⏫US100 rastie o viac než 1 %

Technologické megakapitalizácie vedú rast
Technologický sektor opäť prevzal vedenie na Wall Street, pričom futures na Nasdaq 100 rastú o viac ako 1 %. Trh reaguje optimisticky na správy, že konzorcium vedené spoločnosťou Oracle Corp. pokročilo v akvizícii TikToku. Sentiment ďalej podporuje pokračujúce momentum akcií Micron Technology a Nvidia Corp., pričom Nvidia vedie medzi technologickými gigantmi.
Tento rast podporuje takmer rekordný prílev kapitálu do amerických akciových trhov. Podľa údajov o tokoch fondov zaznamenali americké akcie prílev približne 78 miliárd USD v týždni končiacom 17. decembra, čo je najväčší týždenný prílev kapitálu za posledný rok a jeden z najväčších v histórii. Technologické akcie pritom prvýkrát po troch týždňoch zaznamenali čistý prílev prostriedkov.
Trojitá expirácia ako katalyzátor
Dnešnú trhovú dynamiku výrazne ovplyvňuje tzv. „triple witching“ – kvartálna expirácia akciových opcií, indexových opcií a futures kontraktov. Analytici odhadujú, že bude vyporiadaných otvorených pozícií v nominálnej hodnote približne 7,1 bilióna USD, čo je mechanický jav, ktorý často spôsobuje zvýšené objemy a výrazné cenové výkyvy.
Okrem týchto technických faktorov sa investori čoraz viac sústreďujú na tzv. „Santa Claus rally“ – štatistický jav, pri ktorom trhy v posledných dvoch týždňoch roka zvyčajne rastú. Historické údaje ukazujú, že od roku 1928 index S&P 500 počas tohto obdobia vzrástol v 75 % prípadov. Strategické tímy popredných finančných inštitúcií, vrátane Goldman Sachs, zdôrazňujú, že napriek nedávnej volatilite zostávajú fundamenty pre koncoročné zotavenie silné.
Technický výhľad: Testovanie nových maxím
US100 dnes posilňuje o 1 % a nadväzuje na štvrtkové zisky. Po nedávnom preklopení kontraktov index testuje úroveň 25 500 bodov. Udržateľné prerazenie nad túto hranicu by znamenalo nové týždenné maximum a posunulo by mesačný výnos späť do pozitívneho teritória, čím by sa zvrátil neistý sentiment z úvodu decembra.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Sviatočná komoditná horúčka
Novo Nordisk – Riziká ustupujú, prichádzajú príležitosti
BREAKING: Spotrebiteľská dôvera CB pod očakávaniami!🔥📉
Cena medi po prvý raz v histórii prekonala 12 000 USD – trh poháňa kombinácia ciel, výpadkov ťažby a špekulácií
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.