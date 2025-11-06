Eutelsat mení finančného riaditeľa tesne pred kľúčovým navýšením kapitálu

- Eutelsat oznámil výmenu CFO tesne pred emisiou akcií v hodnote 1,5 miliardy EUR.
- Nový finančný riaditeľ Sébastien Rouge nastúpi vo februári 2026.
- Cieľom navýšenia kapitálu je zníženie dlhu a financovanie LEO siete OneWeb.
Spoločnosť Eutelsat, európsky konkurent Starlinku od SpaceX, prekvapivo oznámila výmenu finančného riaditeľa len niekoľko týždňov pred plánovaným navýšením kapitálu o 1,5 miliardy eur. Novým CFO sa stane Sébastien Rouge, ktorý aktuálne pôsobí na rovnakej pozícii v skupine Imerys a v minulosti zastával funkciu CFO vo firme Soitec. Funkcie sa ujme vo februári 2026.
Rouge nahradí Christophea Caudreliera, ktorý po troch rokoch vo funkcii odchádza. Odchod v tomto načasovaní prekvapil trhy, najmä vzhľadom na blížiace sa navýšenie kapitálu, ktorého cieľom je zníženie zadlženia firmy a financovanie rozvoja satelitnej siete OneWeb.
Táto sieť operuje na nízkej obežnej dráhe (LEO) a je v súčasnosti jedinou reálnou alternatívou ku Starlinku.
Na kapitálovom vstupe sa podieľajú najmä francúzska štátna agentúra APE a britská vláda, pričom Eutelsat dúfa, že osloví aj nových súkromných investorov. Zmena vo vedení však prišla nečakane a analytici varujú, že môže oslabiť dôveru investorov. Podľa Alekse Peterca z Bernstein Research bol Caudrelier „vysoko hodnotený“ a jeho odchod tesne pred navýšením kapitálu je „do istej miery prekvapivý“.
Graf ETL.FR (D1)
Akcie spoločnosti Eutelsat sa aktuálne obchodujú za 3,255 EUR a po predchádzajúcom rastovom impulze sa opäť dostávajú pod tlak. Cena klesla pod oba kĺzavé priemery – EMA 50 (3,415 EUR) a SMA 100 (3,350 EUR), čo predstavuje negatívny technický signál a naznačuje stratu krátkodobého aj strednodobého býčieho momenta. RSI klesol na hodnotu 45,6, čo odráža ochladenie nákupného záujmu, avšak stále sa nachádza nad hranicou prepredanosti. Z technického hľadiska tak stále existuje priestor pre ďalší pokles.
Zdroj: xStation5
