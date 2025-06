🪙 EURUSD sa drží na úrovni 1,1400

Eur├│pska centr├ílna banka (ECB) dnes zverejn├ş svoje rozhodnutie o ├║rokov├Żch sadzb├ích o 14:15. Nasledova┼ą bude tla─Źov├í konferencia prezidentky Christine Lagardeovej od 14:45.

Eur├│pska centr├ílna banka dnes pod─ża o─Źak├ívan├ş zn├ş┼żi sadzby o ─Ćal┼í├şch 25 b├ízick├Żch bodov, ─Ź├şm by depozitn├í sadzba klesla na 2,00ÔÇ»%. To by predstavovalo polovicu maxim├ílnej ├║rovne 4ÔÇ»%, ktor├║ si banka udr┼żiavala koncom roka 2023 a za─Źiatkom 2024.

Toto zn├ş┼żenie je podporen├ę viacer├Żmi faktormi, vr├ítane pokra─Źuj├║ceho poklesu medziro─Źnej infl├ície CPI, ktor├ęho hlavn├Żm d├┤vodom s├║ ni┼ż┼íie ceny energi├ş. Dodato─Źn├Ż dezinfla─Źn├Ż tlak poch├ídza aj z americk├Żch ciel, ktor├ę zvy┼íuj├║ dostupnos┼ą tovarov v Eur├│pe.

K─ż├║─Źovou ot├ízkou teraz je, ─Źi ECB t├Żmto rozhodnut├şm uzavrie cyklus uvo─ż┼łovania, alebo ─Źi ÔÇö vzh─żadom na pokra─Źuj├║ci pokles infl├ície a obchodn├║ neistotu ÔÇö nazna─Ź├ş mo┼żnos┼ą ─Ćal┼í├şch dvoch a┼ż troch zn├ş┼żen├ş sadzieb.

Interest rates in

Euroz├│na u┼ż zaznamenala v├Żrazn├ę zn├ş┼żenia sadzieb. Je v┼íak d├┤le┼żit├ę poznamena┼ą, ┼że tieto kroky boli mierne a neboli reakciou na kr├şzu, ─Źo m├┤┼że zlep┼íi┼ą dlhodob├ę vyhliadky na dosiahnutie infla─Źn├ęho cie─ża.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

O─Źak├ívania ─Ćal┼í├şch krokov ECB:

­čö╣ Holubi─Ź├ş postoj:

O─Źak├íva sa, ┼że Rada guvern├ęrov ECB si zachov├í mierne holubi─Ź├ş t├│n a ponech├í si priestor na ─Ćal┼íie rozhodnutia.

Index Bloomberg ECBspeak, ktor├Ż sleduje r├ętoriku ─Źlenov rady, nazna─Źuje zintenz├şvnenie holubi─Źieho postoja, pri─Źom d├┤raz sa kladie na dezinfla─Źn├Ż vplyv americk├Żch ciel na euroz├│nu.

­čö╣ ─Äal┼íie zn├ş┼żenie sadzieb:

Z├íkladn├Ż scen├ír predpoklad├í ─Ćal┼íie zn├ş┼żenie o 25 b├ízick├Żch bodov v septembri.

Pravdepodobnos┼ą pokra─Źovania uvo─ż┼łovania menovej politiky zost├íva vysok├í, hoci mo┼żn├í obchodn├í dohoda s USA v j├║li m├┤┼że v├Żh─żad zmeni┼ą.

­čö╣ Obavy z infl├ície:

Rast miezd sa spomalil a infl├ícia v m├íji klesla pod 2 % cie─ż ECB.

Najnov┼íie progn├│zy ECB nezoh─żadnili americk├ę cl├í ozn├ímen├ę 2. apr├şla, tak┼że m├┤┼żu by┼ą dodato─Źne zn├ş┼żen├ę. Zauj├şmav├ę je, ┼że aj jastrab├ş guvern├ęr rak├║skej centr├ílnej banky prip├║┼í┼ąa, ┼że cl├í m├┤┼żu vies┼ą k poklesu spotrebite─żsk├Żch cien.

­čö╣ Vplyv ciel a ─Ćal┼í├şch faktorov:

Obchodn├í politika USA negat├şvne ovplyv┼łuje ceny eur├│pskych v├Żrobkov, pri─Źom E├Ü zatia─ż nezaviedla odvety vo forme ciel.

Z├írove┼ł klesaj├║ ceny ropy a energetick├Żch komod├şt, ─Źo zni┼żuje napr├şklad n├íklady na elektrick├║ energiu.

­čôî O─Źak├ívania oh─żadom sadzieb ECB

Trh po─Ź├şta s ─Ćal┼í├şm zn├ş┼żen├şm sadzieb ECB v septembri tohto roku. Tento v├Żh─żad sa v┼íak m├┤┼że zmeni┼ą, ak v j├║li d├┤jde k uzavretiu obchodnej dohody medzi USA a Eur├│pskou ├║niou.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

­čôŐ Dopad na obchodovanie s eurom:

­čöŞ Holubi─Ź├ş postoj ECB:

Ak si ECB zachov├í holubi─Ź├ş t├│n, pokles pod ├║rove┼ł 1,1400 na menovom p├íre EURUSD nemo┼żno vyl├║─Źi┼ą. ECB zost├íva opatrn├í vzh─żadom na pretrv├ívaj├║ce obchodn├ę nap├Ątie.

­čöŞ Rozdiel v menovej politike:

Ak Fed v USA zvol├ş jestvab├ş pr├şstup (napr. ponech├í sadzby vy┼í┼íie alebo ich bude zni┼żova┼ą pomal┼íie), rozdiel medzi sadzbami v euroz├│ne a USA sa m├┤┼że roz┼í├şri┼ą, ─Źo by teoreticky znev├Żhodnilo euro. EURUSD sa v┼íak dr┼ż├ş vysoko kv├┤li averzii vo─Źi dol├íru, ktor├║ vyvol├ívaj├║ Trumpove politiky.

­čöŞ Mo┼żn├ę o┼żivenie eura:

Eur├│pska ekonomika ukazuje zn├ímky zlep┼íenia a infla─Źn├Ż cie─ż bol dosiahnut├Ż. E├Ü z├írove┼ł pl├ínuje v├Żdavky pribli┼żne 800 mili├írd EUR na zbrojenie, ─Źo by mohlo podpori┼ą ─Ćal┼íie o┼żivenie hospod├írstva a vytvori┼ą infla─Źn├Ż impulz, ktor├Ż by mohol odradi┼ą ECB od ─Ćal┼íieho zni┼żovania sadzieb.

­čöŞ Zv├Ż┼íen├í neistota:

Vy┼í┼íia neistota okolo obchodn├ęho sporu medzi USA a E├Ü m├┤┼że vies┼ą ECB k v├Ą─Ź┼íej opatrnosti. Ak by Christine Lagardeov├í vyjadrila obavy o v├Żh─żad ekonomiky, mohlo by to potvrdi┼ą holubi─Ź├ş postoj a vyvola┼ą silnej┼íiu korekciu EURUSD. Naopak, ak ECB pouk├í┼że na riziko vy┼í┼íej infl├ície a vyzve na obozretnos┼ą pri hodnoten├ş ciel, euro m├┤┼że znovu posilni┼ą.

­čôł Technick├Ż v├Żh─żad pre EURUSD:

EURUSD sa dr┼ż├ş nad hladinou 1,1400 a obchoduje sa v rast├║com trendovom kan├íli. Holubi─Ź├ş postoj ECB m├┤┼że vies┼ą k testovaniu dolnej hranice kan├íla, a prerazenie pod 1,1350 m├┤┼że vyvola┼ą hlb┼íiu korekciu. Z├│na okolo 1,1250 v┼íak pravdepodobne poskytne siln├║ podporu.

­čôë V├Żnosy z americk├Żch dlhopisov zost├ívaj├║ vysok├ę (odr├í┼ża sa to v n├şzkych cen├ích TNOTE), ale zatia─ż to nepodporilo dol├ír. Ak by ECB nazna─Źila, ┼że sadzby dosiahli svoj vrchol, mohlo by to vies┼ą k prerazeniu nad horn├Ż okraj kan├íla a pohybu nad 1,1500.

Zdroj: xStation5

 

