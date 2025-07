EURUSD posilňuje o 0,15 %

Ovládnu clá ceny v USA? 🔎📃

Dnes o 14:30 bude zverejnený najnovší údaj o indexe spotrebiteľských cien (CPI) v USA za jún. Americký dolár pred zverejnením oslabuje, no očakávania rastúcich inflačných tlakov môžu podporiť zelenú bankovku prostredníctvom špekulácií o jastrabej politike Fedu.

Čo očakávať od inflácie v USA:

V júni sa očakáva, že ceny medzimesačne vzrastú o 0,3 % (máj: +0,1 %) a medziročne o 2,6 % (máj: +2,4 %).

Jadrová inflácia by mala takisto vzrásť: +0,3 % m/m (máj: +0,1 %) a +2,9 % y/y (máj: +2,8 %).

Clá pravdepodobne zvýšia ceny produktov ako nábytok, hračky, športové vybavenie, oblečenie a audio technika. Firmy už nedokážu náklady na clá absorbovať, keďže zásoby sú vyčerpané, čo bude mať negatívny dopad na marže.

Ceny potravín sa očakávajú mierne vyššie (+0,4 % m/m), najmä kvôli mäsu a dovážanému tovaru.

Ceny energií by mali zostať stabilné:

Benzín môže po májovom poklese o -2,6 % stúpnuť o 0,8 % m/m

Elektrina sa predpokladá s rastom +1 %

Zemný plyn môže naopak klesnúť o -1 %

Cenové tlaky v sektore služieb by mali oslabiť v dôsledku deflačných trendov v letenkách, ubytovaní (hotely) a voľnočasových službách.

Môžu makroúdaje rozptýliť neistotu?

Predstavitelia Fedu sa domnievajú, že plné dopady obchodnej vojny môžu byť viditeľné až od augusta alebo na konci roka. Mnohí ekonómovia však očakávajú, že vplyv ciel sa prejaví už v dnešnej inflačnej správe.

Nájomné zostáva hlavným prispievateľom k inflácii v USA a obchodná vojna môže ovplyvniť ceny dovážaného tovaru, ktorý bude dnes v centre pozornosti. To naznačuje možné zvýšenie cien aj v ďalších segmentoch, ako sú jazdené a nové vozidlá, alkoholické nápoje, potraviny a tabakové výrobky.

Aj keď ceny pohonných hmôt zostávajú nízke a momentálne nepredstavujú zdroj inflačného tlaku, clá predstavujú výrazné riziko. V najnovšej správe ISM Services firmy uviedli, že hlavným faktorom zvýšených cien a drahších komponentov v dodávateľských reťazcoch je obchodná vojna. Cenový subindex zostáva na vysokej úrovni, hoci stále výrazne nižšie ako počas obdobia pandémie COVID-19.

Najväčšia zložka inflácie – ceny bývania (nájomné) – je na zostupnej trajektórii, čo by malo v nasledujúcich mesiacoch prispieť k nižším hodnotám CPI. Dynamika cien nových domov taktiež spomalila a aktuálne sa nachádza v neutrálnom pásme.

Ceny nájmov pri nových zmluvách prudko klesajú. S rastúcim podielom nových prenájmov sa očakáva, že zložka „bývanie“ v indexe CPI bude tento trend nasledovať.

EURUSD (graf H1)

Americký dolár zreteľne oslabuje pred zverejnením údajov o inflácii (CPI). Rastu EURUSD pomáha aj sila eura, pričom pár si dnes pripisuje 0,18 %. Napriek tomu, vzhľadom na lokálne maximum pri úrovni 1,18120, sa aktuálny kurz nachádza stále 1,25 % pod touto hodnotou.

Prekvapenie smerom nahor v CPI by mohlo znížiť očakávania ohľadom znižovania sadzieb Fedu tento rok a posilniť dolár. Na to by však bolo potrebné výraznejšie prekvapenie smerom nahor, pretože rast jadrovej inflácie na 2,9 % je už v konsenze započítaný.





