EURUSD mierne rastie

Wall Street čaká na kľúčové inflačné údaje, ktoré budú zverejnené dnes o 14:30 🏛️
Finančné trhy neprežívajú jednoduchý týždeň. Zlepšujúce sa ekonomické dáta v USA a vyčerpanie rastového potenciálu AI spoločností tlačia na hlavné indexy Wall Street, zatiaľ čo posilňujú dolár, ktorý smeruje k najlepšiemu týždňu za posledné dva mesiace.
Popoludní bude zverejnený kľúčový ukazovateľ – PCE. Hoci tento ukazovateľ stratil časť významu v prospech údajov z trhu práce, môže priniesť nové otázniky ohľadom ďalších krokov Fedu.
Aj keď Federálny rezervný systém minulý týždeň znížil úrokové sadzby o 25 bázických bodov kvôli oslabenému trhu práce, je potrebné ďalej sledovať vývoj inflácie, než sa pristúpi k agresívnejšiemu uvoľňovaniu menovej politiky.
Dnešné zverejnenie údajov PCE, teda preferovaného ukazovateľa Fedu pre sledovanie cenových trendov, bude rozhodujúce.
Očakáva sa, že údaje ukážu mierne zrýchlenie rastu cien v auguste, aj keď ročná inflácia zostane stabilná.
PCE má tendenciu kolísať pomalšie než index spotrebiteľských cien (CPI), pretože zohľadňuje zmeny v správaní spotrebiteľov, napr. prechod na lacnejšie alternatívy pri raste cien. Zároveň pokrýva širšie spektrum výdavkov.
Ako sa PCE líši od inflácie?
Pri analýze významu PCE je kľúčové pochopiť rozdiely oproti inflácii meranej CPI (index spotrebiteľských cien).
CPI zaznamenáva len výdavky, ktoré spotrebitelia platia z vlastného vrecka, zatiaľ čo PCE zahŕňa všetky tovary a služby spotrebované v krajine – bez ohľadu na to, či ich zaplatili jednotlivci, podniky alebo štát.
Tieto ukazovatele používajú odlišné výpočtové metódy a váženie.
CPI používa pevne stanovený spotrebný kôš, ktorý sa aktualizuje každé dva roky a neumožňuje pružne reagovať na nové produkty alebo cenové zmeny.
PCE naopak umožňuje mesačnú zmenu tovarov podľa relatívnych cien – napríklad prechod z hovädzieho na kuracie mäso pri raste cien hovädzieho.
Preto PCE zvyčajne rastie pomalšie, aj keď rozdiel nie je výrazný.
V dôsledku toho PCE pripisuje menšiu váhu cenám, ktoré rástli rýchlejšie. Ďalším príkladom je bývanie: v súčasnosti tvorí 33 % spotrebného koša CPI, ale len 15 % v rámci PCE. CPI je preto zvyčajne vyšší než PCE, čo platí aj v súčasnosti.
Napokon existujú aj metodologické rozdiely pri výpočte niektorých produktov, napríklad leteckých lístkov. CPI používa pevný počet leteckých trás, zatiaľ čo PCE pracuje s údajmi o výdavkoch cestujúcich a počte preletených míľ.
Čo môžeme očakávať dnes?
Ak bude PCE naďalej rásť, môže to spomaliť rozhodovanie Fedu. Naopak, stabilný alebo slabší výsledok by mohol ospravedlniť dve zníženia sadzieb do konca roka.
Podľa Fed Watch je aktuálne 87 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb v októbri a 58 % šanca na ďalšie zníženie v decembri.
Ale ak PCE prekročí nasledujúce úrovne, situácia sa môže výrazne zmeniť:
-
Jadrové PCE medziročne: +2,9 %, rovnako ako v júli
-
Jadrové PCE medzimesačne: +0,2 %, pod júlovým rastom +0,3 %
-
PCE medziročne: +2,7 %, viac ako júlových +2,6 %
-
PCE medzimesačne: +0,3 %, viac ako júlových +0,2 %
Tieto údaje nasledujú po prekvapivo silnej revízii HDP, zverejnenej vo štvrtok. Americká ekonomika v 2. štvrťroku rástla anualizovaným tempom 3,8 % (predchádzajúci odhad 3,3 %), čo znamená obrat po poklese o -0,5 % v 1. štvrťroku.
Tento predchádzajúci pokles bol spôsobený nárastom dovozu pred zavedením ciel oznámených prezidentom Trumpom, ktorý sa však v posledných mesiacoch normalizoval.
Vzhľadom na silný ekonomický rast v USA sa Fed naďalej sústredí na infláciu a slabosť trhu práce.
Cielne opatrenia zostávajú rizikom, ale zatiaľ nespôsobili očakávaný inflačný šok, hoci Trump pokračuje v oznamovaní nových ciel, napríklad dnes voči liekom, nábytku a nákladným vozidlám.
Do cenového vývoja zasahujú aj zníženie sadzieb, slabší dolár a imigračná politika.
Na druhej strane, Donald Trump včera vyhlásil, že zníženie sadzieb Fedu by malo byť základným scenárom „aj pri silných ekonomických dátach“, čo môže naznačovať, že aj keď bude Fed tento rok opatrnejší, budúci rok môže byť zásadne odlišný – s novým kandidátom na čele Fedu nominovaným Trumpom a holubičou politikou zameranou na nižšie náklady financovania dlhu.
Z dlhodobého hľadiska silné americké dáta obvykle podporujú akciový trh.
Očakávania trhu:
Každá odchýlka od očakávaní bude mať následky na finančné trhy.
Kľúčový bude najmä mesačný rast jadrového PCE.
Zvýšenie tohto údaja z 0,3 % na 0,4 % by mohlo negatívne zasiahnuť indexy na Wall Street, najmä technologický sektor a malé spoločnosti, pričom korekcie môžu presiahnuť 1 % počas jediného dňa.
Naopak zlato a striebro môžu pokračovať v dlhodobom rastovom trende a dolár môže ďalej posilňovať, ako v posledných dňoch.
Dnes môžeme vidieť, že EURUSD sa pokúša o odraz po včerajšom výpredaji.
Pozornosť bude potrebné venovať aj výnosom dlhopisov.
Vyššie inflačné očakávania, ktoré obmedzujú schopnosť Fedu znižovať úrokové sadzby, by mohli viesť k výraznému rastu výnosov zo štátneho dlhu.
Na druhej strane, ak budú údaje PCE slabšie, než sa očakáva, možno očakávať odraz na akciových trhoch, pričom index US500 by mohol prekročiť úroveň 6700 bodov.
