EURUSD pod tlakom 📌Komentáre Goolsbeeho a Schmida z Fedu k menovej politike USA

Bankári Fedu Goolsbee a Schmid dnes komentovali ekonomiku USA a politiku Federálneho rezervného systému. Nižšie sú ich vyjadrenia.
Schmid (Fed)
-
Zníženie sadzieb o štvrť bodu bolo rozumným krokom v rámci riadenia rizík.
-
Inflácia zostáva príliš vysoká, zatiaľ čo trh práce je stále v rovnováhe.
-
Dohľad Fedu nad bankami je dôležitý pre širšie poslanie centrálnej banky.
-
Budúce rozhodnutia o menovej politike budú závislé od dát.
-
Menová politika Fedu je momentálne mierne reštriktívna — čo je podľa neho správne nastavenie.
-
Najnovšie dáta poukazujú na rastúce riziká pre trh práce.
-
Zníženie sadzieb bolo vhodné na kompenzáciu týchto rizík.
-
Fed je v súčasnosti blízko splneniu svojich mandátov, ale politika musí zostať proaktívna.
Goolsbee (Fed)
-
Zostávam všeobecne optimistický, že sme na „zlatej ceste“, pričom inflácia má klesajúci trend.
-
Najväčším krátkodobým rizikom je pretrvávajúca vyššia inflácia.
-
Adopcia umelej inteligencie firmami nie je tak rozsiahla, ako sa často predpokladá.
-
Krátke alebo obmedzené uzavretie vlády historicky nemá trvalé ekonomické dôsledky.
-
Niektoré ukazovatele trhu práce poukazujú na väčšiu stabilitu.
-
Trh práce mierne ochladzuje.
-
Ak by vláda diktovala centrálnej banke, čo má robiť so sadzbami, inflácia by rástla.
-
Sadzby môžu ďalej klesať, ak riziká stagflácie pominú.
-
Vidím „zvláštne prostredie“ s rizikami na strane zamestnanosti aj inflácie.
-
Sadzby by mohli klesnúť výraznejšie, ak by sa inflácia priblížila k 2 %, ale som opatrný s predčasným znižovaním.
-
Spoliehanie sa na prechodnosť inflácie ma znepokojuje.
-
Nie som úplne presvedčený, že je správne príliš rýchlo znižovať sadzby len na základe spomalenia trhu práce.
-
Zdá sa, že trh práce ochladzuje, zatiaľ čo inflácia rastie.
