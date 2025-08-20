Trump vyzýva na rezignáciu Cookovej z Fedu

Donald Trump vyzval členku Rady guvernérov Federálneho rezervného systému Lisu Cookovú na okamžitú rezignáciu a na sieti Truth Social napísal: „Cooková musí okamžite rezignovať!!!!“. Tento bezprecedentný útok je súčasťou širšej kampane Trumpovej administratívy s cieľom prevziať kontrolu nad menovou politikou USA a oslabiť nezávislosť najdôležitejšej finančnej inštitúcie v krajine.
Obvinenia z podvodu ako zámienka
Trumpova požiadavka vychádza z obvinení, ktoré vzniesol Bill Pulte, riaditeľ Federálnej agentúry pre financovanie bývania (FHFA) a blízky spojenec prezidenta. Pulte obviňuje Cookovú z falšovania bankových dokumentov s cieľom získať výhodnejšie podmienky úveru. Tvrdí, že počas dvoch týždňov uviedla ako svoje hlavné bydlisko dve rôzne nehnuteľnosti, čo by mohlo predstavovať hypotekárny podvod.
Pulteho vlastné vyhlásenia však odhaľujú skutočný cieľ: „Vo Fede večierok skončil,“ a že predseda Powell si môže robiť, čo chce, ale „tak či onak večierok skončil.“ To naznačuje, že prípadná rezignácia Cookovej by Trumpa priblížila k získaniu väčšiny vo Federálnom výbore pre voľný trh (FOMC). Za zmienku stojí, že Cooková je v súčasnosti považovaná za umierneného „jastraba.“
Získa Trump hlasovaciu väčšinu?
Waller a Bowman nedávno hlasovali za zníženie sadzieb. Na druhej strane Jefferson, ktorý je jedným z kandidátov na šéfa Fedu, zastáva veľmi podobné názory. Miran, nový člen FOMC, by mal hlasovať za zníženie sadzieb, pričom nahrádza jastrabiu Kuglerovú. Goolsbee, ťažko čitateľný člen Fedu, by tiež mohol potenciálne hlasovať za zníženie. Niektorí ho považujú za jastraba, iní za holubicu. Nedávno uviedol, že vidí priestor na zníženie sadzieb na jeseň, no posledný rast inflácie situáciu skomplikoval. Napriek tomu, ak by k zmenám došlo a všetky spomenuté osoby hlasovali za zníženie, existuje možnosť získať určitý stupeň kontroly nad Fedom. Je tiež dôležité pripomenúť, že šéfa Fedu menuje Trump. Zdroj: Bloomberg Economics
Systematická vojna proti Fedu
Trump vedie od začiatku svojho druhého mandátu viacfrontovú kampaň proti Fedu. Prezident pravidelne útočí na predsedu Jeroma Powella, označuje ho za „hrozného“, „hlúpeho“, „zatvrdnutého mulicu“ a „úplného idiota.“
Zároveň Trump požaduje drastické zníženie sadzieb o 3 percentuálne body – zo súčasných 4,5 % na približne 1,5 %. Takáto radikálna zmena by mohla spustiť inflačnú špirálu a destabilizovať ekonomiku. V auguste prezident dokonca vyzval Radu guvernérov Fedu, aby „prevzala kontrolu“ od Powella, ak nepodľahne tlaku.
Bezprostredné dôsledky na trh
Trh zostáva zraniteľný voči všetkým Trumpovým vyhláseniam. Ak opäť začne útočiť na Powella a Fed, dolár môže reagovať nervózne. Už skôr sa objavili špekulácie, že dolár by mohol byť opustený ako rezervná mena, ak nebude situácia s úrokovými sadzbami jasnejšia.
Čo ak Trump zájde príliš ďaleko? Analytici Deutsche Bank varujú, že prípadné odvolanie Powella by mohlo spôsobiť pokles dolára o 3–4 % počas 24 hodín a kolaps amerického dlhopisového trhu. Výnosy 10-ročných dlhopisov by mohli vzrásť nad 5,5 %, čo by dramaticky zvýšilo náklady na obsluhu štátneho dlhu zo súčasných 1,4 bilióna USD na potenciálne 2 bilióny USD.
Lekcie z histórie a sveta
Historické štúdie ukazujú, že politický tlak na Fed vedie k inflácii bez pozitívneho efektu na hospodársky rast. Analýza Univerzity v Marylande zistila, že politický tlak podobný tomu z obdobia Nixonovej administratívy by mohol zvýšiť ceny o 7 % počas dekády.
Príklad dnešného Turecka pod Erdoganom ilustruje katastrofálne následky politickej kontroly nad centrálnou bankou. Inflácia v Turecku v máji 2024 dosiahla 75 %, čo sprevádzal kolaps meny a strata dôvery na medzinárodných trhoch. Ako varuje Guha z Evercore ISI: „Náhle ohrozenie nezávislosti Fedu zvýši napätie na trhoch a posunie ich smerom k stagflácii.“ Na druhej strane, porovnávanie menovej situácie v USA s Tureckom sa zdá prehnané, no v najhoršom scenári nemožno vylúčiť katastrofu dolára.
Powell získava podporu v Jackson Hole
Na konferencii v Jackson Hole sa centrálni bankári z celého sveta pripravujú brániť Jeroma Powella a princíp nezávislosti Fedu. To ukazuje, ako vážne globálne inštitúcie vnímajú hrozbu zo strany Trumpa. Christine Lagardeová, šéfka Európskej centrálnej banky, varuje, že „nezávislosť centrálnych bánk je pod rastúcim tlakom.“
Odborníci bijú na poplach, že podkopanie nezávislosti Fedu by mohlo ohroziť status dolára ako hlavnej svetovej rezervnej meny. Francesco Pesole z ING poznamenáva, že „nezávislý Fed je základným pilierom atraktivity dolára ako rezervnej meny.“ Jamie Dimon, generálny riaditeľ JPMorgan Chase, označuje nezávislosť Fedu za „posvätnú“ a varuje pred nezvratnými následkami jej oslabovania.
EUR/USD sa dnes mierne zotavuje smerom k 1,1700, aj keď zmeny nie sú veľmi výrazné. S rastúcim trhovým rizikom rastú ceny amerických dlhopisov. Napriek tomu, že dnešok je pokojný, zosilnenie zásahov do Fedu by mohlo viesť k ďalšej vlne oslabenia dolára, ako sme videli v posledných mesiacoch. Zdroj: xStation5
