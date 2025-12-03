Akcie Salesforce sa prepadli – investori váhajú nad AI stratégiou, no nízke ocenenie môže byť príležitosťou

-
Akcie Salesforce v roku 2025 klesli o približne 30 % pre obavy z monetizácie AI nástrojov a spomalenie rastu tržieb.
-
Súčasné ocenenie je podpriemerné v porovnaní so sektorom, čo môže predstavovať zaujímavý dlhodobý vstupný bod.
-
Salesforce má silné postavenie v segmente podnikových IT služieb – CRM, analytika, cloud, Slack a AI.
-
Ak sa firme podarí efektívne zmonetizovať AI riešenia, môže nastať zvrat vo vývoji ceny akcií smerom nahor.
-
Akcie Salesforce v roku 2025 klesli o približne 30 % pre obavy z monetizácie AI nástrojov a spomalenie rastu tržieb.
-
Súčasné ocenenie je podpriemerné v porovnaní so sektorom, čo môže predstavovať zaujímavý dlhodobý vstupný bod.
-
Salesforce má silné postavenie v segmente podnikových IT služieb – CRM, analytika, cloud, Slack a AI.
-
Ak sa firme podarí efektívne zmonetizovať AI riešenia, môže nastať zvrat vo vývoji ceny akcií smerom nahor.
Spoločnosť Salesforce sa v roku 2025 zaradila medzi najhoršie výkonné technologické akcie. Ich hodnota klesla približne o 30 %, čo odráža obavy investorov z prechodu na AI riešenia a ich schopnosti priniesť výnosy. Napriek tomu sa objavujú názory, že akcie môžu byť pri týchto cenách podhodnotené, najmä vzhľadom na šírku AI stratégie firmy.
Zdroj: xStation5
Prečo akcie klesli – a je to oprávnené?
Investori sú znepokojení najmä dvomi faktormi: spomalením rastu tržieb a neistotou ohľadom monetizácie AI produktov. Hoci Salesforce uvádza nové AI riešenia ako Einstein GPT či Agentforce, trh stále čaká na dôkazy, že tieto produkty výrazne prispejú k príjmom.
Opatrné výhľady vedenia v predchádzajúcich štvrťrokoch len posilnili negatívny sentiment.
Prečo môže byť akcia podhodnotená
Po výraznom poklese sa akcie obchodujú za atraktívne pomery P/E a cash flow v porovnaní s konkurenciou. Salesforce má silné postavenie – od CRM cez analytiku až po cloudové a AI nástroje – čo zabezpečuje pevnú zákaznícku bázu. Postupná adopcia AI produktov môže vytvoriť priestor na zhodnotenie.
Signály a čo sledovať ďalej
Najbližšie výsledky a výhľad budú rozhodujúce. Ak firma preukáže rast využitia AI nástrojov, môže to zmeniť vnímanie trhu. Nízke očakávania vytvárajú priestor na pozitívne prekvapenie.
AI transformácia a dlhodobý potenciál
Ak sa Salesforce podarí premeniť AI investície na stabilné príjmy a zároveň si udržať zákazníkov, môže sa stať dôležitým hráčom v AI softvérovej infraštruktúre. Pri súčasnom nízkom ocenení to môže byť atraktívna dlhodobá investícia – no riziko nedostatočného rastu ostáva.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
BigBear.ai: Akcie rastú o viac než 10 % po silných výsledkoch a akvizícii v oblasti AI
Hovnanian Enterprises hlási stratu vo 4. štvrťroku – vyššie náklady a slabšie marže znižujú ziskovosť
Meta plánuje výrazné škrty v metaverse rozpočte – prioritu dostáva umelá inteligencia
Alphabet sa pripravuje vstúpiť na trh AI čipov – TPU môžu mať hodnotu až 900 miliárd USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.