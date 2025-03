EURUSD mierne klesá po holubičích komentároch ECB. Príde ďalšie zníženie v apríli?

„Všetko nasvedčuje aprílovému zníženiu,“ uviedol pre Econostream člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Yannis Stournaras.

Jeho vyjadrenia mali celkovo výrazne holubičí tón, najmä vzhľadom na to, že peňažný trh v súčasnosti pripisuje zníženiu sadzieb na najbližšom zasadnutí Rady guvernérov ECB len 60 % pravdepodobnosť. Podľa Stournarasa by mala depozitná sadzba do konca roka 2025 klesnúť na 2 %, pričom inflácia by mala nasledovať podobnú trajektóriu.

EURUSD sa odrazil od úrovne rezistencie okolo 1,094 a prehĺbil pokles po nedávnej konferencii Fedu, kde bola zdôraznená potreba vyčkať so znižovaním sadzieb. Po sérii dynamických rastov euro tento týždeň oslabilo voči doláru o 0,5 %.

Zdroj: xStation5