aj napriek rastu cien po zavedení ciel, čo by malo vyvolať obozretnosť medzi jastrabími členmi Fedu.
Zdroj: XTB Research, údaje Macrobond
Podľa Bloomberg Economics sa očakáva, že septembrový „dot plot“ sa posunie nižšie, aj keď medián očakávaných znížení sadzieb na rok 2025 zostane nezmenený (ďalších −50 bázických bodov, sadzba na úrovni 3,75 %).
Z 19 členov FOMC sa očakáva, že 12 bude podporovať ďalšie znižovanie sadzieb (1 zníženie: 9 hlasov, 2 zníženia: 2 hlasy, 4 zníženia: 1 hlas — Miran). Graf ukazuje posledný „dot plot“ FOMC v porovnaní s aktuálnym ocenením futures (sivou farbou).
Zdroj: Bloomberg
USDIDX (H1)
Dolar zostáva slabý, pričom poklesy sa v posledných dňoch zrýchlili. Trhy očakávajú otočenie politiky Fedu a návrat k menovému uvoľňovaniu, ktoré by malo začať už dnešným zasadnutím.
Aktuálne dolár koriguje o +0,16 %, no ide len o reakciu na včerajší pokles o 0,75 % a podporu nad úrovňou 91,1000 bodu. Po dnešnom rozhodnutí a počas tlačovej konferencie možno očakávať zvýšenú volatilitu, pričom tón tlačovej konferencie bude kľúčový pre pokračovanie alebo obrat aktuálneho trendu.
