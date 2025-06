EURUSD posilňuje 📌

Uk├í┼że m├íjov├í spr├íva o zamestnanosti v s├║kromnom sektore o┼żivenie? ­čöÄ­čôä

 

Spr├íva ADP o zamestnanosti v s├║kromnom sektore za m├íj 2025 by mala uk├íza┼ą n├írast o 110 000 pracovn├Żch miest , oproti len 62 000 poz├şci├ím vytvoren├Żm v apr├şli.

V súčasnosti predstavitelia Fedu nevidia alarmujúce známky oslabenia trhu práce.

Apr├şlov├í spr├íva priniesla iba 62 000 nov├Żch pracovn├Żch miest, ─Źo vyvolalo ot├ízky o stave trhu pr├íce. ├Üdaje za m├íj bud├║ k─ż├║─Źov├ę pri pos├║den├ş, ─Źi i┼ílo o jednorazov├Ż v├Żkyv alebo za─Źiatok dlhodobej┼íieho trendu.

M├íjov├í spr├íva ADP bude zverejnen├í dnes o 14:15. Trhov├Ż konsenzus o─Źak├íva n├írast 110 000 pracovn├Żch miest v s├║kromnom sektore, ─Źo by znamenalo mierne o┼żivenie po slabom apr├şlovom v├Żsledku. D├íta prich├ídzaj├║ v nap├Ątom prostred├ş: dnes toti┼ż nadob├║da ├║─Źinnos┼ą rozhodnutie prezidenta Trumpa zdvojn├ísobi┼ą cl├í na oce─ż a hlin├şk. Investori z├írove┼ł ─Źakaj├║, ─Źi ohl├ísen├Ż rozhovor s ─Ź├şnskym prezidentom Si ┼Ąin-pchingom uvo─żn├ş obchodn├ę nap├Ątie. Trhy sleduj├║ aj v├Żsledky rokovan├ş s ─Ćal┼í├şmi obchodn├Żmi partnermi. Biely dom v─Źera potvrdil, ┼że dne┼íok je kone─Źn├Ż term├şn na predlo┼żenie obchodn├Żch pon├║k zo zahrani─Źia.

Index americk├ęho dol├íra (USDIDX) sa dr┼ż├ş tesne pod ├║rov┼łou 99,10 a dnes oslabuje po v─Źeraj┼íom miernom raste. USDJPY sa pohybuje okolo 144,10, no n├ílada na trhu ost├íva zmie┼ían├í pre protichodn├ę sign├íly z americkej ekonomiky. Pondelkov├ę ├║daje o poklese v├Żrobnej aktivity boli kompenzovan├ę utorkov├Żm ne─Źakan├Żm rastom po─Źtu pracovn├Żch miest (JOLTS) v apr├şli na 7,39 mili├│na. Dne┼ín├í ADP spr├íva a piatkov├ę NFP m├┤┼żu prinies┼ą investorom viac jasnosti.

Minul├Ż mesiac bola spr├íva ADP v├Żrazne slab┼íia, ne┼ż sa o─Źak├ívalo, zatia─ż ─Źo n├ísledn├í spr├íva NFP prekvapila opa─Źn├Żm smerom. V├Żsledkom bola v├Żznamn├í odch├Żlka medzi oboma publik├íciami.

Na ─Źo si da┼ą pozor:

­čö╣ Silnej┼í├ş ne┼ż o─Źak├ívan├Ż v├Żsledok:

Fed by z├şskal uistenie, ┼że trh pr├íce zost├íva stabiln├Ż, a ┼że aktu├ílna mierne re┼ítrikt├şvna menov├í politika je vhodn├í. Dol├ír by mohol posilni┼ą. Reakcia akciov├Żch trhov je ┼ąa┼ż┼íie predv├şdate─żn├í, ale siln├Ż v├Żsledok by zn├ş┼żil riziko spomalenia, ─Źo by mohlo podpori┼ą rast indexov.

­čö╣ Slab┼í├ş v├Żsledok:

I┼ílo by o druh├Ż slab├Ż ├║daj za sebou, ─Źo by podporilo n├ízor, ┼że cl├í za─Ź├şnaj├║ obmedzova┼ą zamestn├ívanie. Trh by mohol reagova┼ą opa─Źne ne┼ż v predch├ídzaj├║com scen├íri. Aj ke─Ć bude piatkov├Ż NFP pre Fed d├┤le┼żitej┼í├ş, slab├ę ─Ź├şsla dnes by mohli o┼żivi┼ą ┼ípekul├ície o mo┼żnom z├ísahu Fedu u┼ż v j├║li.

EURUSD

Dol├ír je dnes slab├Ż a EURUSD rastie o 0,06 % na 1,13800. Okrem spr├ívy ADP bude dnes pozornos┼ą zameran├í aj na ISM d├íta zo sektora slu┼żieb a mo┼żn├ę aktualiz├ície o obchodn├Żch dohod├ích s partnermi USA.

 

 

